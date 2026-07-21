Se había escapado de una comisaría de El Calafate. Después de nueve allanamientos infructuosos, lo hallaron escondido en una cabaña, en la misma ciudad.

Capturaron al prófugo de Santa Cruz al que buscaban mediante una reconstrucción digital de su rostro.

La Policía de la Provincia de Santa Cruz capturó en El Calafate a Nicolás Adrián Núñez Servín , un detenido que durante la noche del jueves de la semana pasada se había fugado de la Comisaría Segunda de esa ciudad.

Como parte del operativo de búsqueda dispuesto inmediatamente después de la evasión del detenido, el Ministerio de Seguridad santacruceño había realizado y difundido dos reconstrucciones digitales del rostro de Núñez Servín con distintas apariencias que, consideraron, podía haber tomado para despistar.

En una de ellas se lo veía sin la barba que llevaba en el momento en que escapó y en la otra, completamente calvo.

El rastreo de la Policía de Santa Cruz

De este modo, las autoridades buscaron dar una referencia tanto para los efectivos policiales abocados a la búsqueda como para cualquier persona que pudiera aportar algún dato sobre su paradero.

La reconstrucción digital que publicó la Policía de Santa Cruz.

Finalmente, en las últimas horas de este lunes, el prófugo fue hallado en una cabaña abandonada de El Calafate donde se había ocultado, y con un aspecto bastante similar al que tenía en la Comisaría.

Agentes de la División de Investigaciones (DDI) de la Policía de Santa Cruz concretaron la detención tras un operativo que incluyó tareas de inteligencia, rastrillajes y allanamientos en distintos sectores de la ciudad.

El hecho de que el hombre no tuviera teléfono celular dificultó el rastreo, ya que impidió cualquier tipo de seguimiento de señales satelitales.

Nicolás Núñez Servín, prófugo recapturado en El Calafate, Santa Cruz.

La recaptura se llevó a cabo sin que se registraran incidentes, después del análisis de indicios que permitieron reconstruir los movimientos del prófugo hasta localizar el lugar donde se había escondido.

En base a esas pistas, inicialmente se realizaron nueve allanamientos simultáneos, que no dieron resultados. Posteriormente, la pesquisa llegó hasta la cabaña en la que estaba Núñez Servín.

Investigarán si hubo complicidad

El detenido volvió a quedar a disposición del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de El Calafate, donde tiene pendiente una causa por el robo de una motocicleta y asaltos a cuatro viviendas de la ciudad. Ahora, además, deberá responder por el delito de fuga.

Se trata de un hombre sin domicilio fijo y que, hasta el momento en el que fue arrestado, vivía en condiciones de indigencia.

Mientras tanto, continúa la investigación para determinar cómo se escapó el detenido de la Comisaría y si existieron responsabilidades o complicidades en el episodio.

De acuerdo con los datos que se conocían hasta este martes, Núñez Servín se encontraba alojado en una oficina adaptada como espacio de detención debido a la falta de calabozos disponibles en la dependencia policial.

Había sido trasladado a la seccional el mismo jueves, horas antes de la fuga, junto a otro detenido identificado como Zamora, para prestar declaración indagatoria en la causa por los robos.

Según trascendió, las condiciones de seguridad de la habitación donde lo encerraron eran limitadas, y en el momento de la fuga había solamente dos efectivos policiales cumpliendo funciones de guardia.

Estos detalles surgen de las primeras versiones que circularon sobre el episodio y no fueron confirmados oficialmente. No se descarta que haya una investigación interna para determinar si alguien de la fuerza policial de Santa Cruz estuvo involucrado en la fuga.