La Luna de Nieve llega en febrero: ¿Cuándo será y cómo verla?

Será un evento poco frecuente, con un brillo excepcional, visible a simple vista y sin necesidad de instrumentos especiales.

La Luna de Nieve se conoce también como "Luna Brillante" por su intensidad lumínica.

Un fenómeno lunar poco habitual marcará el calendario astronómico de 2026 . La denominada Luna de Nieve alcanzará un brillo excepcional y podrá observarse a simple vista desde gran parte del mundo, incluso desde el hemisferio sur. El evento, que no requiere equipamiento especial, ya tiene fecha y hora confirmadas por especialistas.

Se trata de una Luna llena que se destaca por su potencia visual y por la mezcla de distintos factores astronómicos. El espectáculo va a poder apreciarse a simple vista y no va a ser necesario el uso de protección ocultar, como las que si se necesitan para los eclipses.

La llamada Luna de Nieve recibe su nombre de antiguas tradiciones del hemisferio norte, donde febrero solía coincidir con fuertes nevadas. Aunque en Argentina no exista esa referencia climática, la denominación se mantiene dentro del calendario lunar internacional.

En esta oportunidad, esta fase plena llamará la atención por su intensidad lumínica. El satélite natural se mostrará con un disco amplio, muy claro y dominante, lo que generará una de las noches más brillantes y fotogénicas del año.

Luna brillante

El brillo excepcional no implica que la Luna cambie de tamaño real ni de composición: se trata de un efecto visual y orbital que ocurre de forma ocasional y que vuelve a captar la atención tanto de aficionados como de especialistas.

El momento exacto en el que el cielo se iluminará por completo

El punto máximo del fenómeno ocurrirá el domingo 1 de febrero de 2026, cuando la Luna alcance oficialmente su fase llena. En Argentina, el espectáculo podrá apreciarse desde la noche del sábado 31 de enero, con un brillo que se mantendrá durante toda la madrugada siguiente.

Para el público general, lo único que van a necesitar es observar el cielo desde el anochecer. A medida que la Luna se asome por el horizonte, se verá completamente iluminada durante varias horas consecutivas.

La Luna de Nieve podrá verse desde cualquier punto del país. Las zonas con menor contaminación lumínica ofrecerán una experiencia más clara. Los mejores lugares son las áreas rurales, sierras, costas alejadas y parques naturales.

En grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba o Rosario también será visible, especialmente desde espacios abiertos y con el cielo despejado.

Además de esta Luna llena, febrero incluirá cuarto menguante el 9, Luna nueva el 17 y cuarto creciente el 24.

¿La Tierra tiene una segunda luna?

La pregunta empezó a circular con fuerza en las últimas semanas en redes sociales y portales de todo el mundo, impulsada por titulares llamativos y publicaciones virales. La idea es fascinante, pero también engañosa.

Ante la confusión, la NASA y distintos astrónomos salieron a aclarar el fenómeno: la Tierra no ganó una nueva luna, aunque sí está acompañada por un objeto cercano que se mueve de una manera poco habitual y que, desde ciertos puntos de vista, puede dar esa impresión.

dos lunas

El protagonista es el asteroide 2025 PN7, un pequeño cuerpo rocoso de entre 18 y 36 metros de diámetro, descubierto por programas de seguimiento de objetos cercanos a la Tierra. Su comportamiento orbital es el que dio origen al malentendido.

Por qué se habló de una “doble luna”

A diferencia de la Luna, 2025 PN7 no orbita directamente alrededor de la Tierra. El asteroide gira alrededor del Sol, igual que nuestro planeta, pero su órbita está tan sincronizada con la terrestre que ambos parecen desplazarse juntos por el espacio.

Desde la perspectiva de un observador en la Tierra, el objeto parece acompañar al planeta, avanzando y retrocediendo en el cielo como si estuviera ligado gravitacionalmente. Ese efecto visual es el origen de la idea de una “segunda luna” que circuló en titulares y redes sociales.