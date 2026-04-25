Ingresó a robar a una vivienda, huyó con el botín y terminó demorado

El delincuente intentó huir pero fue reducido por la Policía de la provincia, que logró recuperar lo robado.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría 52.

Un rápido operativo de la policía permitió demorar a un hombre armado que intentó robar en una vivienda de la localidad de Centenario. Gracias al alerta por la presencia de un intruso detectado por cámaras de seguridad, personal de la Comisaría 52° logró frustrar el delito.

El hecho ocurrió cerca de las 11:50, cuando efectivos de la Guardia de Prevención recibieron un llamado telefónico que advertía sobre un individuo dentro de un domicilio particular. De inmediato, un móvil motorizado se dirigió al lugar para intervenir.

Al llegar, los uniformados observaron al sospechoso cuando intentaba escapar por el fondo del inmueble, luego de haber saltado un paredón. Pese a la voz de alto, el hombre continuó su huida y, en ese contexto, extrajo un arma de fuego, lo que generó una situación de alto riesgo.

Sin embargo, gracias a la rápida reacción policial, el sujeto fue reducido en pocos segundos, sin que se registraran personas heridas.

intento de robo en casa armado centenario

Recuperaron el botín

Durante el procedimiento, los efectivos lograron recuperar un teléfono celular que el individuo había sustraído, luego de provocar daños en una ventana frontal para ingresar a la vivienda.

Además, se secuestró un revólver en condiciones de uso, cartuchos, una pinza, prendas de vestir y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación.

En el lugar trabajó personal del Departamento Criminalística, que realizó las pericias correspondientes para avanzar en la causa.

El hombre quedó demorado y a disposición de la Justicia.

EPET 22 La EPET 22 de Centenario en la segunda meseta. Hubo escándalo, amenazas y ambulancia.

Escándalo en una EPET terminó con un docente internado

En pleno clima de alarma provincial por las amenazas de tiroteos en las escuelas, la EPET N° 22 de Centenario vivió una semana que mostró hasta dónde puede escalar la violencia dentro y en los alrededores de los establecimientos educativos.

Según informó Centenario Digital, personal policial de la Comisaría Quinta debió intervenir en dos oportunidades durante este viernes; primero en horas de la tarde y luego nuevamente por la noche, en una jornada muy violenta con agresiones físicas, un intento de ataque entre adultos y una ambulancia en la puerta del colegio.

Los hechos no fueron aislados porque durante la semana dos alumnos fueron agredidos por otros estudiantes a pocos metros de la institución, sobre las calles Manuel Sadosky y 25 de Mayo, precisamente donde queda la EPET N° 22, conocida como "la de Vaca Muerta".

Comisaria quinta centenario

Un joven que intentó separar la pelea terminó siendo golpeado también. Sus padres realizaron la denuncia correspondiente y advirtieron sobre la escalada de violencia que se vive en los alrededores del establecimiento.

Pero este último viernes la situación volvió a desbordarse. Una madre intentó agredir a una alumna en el establecimiento, según el relato del medio. Otros padres que aguardaban en el lugar debieron intervenir para evitarlo, mientras los efectivos policiales se hacían presentes de manera preventiva para contener la situación.

El escándalo no terminó allí. Ya entrada la noche, un profesor sufrió una descompensación que obligó a llamar a una ambulancia para asistirlo y trasladarlo al Hospital Natalio Burd. En simultáneo, también se alertó al cuartel de bomberos voluntarios para solicitar apoyo.