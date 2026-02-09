Murió una persona adentro de su auto en Autovía Norte casi Ruta 22: qué pasó

El hecho ocurrió antes de las 8 de la mañana. El hombre de 70 años era oriundo de Centenario.

Complicaciones en tránsito e incertidumbre rodearon a la muerte de una persona adentro de su auto sobre Ruta de Circunvalación, también conocida como Autovía Norte , a solo 400 metros de la Ruta 22 . En el lugar intervino personal de Tránsito Rural, Comisaría Séptima, Criminalística y un médico policial que determinaron las causales y circunstancias.

El hecho ocurrió justamente en frente al destacamento de Tránsito Rural, quienes solicitaron una ambulancia del SIEN cuyo médico constató que el conductor estaba sin signos vitales.

De acuerdo a lo informado por el comisario Rubén Pinchulef a LM Neuquén , el hombre de unos 70 años era remolcado en su auto Renault 12 blanco por la camioneta de un amigo desde Neuquén con destino a Plaza Huincul. Sin embargo, la empresa quedó interrumpida por el trágico episodio pasando el barrio Las Lilas, frente al barrio Las Lagunas.

Impactante muerte de un hombre en Autovía Norte

Al arribar el personal de tránsito, encontró al difunto a bordo de su auto Renault 12 blanco. El amigo del hombre que estaba acarreándolo en su Ford Ranger gris, relató que se dirigían desde Centenario a Cutral Co, porque en el trayecto el auto se estaba recalentando. Por consiguiente, el hombre mayor se situó en su vehículo para guiarlo.

Sin embargo, en determinado momento, comenzó a notar que el auto se desviaba de su rumbo, como sin guía. Por ese motivo, se aparcó en la banquina y fue a ver cómo estaba su amigo. Al encontrarlo desvanecido, se asustó y llamó a los efectivos de Tránsito Rural.

"No hubo accidente, en un momento dado el hombre se descompensó, el muchacho que venia adelante oberva que el vehículo había comenzado a perder estabilidad y cuando va a ver a su compañero este hombre no respondía a estímulos", refirió el Coordinador Operativo de Periferia 1, dependiente de la Dirección Seguridad Confluencia.

transito rural plottier

Luego, el médico policial que intervino constató que no había signos de criminalidad, y la Fiscalía descartó la necesidad de la realización de una autopsia por lo que el cuerpo fue entregado a la familia.

"Los familiares llegaron al lugar y relacionaron el fallecimiento con un episodio reciente de dos o tres días antes, donde el señor había tenido un fuerte dolor en el pecho", indicó Pinchulef, quien agregó que contrataron a una empresa de sepelios que arribó al lugar y se dirigió a Centenario, de donde era oriundo.

Hasta que se realizó el trabajo de examinar el cuerpo del difunto a cargo de la policía forense, transcurrió un breve tiempo donde el tránsito por la Ruta estuvo interrumpido. Luego, diez minutos más tarde se cortaron ambas manos de circulación y después se habilitó una de las manos, hasta que la empresa se llevó el cadaver y pudieron liberar el tránsito.

Durante ese lapso, la incertidumbre reinó entre los vecinos que observaron el trabajo forense y comenzaron a sospechar que había habido un accidente de tránsito, en aquella zona donde suelen advertir maniobras de sobrepaso indebidas, en doble línea, y exceso de velocidad.