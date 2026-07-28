Un prófugo se atrincheró en los techos de una vivienda en San Martín de los Andes y amenazaba con tirarse

Una persona que era intensamente buscada amenazó con arrojarse, de no mediar una negociación con la Justicia. Un fuerte operativo se desplegó en el lugar.

Se vivieron momentos de tensión en la ciudad de San Martín de los Andes cuando un prófugo se trepó al techo de una vivienda de dos plantas, ubicada en Elordi y Ragusi, desde donde amenazó con arrojarse al verse acorralado por la Policía local.

Se trataba de un joven de 23 quien estaba bajo una prisión domiciliaria por una causa de infracción a la ley de estupefacientes y de violencia de género .

El inspector Félix Gómez explicó que el personal policial solicitó la la ubicación y aprehensión de este ciudadano al arribar a su domicilio a hacer el control y constatar que estaba incumpliendo la media cautelar de prisión domiciliaria.

Gómez relató que el operativo se llevó a cabo entre las 11.30 y las 15 de este martes cuando personal de la División Antinarcóticos de la Brigada de Investigaciones lo localizó en la intersección de las calles Elordi y Ragusi tras un trabajo de inteligencia. “Al verse rodeado por la Policía, se subió a una de las viviendas, una casa de dos plantas y desde ahí comenzó a amenazar con que iba a atentar contra su vida, solicitando en todo momento la presencia del fiscal en el lugar”, describió el inspector a a LM Neuquén.

Gentileza RSM

Se trató de dialogar con el joven prófugo y tras un intento fallido, el jefe de la Comisaría 23, el comisario Carrasco, logró dialogar con él y convencerlo de desistir de su actitud. Al mismo tiempo, se dispuso un cordón policial en las inmediaciones por una cuestión de seguridad y para evitar el contacto con los vecinos. En efecto, Gómez indicó que no se registraron incidentes con terceros durante el operativo de aprehensión.

Nueva audiencia para rever la domiciliaria

El implicado aparentaba estar bajo los efectos de estupefacientes. Se le dio intervención nuevamente a la fiscalía y se la mantuvo al tanto de la situación. además, se solicitó desde esta unidad fiscal que el mismo sea trasladado al al sector de de salud mental del hospital local de esa ciudad cordillerana.

Finalmente, el procedimiento concluyó luego de casi cuadro horas.. Por orden de la fiscalía, el hombre fue trasladado al área de salud mental del hospital local, donde recibió atención médica y se le extendió un certificado. Posteriormente, fue conducido a la división antinarcóticos para ser notificado de su detención por la infracción a la ley de drogas y se programó una audiencia para el día siguiente con el fin de revisar el incumplimiento de su prisión domiciliaria.