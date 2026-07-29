Una joven denunció que en un pasaje de Comodoro Rivadavia un perro murió electrocutado en el mismo lugar donde días antes su mascota sufrió una descarga.

Video: un charco junto a un poste de alumbrado, trampa mortal para los perros.

El charco que se formó junto a un poste de alumbrado público luego de días de lluvias intensas en Comodoro Rivadavia se transformó en una trampa mortal para los perros , según lo que denunció una joven vecina de la ciudad petrolera de Chubut.

La versión está respadadada por el video que captó una cámara de seguridad , que muestra el momento en que se produjo el incidente con el perro de la denunciante, en un pasaje de la calle Mujica Lainez, en la zona de Standard Norte.

También, con la foto del perro callejero que días más tarde apareció sin vida en ese mismo lugar.

El video de la descarga eléctrica

En las imágenes filmadas se ve cómo la chica pasea con tranquilidad a su mascota, de tamaño mediano y con collar y correa puestos, y al pasar por el sector inundado, el animal pega un salto.

Luego, cuando parecen retroceder sobre sus pasos, y nuevamente en contacto con el agua, el perrito nuevamente vuelve a alterarse y da varios saltos, hasta que sale del agua a salvo, aparentemente arrastrado por su dueña.

Según puntualizó en su posteo la vecina Agustina Avila, el viernes 24 de julio de 2026 cerca de la medianoche sacó a pasear a su perro como todas las noches.

Para esquivar unos charcos que había dejado la lluvia, decidió pasar por unas piedras cercanas al poste, y en ese momento su mascota pisó el agua acumulada junto a la base del poste de alumbrado público y recibió una fuerte descarga eléctrica.

“Un momento horrible”

"Pude sacarlo de ahí tironeando, fue un momento horrible", describió la joven sobre el inesperado momento que la sorprendió en la soledad de la noche comodorense.

Con la ayuda de una vecina, que le facilitó el video registrado por sus cámaras de vigilancia, Ávila hizo el reclamo correspondiente esa misma madrugada ante los prestadores del servicio eléctrico.

Antonella explicó que una cuadrilla de guardia de la Sociedad Cooperativa Popular Limiitada (SCPL) llegó al lugar alrededor de las 00:30 y cortó la alimentación eléctriica del alumbrado público como medida preventiva.

El charco junto al poste de alumbrado público en un pasaje de la calle Mujica Lainez, en Comodoro Rivadavia. Facebook.

Según el relato de la dueña del perro afectado, en ese momento salía humo por la base del poste.

Ávila comentó que también intentó poner al tanto a la asociación vecinal del barrio para alertara a los demás vecinos del peligro que implicaba el charco electrificado, pero no obtuvo respuesta.

Un perro muerto en el mismo lugar

Siempre en bna al testimonio de Antonella en Facebook, durante el fin de semana operarios de la SCPL realizaron trabajos de reparación en el poste.

Sin embargo, el martes 28 de julio a la mañana, cuando nuevamente salió a pasear a su perro, la joven se sorprendió al ver desde lejos que había un animal tendido junto al mismo poste que días antes había electrocutado a su propia mascota.

Cuando se acercó, comprobó lo que temía. Un perro callejero yacía sin vida en el lugar. Pese al impacto de la escena, tuvo margen para sacar el celular y tomar una foto, que luego publicó junto al video de la cámara de seguridad en sus redes sociales, como para hacer público lo sucedido ya que, a su entender, pese a los avisos que hizo, el problema aparentemente no se había resuelto.

"Es un hecho lamentable que se pudo haber evitado", sentenció la vecina, que quedó a la espera de una solución definitiva del desperfecto para evitar nuevos accidentes en la zona.

Hasta el mediodía de este miércoles 29 de julio de 2026, no había información oficial por parte de la cooperativa responsable del alumbrado respecto a si el inconveniente estaba solucionado y si la muerte del perro podía vincularse, efectivamente, a una descarga eléctrica, como sugirió Antonella.