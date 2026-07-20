Reconstrucción digital: así podría haber cambiado de aspecto un preso que se fugó en Santa Cruz

La provincia difundió imágenes para pedir colaboración de la gente y recapturar a un indigente que escapó de una comisaría. De qué lo acusan.

Reconstrucción digital: cómo podría haber cambiado su aspecto un preso que se fugó en Santa Cruz.

La Policía de Santa Cruz continúa este lunes 20 de julio de 2026 con la búsqueda de Nicolás Adrián Núñez Servín , de 31 años, un detenido que escapó cuatro días atrás de la Comisaría Segunda de El Calafate, en el sur provincial.

Ante la posibilidad de que haya modificado su apariencia después de la fuga, el Ministerio de Seguridad provincial difundió dos reconstrucciones digitales de su rostro para facilitar que la comunidad pueda identificarlo y colaborar dando información para su recaptura .

El Ministerio de Seguridad de Santa Cruz publicó dos versiones digitales del rostro de Núñez Servín, un hombre que mientras estaba en libnertad vivía en situación de indigencia.

Las imágenes fueron elaboradas a partir de una foto tipo carnet existente, que lo muestra con barba y pelo corto.

En una de las reconstrucciones aparece sin la barba, mientras que en la otra se observa una modificación más marcada, con el rostro afeitado y la cabeza completamente rapada.

La foto original y dos posibles transformaciones, según la reconstrucción digital que hizo el Ministerio de Seguridad, que pide colaboración para recapturar al prófugo.

Las autoridades buscan que estas dos imágenes sirvan de referencia tanto para los efectivos policiales como para los vecinos, en caso de que alguien pueda aportar algún dato sobre su paradero.

Además, emitieron una alerta a todas las dependencias policiales de Santa Cruz para que refuercen la búsqueda a partir de estas identificaciones.

Cómo vestía al momento de la fuga

Un parte difundido por la División de Investigaciones de El Calafate precisó que, la última vez que fue visto, Núñez Servín llevaba puesta una campera roja de marca Nike con capucha y un pantalón negro.

Las autoridades pidieron que cualquier información sobre su paradero se comunique al 911 o a la dependencia policial más cercana, y recomendaron evitar cualquier intento de contacto directo con el prófugo.

Controles en las rutas

La Jefatura de Policía mantiene controles en las rutas de acceso y egreso de El Calafate, con especial atención a los vehículos que se dirigen hacia otros puntos de la provincia y jurisdicciones limítrofes.

El caso está bajo la órbita del Juzgado de Instrucción con asiento en esa localidad.

Según pudo saberse, la búsqueda se complica por la condición de indigencia de Núñez Servín, y por el hecho de que no contaría con un teléfono celular, lo que dificulta rastrear sus movimientos y ubicar posibles contactos.

Por qué estaba en una comisaría

Núñez Servín había sido trasladado horas antes de la fuga, junto a otro detenido identificado como Zamora, para prestar declaración indagatoria en una causa que investiga el presunto robo de una moto y la sustracción de elementos en al menos cuatro casas de la localidad.

Su responsabilidad en esos hechos todavía no fue establecida judicialmente.

La Comisaría Segunda de El Calafate, en Santa Cruz.

Tras la realización de la audiencia, continuó detenido mientras se resolvía su situación procesal.

Esa misma noche del jueves 16 de julio de 2026, el hombre logró fugarse de la Comisaría Segunda.

Las circunstancias exactas de la huida del preso todavía están siendo analizadas por las autoridades, y no se dieron precisiones.

Versiones iniciales difundidas por distintos medios santacruceños, indicaron que estaba alojado en un sector adaptado dentro de la dependencia, aunque este dato no fue confirmado oficialmente.

Allanamientos sin resultados

Desde que se confirmó la fuga, la Policía desplegó un operativo con participación de distintas áreas de seguridad.

Se realizaron nueve allanamientos simultáneos en domicilios de El Calafate, aunque en ninguno pudieron encontrar al detenido prófugo.

En esos procedimientos no fue hallado el prófugo, pero sí se secuestraron dispositivos de comunicación y otros elementos que ahora serán peritados por los investigadores para determinar si contó con apoyo logístico para escapar de la zona.