Estados Unidos afirma que el líder supremo de Irán está "herido, desfigurado y escondido"

Israel sospecha que Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra ya que no aparecido en público desde que asumió el liderazgo.

El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth, afirmó este viernes que el líder supremo de Irán , Mojtaba Khamenei, está "herido, probablemente desfigurado y escondido".

Hegseth pronunció estas declaraciones en el Pentágono, "sin aportar pruebas" sobre el estado de Mojtaba Jamenei, según informó la agencia The Associated Press, en un título que captó la Agencia Noticias Argentinas.

Israel sospecha que Jamenei resultó herido al comienzo de la guerra ya que no aparecido en público desde que asumió el liderazgo.

“Entre nuestra fuerza aérea y la de los israelíes, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos. Eso es bastante más de 1.000 al día”, declaró Hegseth y afirmó que la ofensiva logró degradar notablemente el poderío militar iraní tras una serie de ataques constantes: "Irán no tiene defensas aéreas, ni fuerza aérea, ni armada".

El funcionario afirmó lanzará el mayor ataque aéreo sobre Teherán.

Pete Hegseth El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Pete Hegseth

Fractura en un pie y lesiones menores

Jamenei habría sufrido una fractura en el pie y otras lesiones menores el primer día de la campaña de bombardeos de Estados Unidos e Israel, informó a CNN una fuente familiarizada con la situación.

Además de la lesión en el pie, Jamenei, de 56 años, presentó un moretón alrededor del ojo izquierdo, así como laceraciones menores en el rostro, de acuerdo con la fuente.

LIDER DE IRAN 2

Una fuente israelí reveló previamente a CNN que Jamenei resultó herido en un intento de homicidio la semana pasada.

De su lado, el embajador de Irán en Chipre, Alireza Salarian, declaró al periódico The Guardian que Jamenei resultó herido en el mismo ataque aéreo que mató a su padre, el fallecido líder supremo, el ayatola Alí Jamenei, junto con otros cinco miembros de la familia.

Un discurso de Jamenei fue difundido ayer por la televisión iraní y publicado en un sitio oficial de internet; no obstante el corresponsal de la CNN en Jerusalén afirmaba esta mañana que no se lo vio ni lo escuchó desde que asumió sus funciones.

El estrecho de Ormuz

Estados Unidos no permitirá que Irán dispute el tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, declaró el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, en una rueda de prensa el viernes.

No hay pruebas claras de que Irán haya colocado minas en el estrecho de Ormuz, afirmó.

“Están actuando por pura desesperación en el estrecho de Ormuz, algo que estamos afrontando. Ya lo hemos estado haciendo. No hay de qué preocuparse”, tranquilizó.

Hegseth indicó que Estados Unidos está planificando las diversas medidas que Irán podría tomar.

“No vamos a permitir que ese estrecho siga siendo objeto de disputa”, enfatizó.

Asimismo, Hegseth informó a los periodistas que los ataques aéreos llevados a cabo por Estados Unidos e Israel debilitaron significativamente las capacidades militares de Irán.__IP__

“Entre nuestra Fuerza Aérea y la israelí, se han atacado más de 15.000 objetivos enemigos”, concluyó.

El volumen de misiles de Irán se redujo en un 90% y el de sus drones de ataque unidireccional en un 95% hasta el jueves, añadió Hegseth.