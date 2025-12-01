Una aerolínea lanza una ruta inédita entre Brasil y la Patagonia

Serán seis horas de vuelo sin escalas. La operará Gol en el próximo invierno, con tres frecuencias semanales. Ya venden pasajes.

Por primera vez, el aeropuerto internacional del extremo austral de la Patagonia recibirá vuelos directos desde San Pablo, Brasil.

La aerolínea brasileña GOL presentó un refuerzo significativo de sus operaciones en Argentina al incorporar una conexión internacional que marca un hito en la aviación comercial de la región, y específicamente de la Patagonia Sur.

La aerolínea que en febrero celebró 20 años de operaciones en el país establecerá por primera vez un enlace aéreo sin escalas con el Fin del Mundo, entre San Pablo y Ushuaia, la capital de Tierra del Fuego, mediante un servicio estacional que funcionará durante la mayor parte del invierno de 2026.

La venta de tickets para esta conexión ya se encuentra activa, y el servicio formará parte del programa de la temporada alta de GOL de mediados de año, junto al restablecimiento de sus vuelos hacia Bariloche .

El plan de la compañía apunta a ampliar las alternativas sin trasbordos a destinos de montaña tradicionalmente tentadores para los turistas brasileños, de modo de simplificar el acceso de viajeros de ese país al extremo austral del continente para que aprovechen las pistas de esquí, las experiencias en los espejos de agua y ahora también la propuesta cultural y gastronómica de Tierra del Fuego.

El servicio representa un impulso destacado para la industria turística fueguina, dado que posibilita un enlace directo con una de las principales terminales aéreas de Brasil, garantizando un más fácil ingreso sostenido de visitantes a la Patagonia desde una terminal que es una de las más importantes de Sudamérica y además está conectada con múltiples ciudades en todas partes de la región.

Comó serán los vuelos San Pablo - Ushuaia

El vuelo directo entre el Aeropuerto Internacional de São Paulo/Guarulhos (GRU) y el Aeropuerto de Ushuaia (USH) se realizará con aeronaves Boeing 737 de última generación, preparadas para transportar 176 pasajeros en trayectos sin paradas que demandarán seis horas.

La operación tendrá carácter estacional a lo largo de dos meses, con una regularidad de tres servicios por semana desde el 7 de julio de 2026 al 29 de agosto de 2026. Los días programados por el momento son los martes, jueves y sábados.

A la vez que puede atraer turismo receptivo, este enlace además podría permitir a los habitantes argentinos de la Patagonia alcanzar de manera directa y eficiente São Paulo, un importante nodo de combinaciones hacia numerosos puntos del planeta.

Boeing 737 - Gol Líneas Aéreas - vuelos San Pablo - Ushuaia Los vuelos San Pablo - Ushuaia serán con aviones Boeing 737 para 160 pasajeros, los martes, jueves y sábados, desde principios de julio a fin de agosto.

Dante Querciali, titular del Instituto Fueguino de Turismo, recibió con satisfaccion la noticia que difundió la aerolínea, señalando que "esta nueva ruta permitirá que más turistas brasileños nos visiten y puedan disfrutar de la nieve y las maravillas naturales de este lugar único".

Por otro lado, Mateus Pongeluppi, vicepresidente comercial de GOL, resaltó que la operación exclusiva a Ushuaia y el regreso a Bariloche son un "gran logro para los clientes nuevos y habituales" de la compañía.

Regreso a otro centro turístico de la Patagonia

Este anuncio inédito no constituye la única novedad de la empresa brasileña relacionada con la conexión patagónica. Sumado al flamante destino fueguino, GOL ratificó el restablecimiento estacional de su clásica operación entre São Paulo y San Carlos de Bariloche, consolidando su compromiso con la Patagonia.

Bariloche, un punto elegido por núcleos familiares, parejas y conjuntos de amigos que aprovechan el esquí y las propuestas invernales, recuperará su operación sin transbordos en el invierno de 2026.

Con la suma de Ushuaia y el restablecimiento de Bariloche, la Argentina se afianza como el principal mercado foráneo de GOL.

De esta manera, la firma incrementará su cobertura a seis localidades y siete terminales aéreas en el país (Buenos Aires/Ezeiza, Aeroparque, Mendoza, Córdoba, Rosario, Bariloche y Ushuaia), enlazando un total de 13 capitales de estado y ciudades brasileñas con los puntos argentinos.

Dos décadas en la Argentina

En febrero, cuando celebró sus 20 años de operaciones en la Argentina, la compañía ya había anticipado una importante expansión de sus operaciones en el país, con la incorporación de nuevas rutas y frecuencias que fortalecerían la conectividad con los principales destinos turísticos de Brasil.

La decisión, explicaron en ese momento, respondió a una creciente demanda de pasajeros y al interés de la compañía en consolidar su presencia en uno de los mercados más estratégicos de Sudamérica, donde en aquel momento conectaba Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza con 13 destinos brasileños.

Lo cierto es que en el primer semestre de 2025, según lo que anticipaban, el corredor Brasil-Argentina de la compañía crecería un 55%, con un incremento del 62% en los vuelos hacia la CABA, en función de un plan de refuerzo de frecuencias que se iniciaría en marzo.

Aeropuerto de Ushuaia ok Aeropuerto Internacional de Ushuaia, en Tierra del Fuego.

Pero la expansión también incluía nuevas opciones de vuelo desde aeropuertos de Mendoza y Rosario, hacia destinos clave en Brasil, facilitando el acceso de los pasajeros a playas, centros de negocios y destinos turísticos cada vez más solicitados.

Por otra parte, planificó la reanudación de la ruta Córdoba-San Pablo/Guarulhos a partir del 2 de abril. Posteriomente, comenzó a ampliar frecuencias entre la capital de la provincia mediterránea y Río de Janeiro, y lanzó una nueva conexión con la ciudad de Recife, en el noreste brasileño.

En febrero también estaba prevista la reactivación de la ruta estacional de invierno entre San Pablo y Bariloche, pero todavía no se manejaba la novedad que se conoce ahora y que en Ushuaia fue recibida con alta expectativa.