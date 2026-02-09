Astillero de Comodoro Rivadavia: 456 pilotes para resolver un imprevisto que frenó la obra en el puerto

Problemas de estabilidad en el suelo obligaron a una reingeniería en las vías que llevarán los pesqueros al taller. Cuándo reabrirá.

La nueva concesionaria del astillero del puerto de Comodoro Rivadavia también está poniendo en valor el taller de reparaciones, rehabilitando el elevador de buques y modernizando la nave central.

La obra para reactivar el astillero de Comodoro Rivadavia después de más de tres décadas registra nuevos avances, luego de varios meses de ajustes técnicos por un imprevisto que obligó a reformular una parte central del proyecto que se lleva adelante en el puerto y estiró los tiempos.

La administradora del puerto local, Digna Hernando , confirmó este lunes que actualmente se están instalando 456 pilotes de hormigón para resolver una falla estructural que no había sido detectada en el diseño original del proyecto, puesto en marcha después de que en marzo del año pasado la provincia de Chubut otorgó la concesión de un lugar icónico para la industria pesquera patagónica que estaba sumido en el olvido.

El inconveniente en la obra surgió cuando se verificó que el suelo en el sector de las vías carecía de la portabilidad necesaria para soportar el tránsito de embarcaciones en superficie. Esta condición, que pasó inadvertida en la planificación inicial, derivó en una reingeniería completa del sistema de apoyo.

Reemplazo obligado de las viejas vías

La solución adoptada consiste en retirar por completo las vías existentes y montar un nuevo sistema que descanse sobre pilotes. Esta intervención garantizará estabilidad permanente para el movimiento de los barcos.

Según detalló Hernando en una entrevista con ADNSUR, la modificación técnica demandó una inversión adicional cercana a los 3 millones de dólares, monto que fue asumido por el concesionario para asegurar la confiabilidad de la infraestructura a largo plazo.

Paralelamente, continúan las tareas sobre el syncrolift, el elevador sincrónico de buques. Ya fueron reparados cuatro de los 12 motores que componen el sistema, mientras otros cuatro se encuentran en proceso de intervención.

La administradora también informó que arrancó el arenado de la estructura metálica del elevador y se retiró el antiguo piso de madera. En su lugar se colocará un material importado de mayor durabilidad, cuya llegada al puerto está programada para los próximos días.

Cuando estará lista la obra en Comodoro Rivadavia

En las naves principales se completaron el cierre del techo y la instalación de canaletas. Además, se avanza en la reconstrucción del sector de oficinas operativas, que debió rehacerse casi en su totalidad debido a su estado de deterioro.

Obras para el nuevo astillero en el puerto de Comodoro Rivadavia Resuelto el imprevisto, las obras avanzan a buen ritmo en el astillero de Comodoro Rivadavia. ADNSUR

La funcionaria portuaria indicó que la obra viene cumpliendo el cronograma actualizado. "La previsión es que el astillero pueda comenzar a operar durante el segundo semestre de este año", señaló, aunque aclaró que existen variables técnicas que pueden introducir ajustes en los plazos.

El astillero de Comodoro permanece inactivo desde hace tres décadas. En marzo del año pasado, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, oficializó la adjudicación de la concesión a manos privadas, con una inversión superior a los 10 mil millones de pesos.

Un proyecto estratégico para la pesca

La reactivación de estas instalaciones permitirá que las embarcaciones pesqueras y de otros sectores realicen sus reparaciones en el puerto de la ciudad petrolera. Actualmente, más del 90% de la flota pesquera de la provincia debe trasladarse hasta Mar del Plata para tareas de mantenimiento, lo que implica mayores costos y tiempos operativos.

La concesión tendrá una duración inicial de 20 años, con posibilidad de prórroga, y contempla la recuperación total de las instalaciones, incluyendo la puesta en valor del taller de reparaciones navales y la modernización de la nave central.