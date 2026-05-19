Sufrió una caída de unos 100 metros desde un puente sobre la Ruta 40: qué le pasó

Ocurrió en la tarde de este lunes sobre un sector conocido como El Pedregoso, cerca de Villa La Angostura.

El siniestro vial ocurrió en cercanías de Villa la Angostura, sobre Ruta 40.

Un conductor de 72 años resultó herido tras protagonizar una caída con su camioneta de un puente de unos cien metros de altura cuando transitaba por la Ruta 40 , desde Bariloche a Villa La Angostura.

El comisario inspector Miguel Ángel Poblete , Coordinador Operativo de Villa La Angostura y Villa Traful, Miguel Poblete, explicó a LM Neuquén que tomaron conocimiento del accidente de tránsito, ocurrido a la altura del kilómetro 2083, a las 18.30 de ayer.

Efectivos de la Comisaría 28 de la localidad se acercaron al lugar y constataron que un utilitario marca Renault Master de color blanco se había despistado. “Quedó volcado sobre su lateral derecho en el margen suroeste de la ruta, donde corre un arroyo”, detalló el comisario.

El accidentado fue un hombre de 72 años, vecino de la localidad. Poblete dijo que el conductor había manifestado que perdió el control del vehículo debido a la presencia de hielo sobre la calzada mientras viajaba desde Bariloche hacia Villa La Angostura.

accidente- RUTA 40-1 Gentileza Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura

Señaló que circulaba acompañado por su pareja, una mujer de 56 años, quien ya había sido trasladada al hospital local en un vehículo particular antes del arribo de los uniformados.

Desde el Cuartel de Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura, informaron que durante la intervención, "colaboraron conjuntamente con el servicio de grúa en las maniobras de estabilización y recuperación del vehículo, brindándole además contención y acompañamiento al ocupante presente en el lugar".

accidente- vla4 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

Además de bomberos y efectivos, personal médico que asistió al conductor, quien no presentaba lesiones visibles, y lo trasladó preventivamente al nosocomio para un chequeo general. Se realizaron las tareas de rigor bajo un clima despejado pero con calzada congelada, dando intervención al COP Neuquén.

accidente-vla-3 Gentileza Policía de la Provincia de Neuquén

En la mañana de este martes, se retiró el vehículo que se despistó y cayó del puente y fue remolcado a la localidad cordillerana.

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No vio una obra de cloacas y volcó

Un hombre de 47 años sufrió un fuerte vuelco a bordo de una camioneta Chery Tiigo en una obra de cloacas en la zona del puente de la ex Ruta 234 y calle 1, en el Barrio Nueva España de Centenario. Tras la estrepitosa caída quedó enterrada en un pozo de barro.

El siniestro se registró pasadas las once de la noche del domingo, a lo cual personal policial de la Comisaría Quinta acudió al lugar y se encontró con el vehículo volcado sobre su lateral izquierdo, según consignó Centenario Digital.

Allí también observaron al conductor que había salido ileso mientras arribaban los Bomberos Voluntarios para intentar remover la Chery. De esta manera, tras ser alertados acudieron en el móvil 19 pero las circunstancias para llevar a cabo el rescate se complicó.

vuelco centenario Una camioneta Chery quedó enterrada tras sufrir un fuerte vuelco en Centenario.

Varias veces intentaron retirar el vehículo pero había quedado encajado en el barro con la desgracia de que además un importante desnivel también dificultaba el objetivo de rotarla antes de sacarla para no dañarla aún más.