Cuántos glaciares hay en el país y dónde se ubican

En la primera zona, suelen ubicarse a más de 6000 metros de altitud, en especial alrededor de volcanes aislados. En la zona central, se encuentran a 3000 metros de altura: es el área con mayor densidad de glaciares de escombros en el mundo. En la zona del norte de la Patagonia, sólo hay glaciares de cráter alrededor de volcanes como el Lanín y el Tronador.

En el sur de la Patagonia, donde se ubica el conocido y visitado glaciar Perito Moreno, hay un campo de hielo patagónico sur con varios glaciares de descarga (que desprenden grandes témpanos de hielo en los lagos), glaciares de valle y de montaña. En la zona de Islas del Atlántico Sur y Tierra del Fuego hay glaciares pero de pequeño tamaño, como el Martial Este.

Sólo un par de decenas de los glaciares que hay en la Argentina son turísticos. Muy pocos son transitables, algunos pueden ser vistos desde lejos y la mayoría sólo son conocidos por los especialistas que los contabilizan, caracterizan y monitorean, tal como ordena la Ley de Glaciares.

El Perito Moreno, de 250 kilómetros cuadrados, es el más conocido pero no es el más grande. Se desliza a una velocidad de 100 metros por año y cada cuatro años, aproximadamente, “grandes bloques de hielo se desprenden con un estruendo similar al de un trueno de gran magnitud”. El glaciólogo Lucas Ruiz destaca que no es el único. “Desde Tierra del Fuego hasta Jujuy, los hielos cubren 5600 kilómetros cuadrados, y la mayor parte de estas formaciones tienen menos de un kilómetro cuadrado, están a mucha altura o en desiertos y a pesar de irrumpir en el paisaje por su blancura, no son vistos por el turismo como objetivo y muchos son desconocidos”, dijo.

Para preservar una extensa área de 726.927 hectáreas de hielos continentales y glaciares, se creó el Parque Nacional Los Glaciares, en el sudoeste de la provincia de Santa Cruz. Junto al Perito Moreno, los glaciares más grandes en esta zona son el Upsala, el Viedma y el Spegazzini. En Río Negro, en el refugio Otto Meiling, se puede ver el glaciar Castaño Overo. Cerca está el glaciar Los Alerces, que puede ser cruzado a pie hasta un refugio, al igual que con los glaciares del cerro Aconcagua en Mendoza. En esa provincia está el glaciar Horcones Superior, que tiene color rojo o similar, y el Horcones Inferior, con tonalidades de amarillo. En La Rioja, hay glaciares desérticos que pueden ser grandes y están a mucha altura, más allá de los 5000 a 5500 metros. A su vez, San Juan tiene un glaciar que baja del departamento de Calingasta, cuya parte superior es de color amarillo y en el medio es de tonalidad ocre.

Oficial: Estos son los datos que se desprenden del primer Inventario Nacional de Glaciares.

Se encuentran al oeste del país y se distribuyen a lo largo de unos 4000 kilómetros en la Cordillera de los Andes.

El atractivo del Parque Nacional Lanín

El Parque Nacional Lanín, con 412.000 hectáreas, es el tercero en extensión del sistema de áreas protegidas nacionales después de Nahuel Huapi (Río Negro y Neuquén) y Los Glaciares en El Calafate (Santa Cruz) y está abierto todo el año a los visitantes. “Una de las características de esta área protegida es que en su territorio conviven 11 comunidades mapuches que integran la mesa de diálogo con la administración del parque y con las localidades cercanas”, dijo el intendente del parque Lanín, Horacio Peloso, quien tiene 32 años de experiencia como guía de montaña.