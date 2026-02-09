Elon Musk apuesta a una "ciudad autocreciente" en la Luna y relega un proyecto en Marte

Argumentó que la cercanía con la Tierra y la chance de realizar viajes frecuentes ponen al satélite natural como el mejor lugar para un asentamiento humano.

"Podemos iterar mucho más rápido para completar una ciudad lunar que una ciudad marciana", argumentó Elon Musk.

Elon Musk afirmó que SpaceX, la empresa aeroespacial que fundó y que actualmente dirige, cambió su enfoque y ahora apunta a construir una “ciudad autocreciente” en la Luna , relegando así el proyecto que existía para llevar a cabo algo similar en Marte.

La decisión, según explicó el magnate sudafricano en su red social, X, se basa en diferencias operativas y temporales que permiten avanzar con mayor rapidez en un asentamiento lunar que en uno marciano.

El planteo contempla la posibilidad de construir esa ciudad autocreciente en la Luna en un plazo inferior a los diez años . “Es hora de volver a la Luna”, había anticipado Musk horas antes de esa publicación.

Según argumentó en aquel segundo texto, un proyecto similar en Marte demandaría más de dos décadas debido a la distancia, las ventanas limitadas de lanzamiento y la complejidad logística que implica operar a millones de kilómetros de la Tierra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2020640004628742577%20&partner=&hide_thread=false For those unaware, SpaceX has already shifted focus to building a self-growing city on the Moon, as we can potentially achieve that in less than 10 years, whereas Mars would take 20+ years.



The mission of SpaceX remains the same: extend consciousness and life as we know it to… — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

La reconfiguración de prioridades, de todos modos, no altera el objetivo central de la empresa. “La misión de SpaceX sigue siendo la misma: extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas”, afirmó Musk en la misma publicación.

La Luna, el objetivo inmediato

Los viajes hacia Marte solo pueden realizarse cuando se produce una alineación planetaria que ocurre cada 26 meses. Cada misión implica un trayecto de aproximadamente seis meses, lo que reduce las oportunidades de envío y limita la capacidad de corrección entre una operación y la siguiente, precisó Musk en su mensaje.

Por el contrario, la Luna puede ser alcanzada cada diez días mediante viajes que demandan cerca de dos días.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/elonmusk/status/2020429188885631305%20&partner=&hide_thread=false Time to go back to the Moon at scale https://t.co/rFjaenmQZd — Elon Musk (@elonmusk) February 8, 2026

“Esto significa que podemos iterar mucho más rápido para completar una ciudad lunar que una ciudad marciana”, subrayó Musk. Cada misión aporta datos operativos que pueden incorporarse rápidamente a las siguientes etapas del proyecto, sin esperar largos intervalos entre lanzamientos.

El proyecto para Marte sigue activo

Aunque el foco actual está puesto en la Luna, SpaceX mantiene su intención de construir una ciudad en Marte.

Según los plazos previstos, los trabajos para ese proyecto comenzarían dentro de un período estimado de entre cinco y siete años. Seguramente, la experiencia obtenida en el desarrollo lunar será utilizada como base para el avance hacia el planeta rojo.

Recientemente, Space X canceló una misión a Marte que tenía programada para la segunda parte de este año. La empresa explicó que tomó esa decisión para concentrarse en el desarrollo de un módulo de aterrizaje lunar para la NASA.

De esa manera, la próxima oportunidad para enviar una misión al planeta rojo se producirá a finales de 2028 o comienzos de 2029, teniendo en cuenta el ciclo de 26 meses que puntualizó el magnate sudafricano.

Mientras tanto, completó Musk, “la prioridad principal” será “asegurar el futuro de la civilización y la Luna es más rápida” y en ese contexto, los sistemas que se consoliden en la Luna servirán como referencia para enfrentar en el futuro las condiciones más exigentes que presenta Marte.