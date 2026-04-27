Se convertirá en la más austral del mundo con el reconocimiento, que otorga una fundación internacional y en la Argentina tienen solo unos pocos lugares.

Una playa de la Patagonia, cerca de la certificación "Bandera Azul" por la calidad de su agua y su ambiente.

La provincia de Chubut va camino a tener su primera playa certificada como “Bandera Azul ” por la calidad de su agua y su gestión ambiental, que sería también la primera de la Patagonia y la más austral del mundo.

En todo el planeta hay algo más de 5.100 playas, marinas y barcos con la certificación “Blue Flag” (bandera azul”) de la Fundación para la Educación Ambiental ( FEE ), la organización internacional que otorga el reconocimiento. Pero solo 10 están en la Argentina, y ninguna hasta ahora en tierras patagónicas.

Ahora, el Ente Mixto Rawson Turístico ( Emratur ) anunció el inicio de la implementación del programa piloto en Playa Unión , el principal balneario de la capital de Chubut .

Qué significa la Bandera Azul

“Este es un paso estratégico de uno de los ejes de la planificación de trabajo del Ente, para consolidar a Playa Unión como un destino de excelencia, que armoniza el desarrollo turístico con la protección de nuestro patrimonio natural”, comentó el gerente del Emratur, Federico Simboli.

Elefanta marina descansando en la costa de Playa Unión, Chubut Una elefanta marina descansa en la costa de Playa Unión.

El funcionario destacó las posibilidades de crecimiento que surgirían al ser “el balneario con Bandera Azul más austral del hemisferio sur” y, por consiguiente, del mundo.

“Ahora estamos trabajando para que el epicentro del programa sea el Centro de Biodiversidad Aquavida”, en referencia al centro de interpretación de fauna y flora marina y costera que llevan adelante la Municipalidad de Rawson y la Facultad de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB).

El proceso de certificación que debe cumplir Playa Unión y que le da la distinción “Bandera Azul Piloto”, exige el monitoreo de la calidad del agua de los sectores recereativos y el cumplimiento de normas relacionadas con la gestión ambiental, seguridad, accesibilidad e información y educación ambiental.

El certificado de reconocimiento internacional requiere el cumplimiento de unos 30 criterios de sustentabilidad, educación ambiental y seguridad, todos relacionados con lo ecológico.

Playa Union Playa Unión, el principal balneario de Rawson, Chubut.

Desde la intendencia de Rawson explicaron que se avanzará en acciones concretas para la protección de los ecosistemas marino-costeros de la Bahía Engaño y, en lo que respecta a la gestión de residuos, se promoverán prácticas como el reciclaje, la limpieza periódica de la costa y la conservación de la biodiversidad local.

El paraíso del surf en la Patagonia

Playa Unión es una zona costera que recibe una gran cantidad de visitantes en la provincia de Chubut durante la temporada de verano pero, a diferencia de lo que ocurre con destinos más conocidos, se trata en su mayoría de turistas provenientes de otros lugares de la propia provincia.

Además de las actividades de playa básicas en los paradores, entre sus atractivos se encuentra el avistaje de toninas overas -es uno de los pocos lugares del mundo en el que se puede observar a los delfines patagónicos en su hábitat natural-, que se realiza mediante excursiones en embarcaciones.

También se la considera uno de los puntos más atractivos del sur argentino para la práctica del surf, por la calidad y consistencia de sus olas, y desde 2024 es oficialmente la Capital Provincial del Surf de Chubut.