No vio a tiempo una obra de cloacas y sufrió un fuerte vuelco con su camioneta

El vuelco ocurrió cerca de la medianoche en una zona en contrucción de la ex Ruta 234. El conductor resultó ileso pero no pudo retirar su camioneta.

Un hombre de 47 años sufrió un fuerte vuelco a bordo de una camioneta Chery Tiigo en una obra de cloacas en la zona del puente de la ex Ruta 234 y calle 1, en el Barrio Nueva España de Centenario . Tras la estrepitosa caída quedó enterrada en un pozo de barro .

El siniestro se registró pasadas las once de la noche del domingo, a lo cual personal policial de la Comisaría Quinta acudió al lugar y se encontró con el vehículo volcado sobre su lateral izquierdo , según consignó Centenario Digital.

Allí también observaron al conductor que había salido ileso mientras arribaban los Bomberos Voluntarios para intentar remover la Chery. De esta manera, tras ser alertados acudieron en el móvil 19 pero las circunstancias para llevar a cabo el rescate se complicó.

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Varias veces intentaron retirar el vehículo pero había quedado encajado en el barro con la desgracia de que además un importante desnivel también dificultaba el objetivo de rotarla antes de sacarla para no dañarla aún más.

Impactante vuelco: un joven herido tras chocar contra una Hilux estacionada

Un fuerte choque seguido de un vuelco generó preocupación en el Casco Viejo de Centenario, cuando un joven que conducía un Renault Clio impactó contra una camioneta Toyota Hilux estacionada y terminó volcando sobre una de las calles más transitadas de la ciudad.

El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 14:30 en la intersección de Ingeniero Ballester y Chacabuco. Por causas que se intentan establecer, el conductor del Clio chocó violentamente contra la parte trasera de la Hilux que se encontraba detenida sobre la calle y, tras el impacto, el auto terminó dado vuelta, apoyado sobre el techo.

Según relataron vecinos y automovilistas que circulaban por el sector, el joven logró salir por sus propios medios del habitáculo antes de ser asistido por personas que se acercaron rápidamente al lugar. Presentaba un corte en la frente y se encontraba en estado de shock, lo que generó preocupación entre quienes presenciaron la escena.

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A los pocos minutos arribaron efectivos de la Comisaría Quinta, que comenzaron a ordenar el tránsito y a asistir en el operativo de emergencia. También se realizaron reiterados llamados al Hospital Natalio Burd hasta que finalmente una ambulancia llegó al lugar con personal médico, que inmovilizó al conductor y lo trasladó para una mejor evaluación.

En paralelo, trabajaron bomberos voluntarios y personal de Policía de Tránsito Villa Obrera. Una segunda dotación se sumó posteriormente para iniciar las tareas destinadas a volver a colocar el vehículo sobre sus ruedas y retirarlo de la calzada.

Importantes daños en ambos vehículos

El Renault Clio sufrió severos daños en uno de sus laterales, el techo y el parabrisas. En tanto, la Toyota Hilux también presentó importantes roturas en la parte trasera izquierda producto de la violencia del impacto.

De acuerdo con las primeras observaciones realizadas en el lugar, se cree que el auto prácticamente se subió sobre una de las ruedas traseras de la camioneta antes de perder estabilidad y volcar.

La magnitud del siniestro obligó a realizar un corte total de la circulación en esa esquina durante aproximadamente una hora. Los desvíos de tránsito se realizaron por calles internas del barrio Hidronor mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y remoción del vehículo.