La confirmación fue hecha por el propio presidente de Estados Unidos. La decisión marca un retroceso en las negociaciones con autoridades iraníes.

Trump canceló el viaje de la delegación estadounidense a Pakistán y se estanca el diálogo con Irán

Trump canceló el viaje de la delegación estadounidense a Pakistán y se estanca el diálogo con Irán

En medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán , este sábado el presidente Donald Trump decidió cancelar el viaje de una delegación oficial a Pakistán, que tenía como objetivo avanzar en las negociaciones diplomáticas y buscar un acercamiento entre ambas partes tras varios días sin avances concretos.

A pesar de la reciente extensión del alto al fuego, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán siguen sin mostrar avances concretos. “No van a seguir haciendo vuelos de 18 horas para sentarse a hablar de nada”, expresó el líder republicano en una entrevista para Fox News.

Pakistán había sido elegido como sede neutral para facilitar un acercamiento indirecto entre Estados Unidos y Irán . Sin embargo, la falta de voluntad para avanzar en un diálogo directo volvió a trabar cualquier intento de mediación.

El encuentro previsto entre ambas partes terminó por caerse luego de que el canciller iraní, Abbas Araghchi, se retirara de la capital sin aguardar la llegada de la delegación estadounidense, lo que dejó sin posibilidad de concretar un diálogo directo con Washington.

Trump confirmó la decisión en redes y apuntó contra Irán

La confirmación llegó a través de un mensaje del propio Donald Trump en sus redes sociales, donde anunció la cancelación del viaje a Islamabad. “Acabo de cancelar el viaje de mis representantes a Islamabad, Pakistán, para reunirse con los iraníes. Demasiado tiempo perdido en viajes, demasiado trabajo”, escribió.

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En el mismo mensaje, el mandatario cuestionó la situación iraní: “Hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su ‘liderazgo’. Nadie sabe quién está al mando, ni siquiera ellos. Nosotros tenemos todas las de ganar, ellos no. Si quieren hablar, solo tienen que llamar”.

Irán ratificó sus condiciones para negociar

El breve paso del canciller iraní, Abbas Araghchi, en Islamabad no incluyó contactos con funcionarios de Estados Unidos. Durante su estadía, el funcionario mantuvo reuniones con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, y con el primer ministro, Shehbaz Sharif, en el marco del intento de mediación de Pakistán.

Según fuentes diplomáticas, la delegación iraní reiteró su postura y sostuvo que no retomará las negociaciones mientras continúe el embargo impuesto por Estados Unidos sobre sus puertos y el comercio marítimo.

abbas araqchi El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní Asim Munir.

Tras los encuentros, Teherán también expresó su “reserva total” frente a las demandas estadounidenses y volvió a plantear dos condiciones centrales: el levantamiento del bloqueo y el cese de los ataques.

Por ahora, el canal diplomático entre ambas naciones continúa sin avances concretos y sin una fecha definida para retomar las conversaciones. La cancelación del viaje no solo frena el diálogo, sino que deja en suspenso cualquier posibilidad de acercamiento en el corto plazo.