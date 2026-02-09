Bad Bunny desató una ola de memes por su presentación en el Super Bowl

El cantante de Puerto Rico desplegó una verdadera fiesta latina. Con récord de audiencia, la presentación dejó las redes sociales llena de memes imperdibles.

Bad Bunny llevó la música latinoamericana y su reguetón al Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, convirtiéndose en uno de los espectáculos de medio tiempo con mayor audiencia en su historia, alcanzando un récord de 142,3 millones de espectadores .

Fueron alrededor de 13 minutos los que el puertorriqueño se apoderó del estadio en la que 75 mil personas pudieron verlo en vivo. La presentación del cantante, poco después de haber ganado un premio Grammy y de pronunciar palabras de agradecimiento en español, fue interpretada como un símbolo de representación para la comunidad hispanohablante.

Minutos después del inicio del espectáculo, capturas de pantalla, gestos, pasos de baile y momentos específicos del show comenzaron a circular en plataformas como X, Instagram, Facebook y TikTok.

bad bunny

Los mejores memes que dejó la presentación de Bad Bunny

Los memes se multiplicaron rápidamente y mantuvieron el nombre de Benito entre las principales tendencias, consolidando al espectáculo como uno de los más comentados tanto por fanáticos como por usuarios ajenos al evento deportivo.

bad bunny meme 1

Bad Bunny, que ya había participado del Super Bowl en 2020 como invitado junto a Shakira y Jennifer López, llegó esta vez como figura central, consolidado como uno de los artistas más escuchados del mundo y en el pico de su carrera.

bad bunny meme 2

bad bunny meme 4

bad bunny meme 5

bad bunny meme 6

BAD BUNNY EN CORTO pic.twitter.com/KN8Ux8lP66 — Knicks Argento (33-18) (@KnicksArgentoo) February 9, 2026

Bad Bunny & Lady Gaga backstage pic.twitter.com/lFDx6MA2Ex — Culture (@notgwendalupe) February 9, 2026

Cómo fue la presentación de Bad Bunny a la que Trump calificó de "desagradable"

. El campo de juego se convirtió en una escenografía caribeña con guiños a Puerto Rico, mientras sonaban hits como "Tití me preguntó", "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR" y sus nuevos éxitos del álbum "Debí tirar más fotos".

Durante el descanso del choque entre New England Patriots y los Seattle Seahawks, Benito Antonio Martínez Ocasio (Bad Bunny), realizó una presentación que trascendió lo musical. El show estuvo plagado de guiños a la comunidad latina, en medio de polémicas y críticas de figuras conservadoras de Estados Unidos, entre ellas el presidente Donald Trump.

"¡Qué rico es ser latino!", fue lo primero que dijo el artista, de 31 años, al aparecer en escena y con una pelota de fútbol americano bajo el brazo comenzó con "Tití me preguntó". El show incluyó la participación de otras estrellas como Lady Gaga y Ricky Martin. También fueron parte artistas como Cardi B, Karol G, Young Miko y Pedro Pascal que fueron parte del elenco que acompañó.

Así se siente ser Latino. Así se siente ser parte de cualquiera de nuestras culturas y compartir una identidad que nadie nunca nos va a quitar. Gracias Bad Bunny. pic.twitter.com/XBmjqfJ1ec — ana (@anapau_villa) February 9, 2026

Tras la presentación, el presidente Donald Trump publicó un mensaje explosivo en sus redes sociales contra la performance del puertorriqueño.

A través de la red social Truth Social, Trump expresó su rechazo al show, afirmando: "¡El espectáculo del medio tiempo del Super Bowl es absolutamente terrible, uno de los peores de la historia!". "No tiene sentido, es una afrenta a la grandeza de América y no representa nuestros estándares de éxito, creatividad o excelencia", escribió el mandatario.

El mandatario añadió que "nadie entiende una palabra de lo que dice este tipo, y el baile es desagradable, especialmente para los niños pequeños que lo ven en todo Estados Unidos y en el resto del mundo".