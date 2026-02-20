Extremo: sin trabajo ni ahorros, rifan su casa para volver a empezar

Una pareja de Comodoro Rivadavia con 3 chicos lleva meses tratando de vender y no consigue comprador. Precisan la plata con urgencia para un emprendimiento.

Saúl Molina y su compañera en la casa que rifarán: llevan tres meses sin trabajo y cuentan que ya vendieron muchas de sus cosas.

La historia de esta pareja de la Patagonia arranca como la de muchas familias argentinas: un trabajo que se cae, las cuentas que no cierran y una casa que empieza a quedar grande, en tamaño y en gastos, en un mercado en el que conseguir comprador para un inmueble es una odisea. Pero Saúl Molina y su compañera encontraron una salida que pocos se animarían a considerar: rifarla .

La casa está en el barrio San Cayetano de la ciudad petrolera de Chubut y, según contó Saúl al medio local ADNSUR, lleva meses publicada en portales inmobliliarios sin recibir una sola oferta concreta.

"Nos quedamos sin trabajo hace tres meses y la idea surgió porque pusimos a la venta la casa, que vale unos 70 millones , pero no tuvimos interesados. Entonces pensamos en hacer una rifa y vender unos mil o mil doscientos números que equivalen al valor de la casa", explicó el hombre desocupado.

Saúl se ganaba la vida como repartidor de pan, uno de los rubros comerciales más golpeados en Comodoro, pese al boom de locales de despacho. Cuando ese ingreso familiar desapareció, la situación del grupo —él, su pareja y los tres hijos de ella— se volvió insostenible.

"Nos fuimos quedando sin trabajo y llegamos a estas conclusiones. En el medio tuvimos que vender nuestras cosas, porque obviamente tenemos que sobrevivir", relató.

Un número de la lotería, una chance

La mecánica de la rifa es sencilla: cada número sale $50.000, con una promoción de dos por $80.000. La meta es colocar entre mil y mil doscientos números en el plazo de un mes.

El sorteo está previsto para el 19 de marzo a las 21 horas, y se realizará a través de la Lotería del Chubut. "Tenemos un mes para vender los números y que nos dé el margen necesario", precisó Saúl.

El plan con lo recaudado es claro: no quedarse con todo. "La totalidad de la plata es para comprar otra casa más chica y ahí volver a emprender. Queremos tener algo propio, más accesible, y generar un ingreso para vivir", contó.

apostador quiniela.png La casa se rifará con el sorteo de la Lotería del Chubut del 19 de marzo a las 21.

La pareja apuesta a que la posibilidad de conseguir un inmueble de ese valor arriesgando una cifra que apenas llega a cubrir una compra semanal básica en el supermercado puede resultar muy tentador para mucha gente que, además de estar dispuesta a arriesgar el monto, tenga ganas de ayudar.

Por otro lado, una cuenta rápida permite deducir que si logran vender la cantidad de números que se proponen, conseguirían lo que piden y no tendrían que entregar su casa a un valor muchísimo más bajo que los de mercado, otra de las alternativas que suelen tener las personas en una situación apremiante y que deben desprenderse de sus bienes con urgencia.

Rifa con escribano rumbo a un nuevo trabajo

Para que la propuesta genere confianza, cuando difunde la propuesta, la familia explica que todo el proceso será acompañado por una escribanía y se compromete a formalizar la transferencia del inmueble legalemente.

"Al día siguiente del sorteo vamos con el ganador a la escribanía, se firman los papeles y ahí siguen con el trámite del título a nombre del ganador", detalló Saúl.

Saúl y su mujer repiten que su objetivo no es quedarse con el dinero o hacer un negocio,, sino poder comprar una vivienda más pequeña y destinar el resto a iniciar un nuevo emprendimiento que les permita sostener a su familia.

Quienes quieran participar o consultar pueden contactarse directamente con Saúl al 2975282718 o con su pareja al 2974612997.

Ambos repiten que detrás de esta convocatoria hay un llamado a la solidaridad de la gente. Necesitan ayuda colectiva para salir adelante. Y para que todo resulta como lo planeado, precisan, justamente, que muchos se sumen, hasta lograr la cantidad de participantes que les permita cumplir un objetivo que la crisis de empleo y la difícil situación del mercado inmobiliario en Comodoro Rivadavia les niega.