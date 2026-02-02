Guerra en Ucrania: Elon Musk colabora con Kiev y frena drones rusos guiados con Starlink

Las autoridades ucranianas confirmaron que ya se aplican bloqueos y un registro obligatorio para terminales satelitales operadas en su país.

El Gobierno de Ucrania confirmó que, gracias a la cooperación de Elon Musk , comenzaron a aplicarse medidas técnicas para impedir que las tropas de Rusia utilicen terminales de Starlink en la operación en tiempo real de drones militares dentro de su territorio, en el marco de la guerra que mantienen ambos países.

Las autoridades ucranianas indicaron que los primeros pasos tuvieron impacto operativo sobre el uso de ese tipo de artefactos rusos, que en los últimos meses habían incrementado su dependencia de la conectividad satelital para ataques de medio y largo alcance.

La tecnología permitía a operadores rusos controlar los aparatos en tiempo real , incluso a grandes distancias. Ahora, con esta iniciativa que se lleva adelante en coordinación con SpaceX, empresa que es propiedad del magnate sudafricano, Kiev apunta a restringir el funcionamiento de dispositivos no autorizados dentro del su territorio.

Desde el inicio de la invasión rusa, Starlink fue una pieza central de la infraestructura de comunicaciones ucraniana. Sin embargo, esa tecnología de internet satelital comenzó a ser empleada cada vez con mayor frecuencia por Rusia, lo que derivó en un pedido del Gobierno ucraniano para implementar una intervención directa de la empresa con el fin de frenar esas maniobras.

El ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov, señaló que en los próximos días se publicarán instrucciones específicas para el registro de terminales operadas de forma legítima. En ese marco, advirtió que “los terminales no verificados serán desactivados”.

Cómo se beneficiaba Rusia con la tecnología de Starlink

El uso de Starlink permitió a los drones rusos dejar de depender exclusivamente de coordenadas preprogramadas. De acuerdo con especialistas en radiocomunicaciones, los artefactos comenzaron a ser guiados manualmente por operadores en tiempo real, lo que incrementó su precisión y alcance durante los ataques.

Serguí Beskrestnov, experto en radiocomunicaciones y asesor del Ministerio de Defensa de Ucrania, entregó detalles al respecto durante la última semana. “Ya tenemos cientos de casos confirmados de ataques con drones equipados con terminales Starlink contra ciudades pacíficas en la retaguardia y en el frente”, dijo en redes sociales, en una denuncia que fue citada por autoridades ucranianas.

Las terminales utilizadas por las fuerzas rusas habrían sido adquiridas a través de terceros países y declaradas como equipos de uso civil, lo que permitió eludir controles más estrictos sobre su destino final.

Ante ese escenario, el Ministerio de Defensa ucraniano se contactó con SpaceX para impedir que la presencia de esta tecnología en el país fuera utilizada para mejorar la efectividad de los drones rusos.

Elon Musk Respuesta La respuesta de Elon Musk a la publicación en X del ministro de Defensa ucraniano, Mijailo Fedórov.

“Agradezco a la presidenta de SpaceX, Gwynne Shotwell, y personalmente a Elon Musk por su rápida respuesta y por comenzar inmediatamente a trabajar en una solución”, valoró Fedórov.

Por su parte, Elon Musk respondió públicamente a los agradecimientos del funcionario ucraniano. “Parece que las medidas que tomamos para detener el uso no autorizado de Starlink por parte de Rusia han funcionado. Avísenos si es necesario hacer algo más”, escribió en su red social X.

La comunicación oficial de Ucrania

El Gobierno ucraniano anunció este lunes la aprobación de una lista blanca de terminales Starlink habilitadas para operar en el país. Según un comunicado oficial del Ministerio de Defensa, las terminales verificadas mantendrán el servicio, mientras que las no verificadas quedarán desconectadas.

Las autoridades aseguraron que el mecanismo pretende bloquear el uso de drones rusos, además de "asegurar las comunicaciones estratégicas y proteger infraestructura energética".

MInisterio de Defensa Ucrania El comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Ucrania.

En aquel mismo mensaje, Defensa agradeció la cooperación de Elon Musk y de las empresas Starlink y SpaceX por su intervención técnica.

El registro obligatorio de terminales será elaborado con asistencia directa de SpaceX y tendrá como objetivo que ninguna conexión satelital continúe prestando servicio a los sistemas utilizados por Rusia para atacar territorio ucraniano.