Preocupante: así se ve desde el espacio el retroceso del Glaciar Perito Moreno

Imágenes satelitales muestran el cambio en el frente de hielo sobre Lago Argentino, que se acentuó entre 2016 y la actualidad. Las causas.

El Glaciar Perito Moreno, una de las reservas de agua más grandes.

El Glaciar Perito Moreno , ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares , en Santa Cruz , comenzó a mostrar un retroceso que ya puede observarse desde el espacio.

Imágenes captadas por el satélite Sentinel-2 , del programa europeo Copernicus, permitieron comparar el frente de hielo en el sector del Brazo Rico del Lago Argentino con su posición de 2016.

De este modo, quedó a la vista, de manera contundente, una pérdida de superficie que distintos estudios científicos venían indicando desde hacía ya unos años.

El último proceso de retirada comenzó de forma gradual en 2016, aunque recién desde 2020 las observaciones satelitales evidenciaron con claridad la pérdida de masa y el retroceso del frente norte, según informó Tiempo Sur..

El dato llama la atención porque el Perito Moreno era considerado, durante décadas, una excepción entre los grandes glaciares patagónicos por mantenerse cerca del equilibrio. Sin embargo, algo cambió.

Cuánto perdió el glaciar Perito Moreno

Lo que muestran las últimas imágenes tomadas desde la órbita terrestre confirma cálculos de estudios científicos previos que, en diferentes momentos y por diferentes causas, indicaban la reducción de superficie de la gran masa de hielo.

Una investigación de la Universidad de Concepción, en Chile, junto al Instituto de Tecnología Birla Mesra, en India, analizó imágenes satelitales Landsat del período 1997-2023.

La imagen satelital del Glaciar Perito Moreno y, en rojo, la marca del frente de hielo en 2016.

El estudio determinó que el glaciar perdió cerca de tres kilómetros cuadrados de superficie, alrededor del 1% de su área original.

Y casi dos tercios de esa pérdida se registraron a partir de 2016, con una tasa de retracción de unos 55 metros por año.

Pero el mayor cambio se detectó en un momento posterior, durante 2025, cuando el frente perdió cerca de 385 metros de extensión en el sector del Lago Argentino, el mayor retroceso frontal desde el inicio de las mediciones modernas, en 1997.

Rodrigo Abarca del Río, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción y coautor del estudio, señaló que el fenómeno podría representar una transición en el comportamiento del glaciar y no un hecho aislado.

La pérdida de una barrera natural que sostenía al hielo

Otra investigación, elaborada por científicos de Argentina y Japón, detectó que el glaciar comenzó a perder masa de manera dinámica desde 2018, algo que no se registraba desde hacía casi un siglo.

Los especialistas vincularon el cambio con la pérdida de contacto con una morrena sumergida, una estructura de sedimentos en el fondo del lago que durante décadas funcionó como sostén y limitó el avance del hielo sobre el agua.

Al alejarse de esa barrera, el hielo se desplaza con mayor velocidad, lo que favorece desprendimientos más frecuentes.

El calentamiento global

Entre 2020 y 2023 las temporadas de deshielo aceleraron el proceso. Otras mediciones con radares e imágenes satelitales indicaron que, desde 2019, el frente retrocedió más de 800 metros.

En ese caso, los científicos vincularon la evolución del fenómeno con el aumento de las temperaturas por el calentamiento global y remarcaron su relevancia ambiental: los campos de hielo patagónicos constituyen la mayor reserva de agua dulce sólida de Sudamérica.