Los trabajadores de Pedidos Ya están de paro: hasta cuándo y qué reclaman

Los riders comenzaron en la noche de este sábado con medidas de fuerza y adelantaron que continuarán si no se revierte la situación.

Los trabajadores de Pedidos Ya iniciaron un paro, en la noche de este sábado, en reclamo de la baja de un bono semanal y de la falta de pago completo de las propinas abonadas por los clientes de forma digital.

La medida de fuerza comenzó a las 20 y terminó a las 24. No obstante adelantaron que continuarán durante el próximo fin de semana en caso de no ser escuchados en su demanda.

“ Se va a tomar esta medida hoy y el sábado y el domingo que viene. La de hoy es un aviso, si no hay respuesta del pedido que se hace, el sábado que viene va a ser de también de 20 a 6, que es la hora pico de trabajo. Mientras que el domingo también será de 20 a 0 horas”, señaló uno de los trabajadores de la aplicación.

Solicitaron el pago completo de las propinas abonadas digitalmente por los clientes, ”este el motivo principal por el cual nos encontramos desfavorecidos dado que el costo de vida es más alto del país, por ser zona petrolera”.

Reclamo de los trabajadores de Pedidos Ya

Además, señalaron que exigen “que el bono semanal rija en el horario completo de servicio de 7:00 a.m. a 2:00 a.m. de lunes a domingo y que la cantidad de pedidos solicitados para completar el mismo sea proporcional al monto ofrecido. Es decir, que si piden 150 paguen 150".

Los riders, como se los conoce, también demandan que se cumpla con la tarifa por pedido, incluyendo el pago por kilómetros y propinas, y que se aumente el pago por los pedidos. Solicitan que se reduzca el tiempo de espera al cliente a 7 minutos. Señalaron que, en caso de cancelación del pedido, reclaman que se abone el monto correspondiente a la distancia del cliente local.

"Ante estas peticiones teniendo presente otras cuestiones que nos mantiene como repartidores de forma habitual, solicitamos que podamos tener una pronta respuesta y colaboración por medio de este representante", señaló uno de los trabajadores.

Los manifestantes adviertieron que de no obtener una solución durante esta semana, retomarán las medidas. Dijeron que no firmarán el petitorio para evitar represalias.