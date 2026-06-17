Un joven aprovechó la distracción general por el debut de la Scaloneta para meterse en una galería comercial de Comodoro Rivadavia. El problema que lo delató.

Mientras el país cantaba el Himno con la Selección, se subió a un techo para robar y terminó mal.

Mientras el himno argentino sonaba en los televisores de todo el país, en la previa del debut de la Selección nacional ante Argelia por el Mundial 2026 , un joven de 29 años trepó los techos del Paseo de Compras Florida de Comodoro Rivadavia para intentar robar en la galería. La maniobra le salió mal: cayó desde lo alto, quedó herido dentro del predio y terminó detenido.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:50 del martes en el paseo ubicado sobre avenida Rivadavia al 2200, en el barrio Jorge Newbery . Personal de la Comisaría Seccional Segunda llegó al lugar luego de que el Centro de Monitoreo alertara por la activación de la alarma de uno de los locales. El propietario del comercio afectado, un hombre de 50 años, abrió la puerta para permitir la inspección.

Lo que pareció una verificación de rutina derivó en un rastreo meticuloso. Durante el recorrido por el interior del paseo, los policìas detectaron daños en el cielorraso de PVC y observaron manchas de sangre en el piso que los guiaron hacia el interior.

Siguiendo ese rastro, los agentes llegaron a los puestos 14, 15 y 16 de la galería.

Allí encontraron sobre el suelo prendas de vestir y un par de zapatillas, que fueron secuestradas como evidencia. Al continuar la inspección, escucharon ruidos en la parte trasera del local.

Al dirigirse hacia ese sector, hallaron al sospechoso oculto entre las instalaciones. Al momento de la aprehensión, el joven presentaba cortes visibles en la mano derecha y en una de sus piernas.

Cayó desde los techos al intentar escapar

Las primeras averiguaciones permitieron reconstruir la maniobra.

El acusado habría accedido a la planta alta de la galería desplazándose por los techos desde una vivienda lindera.

Mientras el país cantaba el himno con la Selección se subió a un techo para robar y terminó mal - mancha de sangre En el intento de huir el joven se lastimó y las manchas de sangre en la galería lo delataron.

Cuando intentó escapar al activarse el sistema de alarmas, cayó desde la parte superior de la estructura, aunque quedó dentro del predio comercial.

Esa caída le provocó lesiones en las extremidades inferiores, sumadas a los cortes detectados al momento de su detención.

La División Policía Científica realizó pericias en el lugar y secuestró los elementos hallados.

El paseo cuenta con cámaras de seguridad y sistema de alarmas, material que será incorporado a la investigación para reconstruir el recorrido del detenido.

Traslado al hospital de Comodoro Rivadavia

Tras la aprehensión, el joven fue trasladado al Hospital Zonal de Comodoro Rivadavia para recibir atención médica por las lesiones sufridas durante el fallido intento de fuga.

La causa quedó caratulada como tentativa de robo agravado por escalamiento y continuará bajo intervención de la Justicia provincial de Chubut.

Un caso similar en Trelew

El caso recuerda a uno muy similar ocurrido tiempo atrás en Trelew, otra de las ciudades más importantes de Chubut.

En enero de 2025, un joven de 25 años quiso robar en un local de venta de neumáticos del barrio 12 de Octubre, sobre avenida Irigoyen al 2400, y también terminó detenido por las heridas que él mismo se provocó en el intento.

Su método para ingresar al comercio fue diferente. En lugar de trepar techos, el sospechoso arrojó una piedra contra la vidriera del comercio.

El golpe le abrió un corte en el brazo que lo obligó a abandonar el intento antes de llevarse algo.

Rompió una vidriera para robar, y terminó cortado y detenido. La vidriera rota en el local de venta de neumáticos del Barrio 12 de Octubre de Trelew, en Chubut.

Cuando se activó la alarma, huyó a la carrera, pero una vecina alertó al comando radioeléctrico y lo describió con precisión.

Efectivos de la Comisaría Cuarta lo encontraron a pocos metros del lugar, con el corte en el brazo coincidente con la descripción de la testigo.

En el interior del local, los dueños hallaron la piedra que tiró contra el vidrio y la caja registradora abierta con billetes dispersos en el suelo.

Las cámaras de seguridad confirmaron su presencia en el local y el joven quedó a disposición de la Justicia de Chubut sin haberse llevado nada.