Comodoro Rivadavia: los evacuados del cerro Hermitte no consiguen alquilar por los precios y las garantías

A tres semanas del derrumbe , cuentan que la ayuda municipal no alcanza. Crece el enojo por el acceso restringido a las zonas afectadas.

Los desplazamientos de una ladera del cerro Hermitte, en Comodoro Rivadavia, se produjeron en la madrugada del domingo 18 de enero.

La búsqueda de vivienda se convirtió en un nuevo obstáculo para los más de 300 evacuados por el deslizamiento del cerro Hermitte y los derrumbes del 18 de enero en Comodoro Rivadavia . Aunque algunos damnificados ya comenzaron a recibir la asistencia económica municipal, cuentan que el dinero resulta insuficiente frente al incremento de los alquileres y las exigencias de garantías que no pueden cumplir.

Vanesa Alaniz , vecina del barrio Sismográfica -que es considerado inhabitable y al que sus vecinos no podrán volver-, describió la situación: "Hay una suba importante en los alquileres y eso complica todo, porque además te piden mes de alquiler, depósito y garante", le reveló a El Comodorense.

La mayoría de los afectados ya realizó los trámites para acceder al subsidio municipal , pero el pago se efectiviza de manera escalonada. Alaniz, madre de dos hijos, accedió al monto máximo de 500 mil pesos , aunque aún no lo cobró.

Mientras continúa la espera en espacios como el Club Ameghino, las familias enfrentan una situación cada vez más compleja. "En mi caso es fundamental porque ahora tengo a mi familia separada y se me va a complicar acompañar a mis hijos cuando comiencen las clases", señaló Alaniz.

Acceso restringido a las casas en Comodoro Rivadavia

Los vecinos denuncian robos en las viviendas evacuadas y cuestionan las restricciones de ingreso al barrio. El acceso está permitido de lunes a viernes con acompañamiento de Defensa Civil y Policía, pero los fines de semana las limitaciones generan malestar.

"En mi caso, del patio se llevaron una jaula que era de la mascota de mi hijo", relató Alaniz.

El enojo se intensificó durante el último fin de semana, cuando en contraste con las restricciones que enfrentan, hubo alguien de un medio de comunicación que registró imágenes del interior de las casas -según cuenta la vecina- sin autorización. "Hay casas que todavía tienen pertenencias adentro, cosas privadas", explicó. "La gente se molestó porque hay vecinos que no pueden ingresar y, sin embargo, se permite el ingreso de personas ajenas".

Derrumbe del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia - una vivienda afectada en el barrio Sismográfica Una vivienda del barrio Sismográfica destruída por los desplazamientos del cerro Hermitte en Comodoro Rivadavia. Redes club Jorge Newbery

Valeria, otra vecina del sector, amplió el reclamo en diálogo con ADNSUR: "Estamos en una situación que nosotros mismos como propietarios no podemos ingresar y están ingresando personas extra. Es indignante e injusto a la vez, sobre todo para los vecinos que no han podido ir en ningún día de la semana a sacar sus cosas".

Al inicio, el ingreso a pie estaba limitado a fracciones de 15 minutos por familia, lo que dificultaba priorizar qué rescatar. Luego se permitió el acceso con vehículos, pero la coordinación siguió siendo deficiente.

"Había calles que no tenían a nadie esperando para buscar sus cosas y no se podía acceder. Pero había otras casas que estaban re complejas y ahí definitivamente tenían que hacer un acceso nuevo", explicó Valeria.

Los vecinos critican la falta de organismos preparados desde el primer momento. "Del día uno podían haber ingresado la fuerza, el ejército, la Cruz Roja, la policía, los bomberos. Sin embargo, eso no sucedió. Los vecinos nos ayudamos, nos hicimos iniciativas de cómo proceder, fue todo un caos al principio".

"La gente que trabaja hasta el sábado a la noche ya no tiene chance de nada. Hay vecinos que no han podido sacar literalmente nada", protestó Valeria.

La entrega de los subsidios municipales se realiza de manera escalonada, pero sin criterios transparentes. "No sabemos qué clasificación es la que se hace, si por orden alfabético, por número de documento, nada. Nos comunicamos entre vecinos para saber quiénes están cobrando", señaló Valeria.

Los damnificados atraviesan diferentes etapas en el proceso. "Algunos ya empezaron a recibir la ayuda, pero muchos todavía estamos esperando", indicó Alaniz.

El reclamo de informes técnicos

Valeria denunció la falta de informes técnicos sobre la estabilidad del barrio. "Estamos acéfalos de todo tipo de informe. No tenemos ni siquiera desde el inicio un informe de si esto es inhabitable realmente", afirmó. Hasta el momento, desde la Municipalidad ya se hizo saber que la zona de Sismográfica será inhabitable y no se podrá volver. Pero la vecina reclamó un documento que certifique la situación del sector.

"No tenemos un papel que demuestre un estudio científico que diga que este sector ya no se va a poder habitar más. O que te diga 'sucedió este movimiento, y ya paró', y bueno, tal vez haya alguna manera de reformar el barrio", se ilusionó la mujer.

También señaló que otros barrios afectados, como Médanos "han tenido un estudio de suelo" y otros sectores "han tenido la posibilidad de acceder a un informe técnico". "Nosotros ni siquiera tuvimos un acceso a un papel de un informe de ningún tipo, ni de la Municipalidad, ni de la Universidad, ni de ninguna empresa, ni de nadie. Es así, estamos solos, literalmente solos", clamó.