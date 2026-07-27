Donde San Martín de los Andes se encuentra: una historia con sabor irlandés en la esquina más emblemática de la ciudad

Desde hace dos décadas, Dublin dejó de ser simplemente un restaurante para convertirse en un punto de encuentro donde confluyen vecinos, turistas, artistas, esquiadores y familias.

Hay lugares que se visitan y otros que terminan formando parte del recuerdo de un viaje. En San Martín de los Andes , uno de esos sitios es Dublin Resto Pub , una esquina que, desde hace dos décadas, dejó de ser simplemente un restaurante para convertirse en un punto de encuentro donde confluyen vecinos, turistas, artistas, esquiadores y familias. Un lugar donde el aroma del café recién molido se mezcla con el perfume de las pastas caseras, el humo delicado de los fiambres patagónicos y el sonido de las conversaciones que parecen no terminar nunca.

Apenas se cruzan sus puertas, la sensación es inmediata. La madera cálida, los amplios ventanales y la impronta de un auténtico pub irlandés invitan a quedarse . Afuera puede nevar con intensidad, mientras los copos cubren lentamente las calles del centro. Adentro, el calor de la calefacción, las luces tenues y una taza humeante convierten la escena en una postal de invierno patagónico.

"No hay desconocidos, sólo amigos con quienes todavía no nos hemos encontrado" . La frase, inspirada en un antiguo proverbio irlandés, resume el espíritu del lugar y recibe a cada visitante como si fuera un habitué.

Federico Soto

Patricio, socio gerente desde hace más de seis años, nos cuenta que el restaurante acaba de cumplir dos décadas de historia. Sin embargo, su vínculo con la ciudad comenzó mucho antes.

"La gente del pueblo dice que San Martín llegaba hasta el Banco Provincia y el Banco Nación. Cuando abrió Dublin, el pueblo empezó a extenderse hacia esta esquina", relata con orgullo.

No es una exageración. Ubicado en una de las intersecciones más transitadas de la ciudad, el local terminó transformándose en un verdadero ícono urbano, un punto de referencia obligado para quienes recorren el centro.

Federico Soto

Hoy esa identidad se percibe desde las ocho de la mañana, cuando comienzan a salir del horno las facturas elaboradas artesanalmente en el mismo restaurante, mientras los primeros clientes acompañan el desayuno observando el movimiento de la ciudad a través de los ventanales.

La cocina nunca se detiene. Después llegan los almuerzos ejecutivos, las meriendas con pastelería casera y, finalmente, las cenas que se extienden hasta entrada la madrugada. En temporada alta las puertas permanecen abiertas desde las 8 hasta la 1 de la mañana, aunque muchas veces los clientes permanecen disfrutando del ambiente hasta mucho después.

La propuesta gastronómica casera es tan amplia como el público que la visita. Hay pastas elaboradas artesanalmente, carnes de primera calidad, picadas con ahumados patagónicos, tablas de fiambres y una carta que combina cocina regional con clásicos internacionales.

Federico Soto

Entre todos los platos, uno ocupa un lugar especial: los ravioles de trucha; como también las picadas con productos regionales.

Preparados con uno de los productos más representativos de la Patagonia, se han convertido en uno de los recomendados de la casa junto con las abundantes tablas de ahumados y el tradicional chorizo Dublin.

Cada plato parece pensado para acompañar el ritmo de la montaña. Después de una jornada de esquí, pocos placeres igualan al de sentarse frente a una copa de vino, un trago o una cerveza mientras el frío queda del otro lado del vidrio.

Y si hay una estación que potencia la magia del lugar es el invierno.

Federico Soto

El turista llega temprano a las pistas y, cuando cae la tarde, Dublin comienza a llenarse de camperas, botas de nieve y mejillas enrojecidas por el frío. Algunos buscan un chocolate caliente; otros prefieren una pinta de cerveza o un gin tonic. Chequeá en @dublinsmandes los días con promociones.

La experiencia se completa con la música en vivo. Cada fin de semana el escenario recibe bandas que rotan entre jazz, rock, covers y distintos estilos, transformando al restaurante en un espacio donde la gastronomía convive naturalmente con la cultura.

El movimiento es constante. Durante el invierno pueden reunirse cerca de 200 personas entre los distintos salones, mientras que en verano la capacidad llega a rozar las 300. Detrás de esa dinámica trabaja un equipo comprometido y de enorme profesionalismo que puede superar las 70 personas durante la temporada estival.

Federico Soto

Pero más allá de los números, Dublin mantiene intacta una característica difícil de conseguir después de veinte años: la capacidad de hacer sentir cómodo a cualquiera que entre por primera vez.

Quizás sea esa mezcla entre hospitalidad, buena cocina y una ubicación privilegiada lo que explica por qué por sus mesas han pasado artistas, deportistas, dirigentes y miles de viajeros que regresan cada invierno buscando repetir la experiencia.

Porque, al final, Dublin no es solamente un restaurante. Es ese refugio donde la nieve se contempla desde un salón vidriado, donde una picada se comparte entre amigos, donde una canción en vivo acompaña la última copa de la noche y donde San Martín de los Andes demuestra que las mejores historias, muchas veces, comienzan en una esquina.

Dublin South Pub

Av. San Martín 599, San Martín de los Andes.

Instagram: @dublinsmandes

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