Fuertes lluvias y posibles nevadas en la Patagonia: en qué zonas tendrá mayor impacto la alerta

El SMN emitió una alerta para este martes, y se advirtió que las precipitaciones serán muy intensas en algunos sectores.

El organismo nacional precisó que la alerta afectará a tres provincias este martes.

La inestabilidad sigue siendo una constante en cuestiones meteorológicas en casi todo el país. Mientras muchas zonas están siendo afectadas hace varios días por una densa neblina , las lluvias continuarán con mayor intensidad en algunas regiones.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por fuertes lluvias, que podrían tener “efectos sobre la salud de la población”.

Según precisó el organismo, rige una alerta de nivel amarillo por intensas lluvias para este martes en la región patagónica.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 milímetros, posiblemente superados en forma local. En zonas de mayor altitud, las precipitaciones podrían ser en forma de nieve o aguanieve.

La alerta amarilla por lluvias afectará al norte de las provincias de Neuquén, Chubut y Río Negro. El aviso impacta especialmente en la región cordillerana e implica que “el área será afectada por lluvias de variada intensidad, algunas localmente intensas”.

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Recomendaciones del SMN

Bajo este panorama, el organismo compartió una serie de recomendaciones para la población que se encuentre bajo las zonas afectadas:

Evitar salir

No sacar la basura

Limpiar desagües y sumideros

Alejarse de zonas inundables

Cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Alerta por el fenómeno de El Niño: cuáles serán las provincias más castigadas por las lluvias

El fenómeno de El Niño vuelve a encender la alerta climática en Argentina. A pocas semanas del inicio del invierno, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que gran parte del país podría atravesar un trimestre con temperaturas superiores a las habituales y un aumento de las precipitaciones en distintas regiones.

El pronóstico se da en medio de un marcado calentamiento de las aguas del Pacífico ecuatorial, una condición que eleva las probabilidades de que el evento climático se consolide durante los próximos meses.

¿Qué es El Niño?

El Niño es un fenómeno climatológico que combina el calentamiento anormal del agua del océano Pacífico ecuatorial con cambios en la atmósfera, como el debilitamiento de los vientos alisios, y que altera los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del planeta.

La Patagonia oriental y sur tendrá temperaturas dentro de los valores normales para la época, mientras que el sur del Litoral, el este de Buenos Aires y el oeste patagónico se ubican en una franja intermedia: normal o superior a lo normal.

Super Niño El Super Niño que mantiene en alerta a Argentina puede ocasionar fenómonos climáticos opuestos como sequías e inundaciones.

Buenos Aires, La Pampa, el sur de Cuyo y el centro-norte de la Patagonia tienen altas probabilidades de recibir lluvias por encima de lo habitual para el invierno. El sur del Litoral y el extremo sur patagónico quedarán dentro de los rangos normales de precipitación.

El Super Niño que mantiene en alerta a Argentina puede ocasionar fenómenos climáticos opuestos como sequías e inundaciones.

El SMN subrayó que esas proyecciones no anticipan tormentas puntuales ni períodos secos dentro del trimestre: reflejan el comportamiento promedio de los tres meses en conjunto.

Detrás de todo este panorama hay un actor que los científicos siguen de cerca: el fenómeno El Niño, conocido técnicamente como ENOS (El Niño-Oscilación del Sur), que altera los patrones de lluvia y temperatura en gran parte del mundo, incluido el territorio de la Argentina.

Los modelos climáticos del SMN estiman un 60% de probabilidad de que El Niño se desarrolle en el trimestre mayo-junio-julio 2026, con una temperatura del océano proyectada de +0,9 grados por encima de lo normal en la zona de referencia del Pacífico ecuatorial.