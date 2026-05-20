Avenida Mosconi desde el aire: los avances para habilitar los primeros tramos

La histórica inversión sigue en marcha y se espera que el primer tramo se habilite antes de lo previsto. Así se ve desde el aire.

La obra de la Avenida Mosconi sigue mostrando sus avances y se espera que el tramo de acceso al puente carretero hacia Cipolletti sea el primer sector en quedar habilitado con su nueva fisonomía. El proyecto, que tiene un presupuesto total de 170 millones de dólares, ya tiene tres etapas en proceso, lo que representa una extensión de 5 kilómetros a lo largo de esta arteria.

El intendente Mariano Gaido recorrió esta semana la zona de obra y aseguró que el plazo inicial para la Etapa 6 se redujo de 60 a 45 días, por lo que será el primer sector en quedar habilitado para los automovilistas. La obra incluye no sólo una nivelación de la multitrocha, que antes estaba elevada, sino también el desarrollo de los pluviales necesarios para evitar posibles inundaciones como efecto del cambio climático.

Las imágenes aéreas muestran el avance de los tres tramos que están actualmente en ejecución. Se trata de la Etapa 4, entre las calles Gatica y Linares, la Etapa 5, que comenzó de forma más reciente y une Linares con Primeros Pobladores, y la Etapa 6, de menor extensión pero más compleja, ya que sumará un viaducto elevado entre la Avenida y los puentes carreteros que unen Neuquén y Cipolletti.

Mientras las empresas a cargo de cada etapa avanzan con los trabajos, la Municipalidad sostiene el diálogo con los frentistas con el objetivo de evitar los efectos adversos que una obra de tal envergadura genera en la circulación.

En ese contexto, este martes se firmó un nuevo acuerdo con ACIPAN para ampliar los beneficios impositivos a los comerciantes que tienen sus locales a la vera de la Mosconi. El coordinador de Desarrollo Económico de Neuquén capital, Gastón Contardi, explicó que el beneficio busca acompañar a un sector afectado por la caída del poder adquisitivo a nivel nacional, la mayor competencia con plataformas extranjeras, que se suma a la menor circulación por una calle en obra.

Gaido beneficios impositivos Mosconi

La reconfiguración del tránsito

El secretario de Infraestructura de la Municipalidad de Neuquén, Alejandro Nicola, recordó que el tránsito no se interrumpió en ningún momento, ya que actualmente se trabaja sobre el tramo central de la antigua multitrocha, mientras que los vehículos circulan por las calles colectoras. Una vez que ese asfalto quede habilitado para circular, se va a intervenir sobre las calles colectoras Planas, Félix San Martín, Lastra y Perticone.

mapa tres tramos mosconi

Sin embargo, los avances de la obra redujeron los cruces en sentido norte - sur y viceversa en la Etapa 4, comprendida entre las calles Gatica y Linares, y exigieron la creación de un desvío en la zona de salida hacia Cipolletti, por la calle Lázaro Martín.

Nicola aclaró que la etapa 5, entre Linares y Primeros Pobladores, tiene cruces cada 300 metros, por lo que se crearán cercos de contención en esos espacios y se cortarán esos cruces únicamente los fines de semana, con previo aviso, para reducir las complicaciones para los automovilistas.

Como la ciudad de Neuquén recibe más de 150 mil vehículos por día de personas que llegan desde otras localidades para trabajar o realizar actividades en la capital, las horas pico de ingreso y egreso de la ciudad suelen mostrar demoras para circular.

Las autoridades solicitaron más paciencia a los conductores, y recordaron que, una vez concluida, la nueva traza de la Avenida Mosconi permitirá llegar desde los puentes carreteros hasta el Aeropuerto más rápido: Gaido aseguró que el tiempo de recorrido se reducirá en un 50%.

Dron Mosconi - Puente Carretero

A la obra se suman, además, los nuevos semáforos inteligentes, que regularán los tiempos de espera y la "onda verde" en base a una serie de sensores y análisis de datos del flujo vehicular sobre la Avenida. De esta manera, se espera que la obra concluida resuelva las demoras que se registran hoy.

Un nuevo nombre elegido por los vecinos

Mientras los trabajos avanzan en los primeros 5 kilómetros de un total de 14 que tiene esta arteria, la Municipalidad busca integrar a los vecinos en un proyecto que es considerado como una transformación histórica para Neuquén. En ese sentido, anunciaron que los ciudadanos, a través del voto popular, definirán el nuevo nombre de la Avenida entre 10 opciones finalistas que se conocerán el 31 de mayo.