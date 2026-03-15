Alerta máxima en Medio oriente: Irán lanzó un misil con bombas de racimo cerca de Tel Aviv

El ataque activó sirenas en el centro de Israel tras el impacto del misil cerca de Tel Aviv y dejó al menos dos heridos.

Un nuevo ataque con misiles de Irán impactó en el centro de Israel durante la madrugada de este domingo, cuando al menos un proyectil con submuniciones -conocidas como bombas de racimo- alcanzó áreas cercanas a Tel Aviv y provocó daños materiales y heridos , en medio de la escalada bélica en Medio Oriente .

Un nuevo ataque con misiles lanzado desde Irán impactó en el centro de Israel durante la madrugada de este domingo. Al menos un proyectil con submuniciones, conocidas como bombas de racimo , cayó en zonas cercanas a Tel Aviv , provocó daños materiales y dejó heridos en medio de la creciente escalada bélica en Medio Oriente.

De acuerdo a información brindada por medios israelíes y agencias internacionales, el misil fue disparado alrededor de las 2:30 de la madrugada , lo que activó las sirenas antiaéreas en gran parte del centro de Israel . Fragmentos de la munición cayeron en distintos puntos y al menos dos personas resultaron heridas, mientras equipos de emergencia se desplazaron a las zonas afectadas para asistir a los civiles.

Las autoridades indicaron que el ataque utilizó municiones de racimo, un tipo de armamento que se abre en el aire y libera múltiples subexplosivos sobre un área amplia, lo que incrementa el riesgo para la población civil y dificulta la interceptación por los sistemas de defensa aérea.

Embed Irán tiró una bomba de racimo en Tel Aviv. pic.twitter.com/FbDpvvymw4 — Gonzalo (@gonziver) March 15, 2026

Mientras tanto, el ejército israelí aseguró que parte de los proyectiles fueron interceptados por el sistema de defensa aérea del país y que se encuentran investigando los puntos exactos de impacto. En varias zonas del área metropolitana de Tel Aviv se registraron explosiones y daños menores en edificios y vehículos.

El bombardeo se produjo en el marco de la guerra regional desatada tras los ataques de Estados Unidos y Israel contra instalaciones iraníes a fines de febrero. Desde entonces, Irán respondió con una ofensiva que ya incluye más de 290 misiles y cientos de drones contra territorio israelí, intensificando una crisis que amenaza con expandirse a todo Medio Oriente.

Cómo funcionan las bombas de racimo que tienen en alerta a Israel

Las bombas de racimo son municiones que se abren en el aire y liberan decenas o incluso cientos de pequeñas submuniciones. Estas pequeñas cargas explosivas se dispersan sobre una amplia superficie y están diseñadas para impactar múltiples objetivos al mismo tiempo. Otra alternativa, es que varias de sus pequeños explosivos queden enterrados en el suelo y se conviertan como "minas" con una gran capacidad de daño.

El problema, según organizaciones humanitarias, es que muchas de esas submuniciones no explotan al tocar el suelo y quedan activas durante años. En la práctica, funcionan como minas terrestres improvisadas que pueden detonar cuando alguien las pisa o las manipula accidentalmente.

MISIL EN RACIMO

Por ese motivo, más de un centenar de países firmaron la Convención sobre Municiones en Racimo, un tratado internacional que prohíbe su uso, producción y almacenamiento debido a su impacto indiscriminado. Sin embargo, las potencias mundiales no firmaron el tratado: Ni Estados Unidos, Rusia, o China. Por supuesto, no lo hizo Irán, pero tampoco Israel es signatario del tratado.

Israel sostiene que este tipo de munición habría sido utilizado en los ataques recientes lanzados desde territorio iraní, aunque hasta ahora no se difundieron pruebas concluyentes sobre su empleo en el actual conflicto.

El uso de estas armas suele generar fuertes condenas internacionales por el alto riesgo que representan para civiles incluso mucho tiempo después de finalizados los combates.