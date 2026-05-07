El fenómeno que afectará las playas de todo el país tendrá especial intensidad en las villas balnearias de Rawson y sectores de Comodoro Rivadavia.

Alerta en las costas de Chubut: esperan olas de hasta cinco metros para este viernes

La ciclogénesis extratropical , el fenómeno que según informó el SMN avanza sobre el Atlántico sudoccidental y ya impacta en toda la costa argentina, tendrá uno de sus efectos más intensos en Chubut , donde se esperan marejadas con olas de entre cuatro y cinco metros.

Los puntos que, según un especialista local, se verán más afectados son las villas balnearias próximas a Rawson, aunque también la fuerza del mar tomará fuerza importante en algunos sectores cercanos a Comodoro Rivadavia , más al sur.

El pico del temporal está previsto para la tarde-noche de este viernes y se extenderá hasta el mediodía del sábado.

La previsión de un especialista

Ante la circulación en redes sociales de información y alertas por posibles olas de enorme magnitud en lugares como el popular balneario de Playa Unión, Juan Pablo Pisoni, oceanógrafo e investigador del SESIMAR y el CONICET, habló en las últimas horas con medios locales para explicar la situación.

El especialista informó que el fenómeno está asociado a un sistema de baja presión que genera vientos intensos sostenidos sobre una gran superficie del océano.

"Para que se formen olas grandes tiene que haber vientos intensos durante muchas horas, un área grande donde sople ese viento, y esas son las condiciones que se están dando en estos momentos", señaló.

El especialista calificó el evento como "poco habitual" tanto por su magnitud como por la cantidad de horas que permanecerá activo.

En condiciones normales, el oleaje en esa franja costera no supera uno o dos metros. "Es más de lo normal, es bastante más de lo normal", advirtió.

Las zonas más expuestas

Según Pisoni, las áreas más vulnerables serán el sur de Playa Unión, sectores bajos de Magagna y algunos puntos de Comodoro Rivadavia.

"La zona dentro del Golfo Nuevo es un poco más protegida porque en la boca del golfo se disipa mucha energía de lo que es la ola, pero igualmente la zona de Comodoro puede ser también un punto a preocuparse", precisó.

Marejadas en Chubut Playa Unión, en Chubut, podría tener olas de hasta 5 metros de altura.

Las condiciones más críticas podrían registrarse cuando el temporal coincida con la pleamar, momento en que la altura del oleaje alcanzaría su punto máximo.

El fenómeno comenzará a sentirse desde la mañana del viernes con viento fuerte del sur y sudoeste, y se prevé que se mantenga activo hasta el sábado al mediodía.

El efecto de la marea muerta

Dentro del panorama algo inquietante, el oceanógrafo se refirió a un elemento que contribuirá a mitigar parcialmente los efectos del temporal: el actual período de marea muerta.

Se trata un fenómeno astronómico que ocurre cuando la Luna, la Tierra y el Sol no están alineados, lo que reduce la fuerza gravitacional sobre el mar y achica la amplitud de las mareas.

"Si este fenómeno coincidiera con una marea viva, el nivel del mar podría ser prácticamente un metro más alto", advirtió Pisoni.

Eso implica que, pese a la intensidad del temporal, el impacto sobre la costa sería menor al que podría producirse en otras circunstancias.

Qué recomiendan ante el alerta

Ante el avance del sistema, las autoridades recomiendan:

Evitar acercarse a la costa durante las horas de mayor intensidad, especialmente en zonas de rompiente y sectores bajos cercanos a la desembocadura del río Chubut.

También solicitan asegurar objetos que puedan ser arrastrados por las ráfagas y no ingresar al mar bajo ninguna circunstancia durante el período de alerta.

"Hay que tener recaudos y evitar estar muy cerca de la playa porque puede haber una marejada intensa", remarcó el oceanógrafo.