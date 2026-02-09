John Sotcliffe es un reconocido reportero deportivo de la cadena internacional y se mostró conmovido por las palabras del artista.

El reguetonero puertorriqueño Bad Bunny protagonizó una fiesta latina en su esperada presentación del medio tiempo del Super Bowl LX , disputado este domingo en Santa Clara, California. Ante unos 75.000 espectadores en el Levi's Stadium, el artista convirtió el campo de juego en una plantación de caña con carritos de comida, al más puro estilo caribeño.

V estido de blanco y con el número 64 y el apellido "OCASIO" en la espalda, la estrella interpretó un popurrí que incluyó éxitos como "Tití me preguntó", "Yo perreo sola" y "Voy a llevarte pa PR".

La presentación, vista por más de 120 millones de espectadores , no estuvo exenta de grieta política. El ex presidente Donald Trump calificó la elección musical como "terrible" y decidió no asistir al partido, en medio de un clima de tensión por sus políticas antiinmigración.

Sin embargo, para los fans latinos, la presencia de Bad Bunny fue una reivindicación. "Él representa amor y unidad, y eso es lo que más necesitamos", declaró un asistente puertorriqueño en el estadio, mientras el artista evitó la política directa en el show, centrándose en celebrar la cultura boricua.

La emoción de un icónico periodista

El espectáculo se dio en el marco de la final entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, que como cada año fue cubierta por ESPN.

Uno de los máximos referentes en la cobertura del fútbol americano para la cadena internacional es John Soctliffe. HIjo de madre mexicana, el periodista se emocionó al describir lo vivido con la presentación de Bad Bunny.

"Fue muy emotivo, el mensaje que mandó Bunny, te guste o no su música, con amor, con cultura, con cariño. En un mundo donde todo el mundo se está peleando. Estés en México, Colombia, Argentina, Chile o donde estés, se vale tener una lágrima en el ojo y sentirte orgulloso, que Benito le cantó en español a la fiesta más importante de los americanos. Viva Bud Buny", dijo Soctliffe.

Invitados y escenografía

El show contó con momentos virales gracias a la participación de figuras internacionales. Cardi B, Jessica Alba y Pedro Pascal aparecieron bailando en la "casita" que sirvió de escenografía, replicando la estética de su gira "DeBÍ TiRAR MáS FOToS".

Benito Antonio Martínez Ocasio llegó al evento cumbre del deporte estadounidense tras un hito histórico: hace una semana ganó el Grammy al Álbum del Año, convirtiéndose en el primer trabajo en español en obtener ese galardón.

El Super Bowl 2026 tuvo Seattle Seahawks y New England Patriots midiéndose este domingo mano a mano, una final que tuvo de todo.

Seattle Seahawks se impuso 29-13 por momentos con paliza, para conquistar su segundo título de Super Bowl.