Sin servicio en la aplicación de Pedidos Ya en Neuquén: qué pasó

Hasta la medianoche de este viernes no funcionará la aplicación Pedidos Ya. Los clientes y clientas no podrán apelar al delivery por cuatro horas de servicio.

Pedidos Ya- Paro por pedido de aumento salarial (4).JPG Maria Isabel sanchez

Además de una actualización salarial, solicitaron que Pedidos Ya designe un referente físico en Neuquén con quien puedan tener diálogo directo para zanjar todo tipo de cuestiones vinculadas a la prestación del servicio. En la actualidad, cualquier planteo lo tienen que hacer online como si fuesen usuarios, en lugar de empleados de la firma.

En tanto, el problema de la inseguridad ya se cobró varias víctimas y necesitan contar con algún tipo de cobertura o respaldo. "Hemos sufrido robos de motos y celulares; y si nos roban, perdemos todo. La empresa no se hace cargo, estamos bastante desprotegidos", confió.

El paro de este viernes, que comenzó a las 19 y finalizará a las 00 horas, tuvo además su expresión palpable y visible en las calles de esta ciudad. Gran cantidad de repartidores se movilizó hasta un supermercado ubicado sobre la calle Luis Beltrán 370. Los transeúntes o automovilistas ocasionales que pasaron por el lugar habrán visto con sorpresa numerosas motos estacionados de un lado al otro de la arteria, identificadas claramente con las cajas rojas que caracterizan a la firma.

Pedidos Ya- Paro por pedido de aumento salarial (3).JPG Maria Isabel sanchez

Trabajadores de Pedidos Ya, movilizados

No descartaban movilizarse hacia otros puntos clave o cadenas de comida para visibilizar su reclamo.

"El paro básicamente implica que no funcione la aplicación de 19 a 00 horas, sin cortar la calle ni molestar a terceros. Solo queremos que la empresa se comunique con nosotros y podamos actualizar nuestros salarios". Nicolás, repartidor voceros de los trabajadores de Pedidos Ya.

Si no hay señales por parte de la empresa tras la protesta, es probable que los trabajadores evalúen tomar otras medidas de acción directa que afecten en servicio ya no por cuatro horas, si no por todo un día completo de trabajo. Esto podría ocurrir un domingo, por ejemplo, cuando la demanda es mayor que cualquier otro día debido a que varios locales comerciales con atención en la calle permanecen cerrados. "Si no conseguimos una respuesta, esto se va a prologar", concluyeron.

Pedidos Ya- Paro por pedido de aumento salarial (6).JPG Maria Isabel sanchez

Los trabajadores de Pedidos Ya son monotributistas. Pero a la vez tienen una especie de relación laboral en dependencia encubierta. Para que un repartidor tenga un salario que se asemeje al mínimo de un gastronómico o empleado de comercio, trabaja alrededor de 12 horas, de lunes a lunes.