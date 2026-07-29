Con tres frecuencias semanales y tarifas desde 267 dólares por tramo, la low cost ya vende vuelos para la temporada alta 2026-2027.

Una aerolínea brasileña empieza a volar a un destino turístico top de la Patagonia.

La aerolínea low cost brasileña Gol sumará a El Calafate como un nuevo destino en la Argentina, la novena escala de la compañía en el país.

La nueva ruta conectará San Pablo con ese destino turístico top de la Patagonia Sur y continuará camino hasta Ushuaia, dentro de un mismo itinerario que comenzará a operar el 26 de noviembre de 2026 , con tres frecuencias semanales.

La ruta de la compañía de bajo costo será estacional y en este primera ocasión, funcionará hasta el 27 de marzo de 2027 , con salidas los martes, jueves y sábados.

Cuánto sale el vuelo San Pablo-El Calafate

Los vuelos se harán con aviones Boeing 737-800 Max y los pasajes ya están disponibles por los canales oficiales de la compañía.

Las tarifas parten de u$s 267, unos $400.000 al tipo de cambio oficial.

De acuerdo con el cronograma difundido, el vuelo G3 7573 partirá de San Pablo a las 00:10 y llegará a El Calafate a las 6:00.

Desde allí despegará a las 7:20 hacia Ushuaia, donde aterrizará a las 8:40.

El vuelo de regreso despegará a las 10:10 desde la capital de Tierra del Fuego y concluirá en San Pablo a las 15:40, previa escala en la villa turística santacruceña.

Destino preciado para los brasileños

Durante la presentación oficial de la nueva ruta, realizada en el auditorio de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, en Buenos Aires, el asesor de la Presidencia de Gol, Alberto Fajerman, remarcó el peso que tiene El Calafate entre los turistas de su país. "Ya es un destino querido por los brasileños", afirmó.

Los vuelos de Gol entre San Pablo y El Calafate se harán con un boeing 737 Max, con tres frecuencias semanales de noviembre de 2026 a marzo de 2027.

Fajerman agregó que Argentina fue el primer destino internacional elegido por la aerolínea de bajo costo y señaló que uno de los principales atractivos del país para ese mercado son las bajas temperaturas. "Para el brasileño, la novedad es el frío", explicó.

El vicepresidente Comercial y de Estrategia de Gol, Mateus Pongeluppi, sostuvo que la incorporación de El Calafate y Ushuaia representa un nuevo paso en la expansión internacional de la compañía.

"Estamos muy felices de acercar a nuestros clientes a esta extraordinaria región", expresó.

"Un día histórico" para El Calafate

El intendente de El Calafate, Javier Belloni, calificó el anuncio como un hecho histórico para la ciudad y lo vinculó con años de trabajo de promoción turística.

"Después de veinte años, lograr lo que está sucediendo hoy es muy importante", afirmó.

Belloni remarcó que el turismo es la principal industria local y que la ciudad cuenta con unas 12.000 plazas de alojamiento.

De la presentación participaron además representantes del Ente Mixto de Promoción Turística, la secretaria municipal de Turismo, Julieta Saita, y el titular del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali.

El plan de expansión de la low cost en la Patagonia

El anuncio se enmarca en la estrategia de crecimiento internacional que Gol relanzó tras salir, en junio de 2025, del proceso de reestructuración financiera bajo el Chapter 11 de Estados Unidos, cuando definió a la Argentina como su principal mercado fuera de Brasil.

El aeropuerto internacional de El Calafate, en el sur de Santa Cruz.

Durante 2025 la compañía incrementó un 57% la oferta de asientos entre Argentina y Brasil. Retomó la ruta entre Córdoba y San Pablo y amplió sus frecuencias entre esa ciudad capital y Río de Janeiro.

Con la llegada a El Calafate, Gol pasará a cubrir siete terminales aéreas en el país: Aeroparque, Ezeiza, Córdoba, Mendoza, Rosario, Bariloche y Ushuaia, un destino vecino a El Calafate que había sido incluido recientemnte y ahora permitió sumar la parada santacruceña.

La ruta a Ushuaia que abrió camino

Meses antes de sumar El Calafate, en julio de 2026, Gol inauguró el primer vuelo directo entre San Pablo y Ushuaia, sin escalas, con una duración de seis horas y tres frecuencias semanales, en aviones Boeing 737 para 176 pasajeros.

Cuando se anunció esa ruta, el titular del Instituto Fueguino de Turismo, Dante Querciali, había celebrado la conexión y señalado que permitiría a más turistas brasileños acceder a la nieve y las atracciones naturales de Tierra del Fuego.

Pongeluppi, por su parte, había definido esa operación y el regreso de los vuelos a Bariloche como "un gran logro para los clientes nuevos y habituales" de la compañía.

Con esa ruta, que ahora sumará a El Calafate, Gol alcanzará un total de seis localidades argentinas y trece ciudades brasileñas conectadas dentro de su red.