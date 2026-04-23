Buscan crear una ley para regular aplicaciones de delivery en Neuquén

La iniciativa, impulsada por un diputado provincial, busca mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y garantizar derechos.

Buscan crear una ley que regule las aplicaciones de delivery en Neuquén.

El latente reclamo de los repartidores de aplicaciones de delivery llegó a la Legislatura de la provincia de Neuquén . Los trabajadores piden mejores condiciones laborales y mayor control sobre las empresas.

El diputado provincial por Avanzar Neuquén, Francisco Lepore , se reunió con trabajadores para lograr avanzar en un proyecto de ley que regule el funcionamiento de las plataformas digitales . La iniciativa propondrá reglas claras en una actividad que presenta vacíos legales.

Lepore explicó que durante el encuentro se avanzó “en un proyecto de ley muy importante para Neuquén, consensuado con los trabajadores de plataformas”.

Con esta ley, la actividad de delivery en la provincia podría tener un antes y un después.

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Que propone el proyecto

El proyecto para regular las aplicaciones de delivery en Neuquén contempla distintos ejes que apuntan a mejorar las condiciones de trabajo y ordenar el funcionamiento.

Uno de los principales puntos es la seguridad de los repartidores, quienes reclaman que hoy trabajan expuestos y sin respaldo. “La seguridad es uno de los reclamos más importantes que hacen los trabajadores”, indicó el diputado.

También se incluye la necesidad de garantizar condiciones básicas: “Hoy los trabajadores no tienen ni siquiera un lugar para ir al baño o asearse”, remarcó.

Francisco Lepore del partido Avanzar Sebastián Fariña Petersen

Otro eje central de la iniciativa es el funcionamiento de las plataformas y el rol del algoritmo en la organización del trabajo.

“Neuquén tiene una oportunidad histórica de ser punta de lanza en la regulación de plataformas”, señaló “Neuquén tiene una oportunidad histórica de ser punta de lanza en la regulación de plataformas”, señaló

En ese sentido, cuestionaron la falta de claridad en el sistema actual, asegurando que la provincia “no puede ser gobernada por un algoritmo. Detrás hay personas y necesitamos reglas de juego claras”.

Los trabajadores aseguran que no saben cómo se asignan los pedidos, cómo se calculan las tarifas ni cómo se establecen los rankings dentro de las aplicaciones.

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Registro de empresas

El proyecto también pondrá el foco en la transparencia de los ingresos. Los repartidores denuncian irregularidades en el pago de propinas digitales y en la liquidación de montos.

“Muchas veces una propina no llega o llega tarde, o se compensa con objetivos de la aplicación”, explicó Lepore.

Además, se propone que las empresas cumplan con requisitos básicos para operar en la provincia:

Registro en la Secretaría de Trabajo

Domicilio legal

Representante con quien establecer contacto

“Hoy los trabajadores solo interactúan con una aplicación, nunca con una persona física”, advirtieron.

rappi en neuquén gentileza

Uno de los puntos clave será garantizar que las empresas cumplan con la normativa provincial. “Hay plataformas que omiten la legislación local, ese es el principal obstáculo”, señaló el diputado.

Finalmente, remarcaron la necesidad de reforzar la igualdad de condiciones. “No es lógico exigirles a algunas empresas determinadas condiciones y a otras no. Todas deben cumplir reglas claras”, concluyó Lepore.