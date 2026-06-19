Un músico de Santa Cruz grabó una cautivante versión entre los majestuosos bloques de hielo y lo difundió con un mensaje especial para Messi.

Para alentar a la Selección: así suena el Himno desde el glaciar Perito Moreno.

El Glaciar Perito Moreno impone su escala desde cualquier ángulo. Paredes de hielo que superan los 60 metros de altura y un frente de casi cinco kilómetros que avanza sobre el lago Argentino, en Santa Cruz .

Sobre ese escenario cautivante, sin pasarelas ni turistas alrededor, el guitarrista y productor que integra el dúo de rock Ruta Cero decidió grabar una versión del Himno Nacional Argentino para alentar a la Selección en el Mundial 2026 .

El video, que ya circula con fuerza en redes sociales , muestra al guitarrista Joaquín Sturzenbaum parado sobre el hielo, alternando entre guitarra eléctrica y acústica, mientras la voz de Catalina Rey se eleva entre los bloques azulados que se desprenden del cuerpo principal del glaciar.

Himno Argentino en el Perito Moreno

La inmensidad del paisaje parece funcionar como caja de resonancia: el sonido del Himno, en una postal que pocos escenarios del mundo pueden ofrecer.

El himno y un mensaje para Messi

Junto al video, en el que se escucha el mismo fragmento del himno que conjuga el grito de hinchas y jugadores albicelestes en el arranque de cada partido de la Scalonetta en la Copa, Ruta Cero compartió un mensaje dirigido a Lionel Messi y al resto del plantel.

"Desde el Glaciar Perito Moreno, con todo lo que somos… Leo Messi cuando quieras venir, acá te esperamos", escribieron en el perfil del dúo, reconocido en Santa Cruz por difundir los paisajes y atractivos de la patagonia autral.

El grupo sumó después: "Para todos los que van a gritar junto a la Selección. Vamos Argentina".

El músico detrás del video

Detrás del proyecto está Sturzenbaum, músico de 24 años oriundo de Río Gallegos, que desde hace varios años busca reflejar en sus canciones la esencia de la Patagonia.

Himno desde el glaciar Perito Moreno - guitarrista Joaquín Sturzenbaum tocando en el corazón del glaciar Perito Moreno: su versión fue con coros de Catalina Rey, su socia en el grupo Ruta Cero.

En diálogo con Señal Calafate, el músico explicó el origen de la idea.

"Pensamos en grabar el Himno en el glaciar para alentar a la Selección y para que todos podamos estar conectados en una misma sintonía", contó.

Y agregó: "A veces estamos divididos por muchas cuestiones y creemos que la música y el Himno pueden ser un punto de encuentro".

"Queríamos hacer algo que fuera de todos, en un lugar que también es de todos. La idea era transmitir la paz, la autenticidad y la pureza de un lugar tan extraordinario como el glaciar Perito Moreno", siguió Sturzenbaum.

El desafío de filmar en el glaciar Perito Moreno

La grabación no se hizo desde las tradicionales pasarelas de observación del glaciar que recorren los turistas que llegan a El Calafatre desde distintos lugares del país y del mundo, sino directamente sobre el hielo del glaciar.

Se trata de una zona de acceso restringido que requirió autorización especial del Parque Nacional Los Glaciares.

Himno desde el glaciar Perito Moreno - vista Para filmar el video clip en el glaciar pidieron autorización a Parques Nacionales.

El acompañamiento logístico estuvo a cargo de una empresa de turismo especializada, que facilitó el equipamiento y las condiciones de seguridad necesarias para filmar entre los enormes bloques de hielo.

El proyecto del dúo también apunta a poner en valor uno de los atractivos turísticos más reconocidos de Santa Cruz y mostrar al mundo la magnitud de los paisajes patagónicos.

Un proyecto musical con identidad patagónica

Ruta Cero se encuentra actualmente presentando su primer álbum, "When You Least Expect It", y ya sumó actuaciones en distintos escenarios de la región.

"La Patagonia, la cordillera, El Chaltén, El Calafate, el glaciar, todos esos paisajes son una fuente de inspiración para nosotros. Buscamos que la gente pueda conectarse con lo que siente, con su esencia, en un mundo lleno de distracciones", sintetizó el músico que alienta a la Scaloneta con música desde los confines del sur.