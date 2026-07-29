Con aval de Croxatto, barrios populares de San Martín de los Andes presentaron propuestas para la vivienda

Se dio en el marco del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que se debate en el Concejo Deliberante. El Obispado de Neuquén remitió una nota de apoyo.

Organizaciones sociales y territoriales agrupadas en la Mesa de Barrios Populares presentaron formalmente ante el Concejo Deliberante un documento de observaciones y propuestas de incorporación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT) , al Plan de Movilidad Urbana y al Código de Planeamiento Urbano Rural que actualmente debate la ciudad de San Martín de los Andes. La presentación cuenta además con el respaldo explícito del Obispado de Neuquén, que remitió una nota de aval fechada el 11 de junio firmada por el propio obispo, Fernando Martín Croxatto.

En la nota dirigida al Concejo Deliberante, remarcaron un punto central que es la distinción entre crecimiento y desarrollo con equidad. Los firmantes valoraron que el trabajo de asistencia técnica que se debate en comisiones del Concejo Deliberante diagnostique correctamente ese "crecimiento en crisis", y cuestionaron la idea neoliberal de que el crecimiento se da en contra de la naturaleza y de los bienes comunes.

La nota también describe la magnitud del problema habitacional en la ciudad: más de tres mil familias registradas por el Estado con falta de vivienda, trabajadoras y trabajadores que no logran ejercer el derecho a un techo pese a tener empleo, y un mercado de alquileres prácticamente inaccesible por especulación, uso turístico o simple escasez. Las organizaciones recordaron que esa realidad se expone públicamente en el propio Concejo Deliberante, "en tono desesperado", por vecinas y vecinos que buscan representar la urgencia de la situación.

El documento cierra con una definición política fuerte: "no queremos ser Bariloche", en referencia a un modelo de desarrollo que -según las organizaciones- refleja la inequidad y la violencia que implica que las mayorías trabajadoras vean pasar el crecimiento sin poder participar de él. Los firmantes remarcaron que desde 2001 sus organizaciones vienen siendo protagonistas tanto de la movilización para visibilizar el problema como de la gestión efectiva de soluciones, y llamaron a que la planificación estatal y el futuro Código puedan "darle al crecimiento el adjetivo de equitativo".

Imagen ilustrativa.

Diez propuestas concretas para el Plan de Ordenamiento Territorial

Junto con la carta de presentación, la Mesa de Barrios Populares, valorando la oportunidad de incorporar la voz de las barriadas populares al debate de la ciudad, elevó un documento técnico de fundamentación y observaciones puntuales, organizado en función de la estructura del Informe Parcial N° 3 del POT. El texto advierte "la ausencia de referencias específicas a los procesos de integración socio urbana desarrollados en los barrios populares del municipio" y sostiene que estos "forman parte de la estructura urbana de San Martín de los Andes", por lo que su reconocimiento en el POT no debería limitarse a situaciones de vulnerabilidad o riesgo. El sustento normativo invocado es la Ley Nacional N° 27.453 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana y el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP).

El documento jerarquiza propuestas de desarrollo de nuevos instrumentos normativos, subproyectos o estructuras institucionales. Entre los ejes principales figuran: el acceso universal y progresivo a los servicios básicos (agua, energía, saneamiento, gas y conectividad); un Plan de Acceso al Hábitat y Programa de Integración Socio Urbana que reconozca a los barrios RENABAP como áreas prioritarias para obras públicas, regularización dominial y fortalecimiento comunitario; la producción de suelo urbano y loteos sociales, con la creación de Consorcios Urbanísticos de Interés Social y el reconocimiento de los barrios sociales; la incorporación cartográfica de los barrios populares a la Infraestructura de Datos Espaciales municipal (IDESMA); la firma de convenios de gestión y regularización dominial particularizados por barrio, junto con una Unidad de Gestión Unificada; y un Fondo de Integración Socio Urbana nutrido por la participación municipal en la valorización inmobiliaria.

El pliego se completa con una perspectiva ambiental específica para los barrios populares (gestión de riesgo, infraestructura verde, energías alternativas y economía circular), la institucionalización de Mesas de Gestión Barrial, la generación de créditos hipotecarios y microcréditos para la economía social, y la creación de una escuela de formación comunitaria. El documento técnico incluye además una tabla de correspondencias que vincula cada propuesta con la sección exacta del Informe Parcial 3 donde debería insertarse, para facilitar su incorporación por parte del equipo consultor.

El aval del Obispado de Neuquén

La presentación de la Mesa de Barrios Populares sumó un respaldo institucional de peso: una nota firmada por el obispo de Neuquén, Fernando Martín Croxatto, en representación de la Pastoral Social y Cáritas, dirigida al Concejo Deliberante de San Martín de los Andes y fechada el 11 de junio de 2026.

En el escrito, el Obispado expresa "pleno acompañamiento y aval a las propuestas de incorporación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT)" y sostiene que la planificación urbana "requiere una mirada superadora que integre de manera estructural a la llamada 'ciudad informal'", ya que negar esa realidad "es desconocer la identidad urbana del presente", mientras que integrarla constituye "un acto de justicia y realismo necesario para un desarrollo equitativo". La nota invoca además el magisterio del papa Francisco, retomando su definición de que "la vivienda no es una mercancía, sino un derecho fundamental" y que "cada familia merece un techo digno".

El Obispado destacó de manera puntual varios ejes del documento de las organizaciones: el reconocimiento de los barrios populares como partes constitutivas e inseparables del tejido urbano; la incorporación del acceso universal y progresivo a los servicios básicos como derecho humano esencial; el reconocimiento de los barrios relevados en el RENABAP y la aplicación de la Ley Nacional N° 27.453; la creación de mesas de gestión barrial permanentes; y la perspectiva socio-ambiental que vincula la gestión de riesgos, las infraestructuras verdes y las energías alternativas con la mejora de la calidad de vida en estos barrios.

La nota concluye manifestando "respaldo pastoral y comunitario" a la incorporación de las observaciones tanto en el Informe Parcial como en las etapas posteriores de implementación del Plan. El documento hace explícita mención al rol histórico de la Iglesia en esta problemática -su participación en la creación del RENABAP, la implementación junto al FISU y la articulación con Cáritas y Techo-, un antecedente que las propias organizaciones sociales habían mencionado en su carta de presentación como "un aliado histórico" en este proceso.

El contexto: un plan en revisión

Ambas presentaciones se enmarcan en el proceso de debate que atraviesa actualmente la ciudad de San Martín de los Andes en torno a su necesaria planificación y resulta un aporte al Informe Parcial N° 3 del Plan de Ordenamiento Territorial, el Plan de Movilidad Urbana y el Código de Planeamiento Urbano Rural.

Ese informe, según cita el propio documento de las organizaciones, señala expresamente que "queda pendiente la validación de la etapa de implementación del Plan, tanto en relación a las observaciones que los referentes locales y de la provincia elaboren respecto de la presente entrega, como de la realización de las instancias participativas previstas con los actores locales".

Es en ese marco de apertura formal a las observaciones que la Mesa de Barrios Populares -con el respaldo del Obispado de Neuquén- formalizó su pliego de propuestas, que se suman al debate y quedan a consideración del cuerpo legislativo y del equipo consultor a cargo de la redacción final del instrumento de planificación urbana.