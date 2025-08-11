El glaciar Perito Moreno pierde 800 metros: un alarmante retroceso que preocupa a científicos

Un estudio científico revela el preocupante dato en una de las joyas naturales del país. Alarma por su impacto ambiental y turístico.

El glaciar Perito Moreno atraviesa un proceso de deterioro sin precedentes, se está retirando más rápido de lo que se creía. Investigadores alertan que en algunas zonas la masa de hielo retrocedió hasta 800 metros en los últimos años, un ritmo que califican como “retroceso catastrófico” .

El hallazgo en una de las joyas naturales más emblemáticas de Argentina y declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1981, enciende alarmas sobre las consecuencias del cambio climático en la región y el futuro de este ícono de la Patagonia.

Con sus 30 kilómetros de longitud, el Glaciar Perito Moreno se alimenta del Campo de hielo patagónico sur y desemboca en el lago Argentino.

Qué dice el estudio sobre el retroceso del Glaciar Perito Moreno

Un estudio de investigadores argentinos y alemanes que publicó la Communications Earth & Enviroment analizó la situación del glaciar y advierte sobre las consecuencias del calentamiento global.

El Perito Moreno es uno de los glaciares más estables de la Patagonia y, a diferencia de la mayoría de los alimentados por los mismos campos de hielo, en el periodo de 2000 a 2019 retrocedió solo unos cien metros. Sin embargo, el nuevo estudio muestra que desde entonces se ha producido un aumento sustancial en la velocidad de retroceso del glaciar.

glaciar antártico Desde 2020 se observó una pronunciada recesión en la orilla noroeste del lago del Canal de los Témpanos, donde el Glaciar Perito Moreno retrocedió 800 metros en un período de solo cuatro años, advierte la investigación.

“Aunque todavía no perdió su apoyo y está relativamente estable, sabemos, por ejemplos de otros glaciares con dinámicas similares, que cuando estos procesos comienzan son irreversibles”, advirtió Lucas Ruiz, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla), uno de los firmantes del estudio.

Desde 2020 se observó una pronunciada recesión en la orilla noroeste del lago del Canal de los Témpanos, donde el glaciar retrocedió 800 metros en un período de solo cuatro años, advierte la investigación. Ruiz afirmó además que “actualmente, la información o las nuevas evidencias muestran que el colapso o retroceso catastrófico está cada vez más cerca”.

El investigador precisó que, cuando se habla de colapso referido a un glaciar, hace referencia a un retroceso muy rápido del frente, con una velocidad de kilómetros o de más de un kilómetro por año. El retroceso se está acelerando y ya sucedió algo similar en los glaciares Upsala y Viedma, pero “lo que esperamos es que el frente retroceda varios kilómetros en pocos años hasta una nueva posición de estabilidad”, según Ruiz.

El equipo, encabezado por Moritz Koch de la Universidad Fiedrich Alexander de Alemania, usó datos de radar para medir el espesor del hielo del glaciar durante dos vuelos en helicóptero en marzo de 2022. Además, cartografiaron el lecho del lago más allá del extremo del glaciar y combinaron estos estudios con datos satelitales para investigar los cambios en la altura y velocidad de la superficie entre 2000 y 2024.

Antecedentes

En los últimos años, la tasa de adelgazamiento del glaciar en su extremo terminal se multiplicó por más de 16, pasando de 0,34 metros al año entre 2000 y 2019 a una media anual de 5,5 metros 2019 y 2024, indica el artículo.

Los estudios también revelaron la presencia de una gran cresta debajo del extremo del glaciar, sobre la que actualmente se asienta y que podría haber sido la causa de su estabilidad antes de 2019.

Hielo. Antártida.jpg “En una tendencia a tener más temperatura, es más probable que estos picos de los glaciares se puedan romper más seguido”, explicó el especialista en climatología del SMN. Foto: EFE.

Si la tasa actual de adelgazamiento del glaciar persiste, este se desprenderá de la cresta y, cuando pierda ese apoyo, “el retroceso se va a acelerar tanto que es como un colapso”, advirtió Ruiz, quien agregó que “cada vez tenemos más evidencias de que este momento se está acercando”.

En cuanto al rápido retroceso detectado desde 2019, declaró que el “disparador” fue el cambio climático, la pérdida de masa debido a menores acumulaciones de nieve y el mayor derretimiento por el aumento de la temperatura.

La información disponible, aunque no forma parte del actual estudio, señala que la pérdida de masa del glaciar comenzó unos años antes, añadió Ruiz. Por otro lado, los glaciares tardan en responder al cambio climático y, sobre todo, los que terminan en cuerpos de agua tienen retrocesos muy rápidos.

Los registros de temperatura del aire medidos cerca del extremo del glaciar desde mediados de la década de 1990 hasta 2020 revelan una tendencia de calentamiento decenal de 0,2 grados centígrados. Durante este periodo, se observó un calentamiento especialmente intenso en verano y primavera, lo que contribuyó al aumento del deshielo superficial, indica el estudio.