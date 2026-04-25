Repartidores de aplicaciones de delivery denuncian inseguridad e impulsan una insólita forma de sumar propinas

Los trabajadores manifestaron su preocupación por los robos sufridos durante la noche. En paralelo, la Legislatura trabaja en una ley para regular la actividad.

Trabajadores de las populares aplicaciones de delivery denunciaron que atraviesan un momento crítico en la actividad. D esde el sector, aseguran que sufren la inseguridad en las calles de Neuquén.

Ante esta situación, los repartidores abrieron varios frentes en la provincia para buscar soluciones urgentes. Por un lado, se reunieron con diputados para avanzar en una ley que regule su trabajo; por el otro, impulsan una campaña para sumar ingresos por fuera de los pagos de las apps.

En diálogo con Canal 7, Federico Garbalena, trabajador de PedidosYa , aseguró que diariamente “ somos blancos constantes de robos , sobre todo cuando trabajamos de noche. Es una situación que ya se volvió habitual”.

Según explicó, los hechos delictivos afectan directamente sus herramientas de trabajo. “Nos roban motos, bicicletas, y eso nos deja sin posibilidad de seguir trabajando. Es muy grave”, remarcó.

aplicaciones Trabajadores de plataformas son declarados empleados en relación de dependencia por jueces laborales.

Buscan crear una ley para regular aplicaciones

En paralelo, en la Legislatura de Neuquén, comenzó a tomar fuerza un proyecto impulsado por el diputado Francisco Lepore (Avanzar) que busca regular el trabajo de los repartidores de aplicaciones en la provincia.

La iniciativa apunta a generar un marco que contemple medidas de seguridad, condiciones laborales básicas y mayor protección para quienes desarrollan la actividad en la vía pública.

Desde el sector ven con expectativa el avance del proyecto, aunque advierten que es necesario que se apliquen medidas concretas. “Hace tiempo que venimos reclamando. Necesitamos derechos y condiciones mínimas para poder trabajar”, sostuvo Garbalena.

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Reclamos por seguridad y respuestas concretas

Los repartidores indicaron que ya mantuvieron reuniones con autoridades provinciales y fuerzas de seguridad para abordar la problemática. Sin embargo, aseguran que los avances son lentos.

“Estuvimos en Casa de Gobierno, hablamos con la Policía, pero necesitamos que esto avance. La seguridad es clave porque estamos todo el día en la calle”, señaló el representante.

Además, remarcaron que el riesgo aumenta durante la noche, cuando continúan trabajando y quedan más expuestos a situaciones de violencia.

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Una particular estrategia para sumar ingresos

Frente a la caída de la rentabilidad, los trabajadores comenzaron una particular campaña para sostener los ingresos. “Estamos invitando a los clientes a que nos dejen propina directa. Puede ser en efectivo o por transferencia”, explicó Garbalena.

Como parte de esta búsqueda, los repartidores planean incorporar en sus mochilas un código con su alias para facilitar los pagos digitales. “La idea es que el cliente lo pueda escanear o anotarlo rápido. Es una forma de ayudarnos a sostener el trabajo”, agregó.

Mientras tanto, se aguarda que en la Legislatura el proyecto tome forma y sea tratado. “Neuquén tiene una oportunidad histórica de ser punta de lanza en la regulación de plataformas”, señaló Lepore.

Con esta ley, la actividad de delivery en la provincia podría tener un antes y un después.