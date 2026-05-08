Diez toneladas de langostinos desparramadas en la ruta 3: el temporal volteó un camión en Chubut

Las complicadas condiciones climáticas hicieron que el chofer perdiera el control del vehículo y terminara dado vuelta en la banquina. Que pasará con la carga.

Diez toneladas de langostinos desparramados en la ruta 3: el temporal volteó un camión en Chubut

Un camión de una empresa pesquera volcó este viernes 8 de mayo de 2026 por la mañana en el kilómetro 1.685 de la ruta 3 , a la altura de la localidad de Garayalde , mientras transportaba cerca de 10 toneladas de langostinos.

No hubo heridos, pero la carga exacta de 9.840 kilos quedó desparramada sobre la banquina y parte de la calzada del camino, mientras se aguardaba que llegara maquinaria enviada por la compañía Pesquera del Sud para levantarla y cargarla en otro vehículo.

El accidente se produjo cerca de las 10 de la mañana, aproximadamente a mitad de camino entre las ciudades de Comodoro Rivadavia y Trelew y en jurisdicción de la Comisaría Distrito Camarones .

El vehículo involucrado, un Mercedes Benz Atego 2426, cubría el trayecto en sentido sur-norte cuando el conductor perdió el control.

Diez toneladas de langostinos en la ruta 3 - vuelco camion - ciclogenesis chubut - policia El vuelco del camión de una pesquera se produjo en el kilómetro 1.685 de la ruta 3, aproximadamente a mitad de camino entre Comodoro Rivadavia y Trelew.

Según les contó a los agentes de la policía de Chubut que asistieron para responder a la emergencia, las condiciones climáticas le complicaron mantener el camión en línea.

Lentamente, el vehículo de porte imponente se se fue desplazando hacia la banquina, donde el peso de la propia carga terminó por provocar el vuelco, según explicó el conductor.

Personal del puesto sanitario de Garayalde examinó al chofer de manera preventiva y confirmó que no presentaba lesiones.

La Policía, por su parte, verificó la documentación del vehículo y constató que todo estaba en regla.

Qué harán con la carga

Un responsable de Pesquera del Sud se presentó en el lugar y detalló el contenido de la carga:

148 cajas de langostino entero L1,

cajas de langostino entero L1, 600 cajas de langostino entero L2

cajas de langostino entero L2 72 cajas adicionales de la misma variedad.

De este modo, el total sumaba 820 cajas y 9.840 kilos de mercadería.

La empresa aguardaba la llegada de personal y maquinaria para poder hacer el trasbordo de las cajas a otro vehículo y así rescatarlas.

También, obviamente, para retirar el camión que quedó con las ruedas apuntando al cielo, a la vera del camino.

Alerta naranja

El vuelco se produjo en el peor momento climático de la semana.

Una intensa ciclogénesis avanza sobre el centro y sur de la Argentina y mantiene en alerta a varias provincias patagónicas.

Diez toneladas de langostinos en la ruta 3 - vuelco camion - ciclogenesis chubut - temporal La pesquera esperaba la llegada de maquinarias para retirar el camión y trasbordar las cajas de langostinos a otro vehículo.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó a nivel naranja la advertencia por vientos intensos en parte de Chubut, con ráfagas que podrían superar los 100 kilómetros por hora.

Otros sectores de la provincia permanecen bajo alerta amarilla por lluvias, nevadas y vientos.

Aire polar y caída de las temperaturas

El fenómeno también traerá un brusco descenso de temperatura con ingreso de aire polar, en un mayo que acumula condiciones atípicas

Apenas iniciado el mes yua se combinan jornadas de calor, humedad elevada, tormentas eléctricas y cambios abruptos que ahora desembocan en este sistema de baja presión de alta intensidad que los meteorólogos denominan como ciclogénesis.

Ante el escenario, el Servicio Meteorológico Nacional y las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener mayor distancia de frenado, encender las luces bajas y verificar el estado del vehículo antes de salir a las rutas.

En caso de lluvia intensa o baja visibilidad, la recomendación es detenerse en un lugar habilitado y esperar que mejoren las condiciones.

Olas de hasta cinco metros cerca de Rawson

Las recomendaciones de especialistas en oceanografía, en tanto, también se concentran en evitar las zonas costeras y especialmente las playas, ya que el fenómeno podría generar durante olas de hasta cinco metros.

El impacto más fuerte, según anticiparon, se concentrará en las villas balnearias próximas a Rawson.

Juan Pablo Pisoni, oceanógrafo e investigador del CONICET y del SESIMAR, explicó que se esperan olas de entre cuatro y cinco metros frente a Playa Unión y en sectores bajos de Magagna.

Tambíen en zonas cercanas a la desembocadura del río Chubut.

El pico del temporal está previsto para la tarde-noche de este viernes y se extendería hasta el mediodía del sábado.

Pisoni calificó el fenómeno como "poco habitual" tanto por su magnitud como por la cantidad de horas que permanecerá activo.