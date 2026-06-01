La Ford Ranger XL llegó al Alto Valle con fuerza: tecnología, capacidad y financiación a medida

Ford Fiorasi apuesta fuerte en Neuquén y Río Negro con una pickup diseñada para el trabajo duro, con descuentos y opciones de compra por unidad o flota.

El Alto Valle tiene una identidad productiva que no se detiene. Entre los yacimientos, las fincas, las obras y los emprendimientos que definen el pulso económico de Neuquén y Río Negro , la demanda de vehículos utilitarios de alto rendimiento crece al mismo ritmo que la región.

En ese escenario, Ford vuelve a ocupar un lugar estratégico con el lanzamiento de la nueva Ranger XL , una pickup pensada desde su concepción para responder a las exigencias del mundo laboral más demandante.

La concesionaria oficial Ford Fiorasi , con presencia en Cipolletti y Neuquén, está comercializando las unidades con beneficios concretos para particulares, empresas y compradores de flotas. La apuesta, según sus propios asesores, es tan firme que la región se posiciona entre las que más venden a nivel nacional dentro de la red Ford.

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Una pickup diseñada para trabajar

En el corazón de la línea Ranger XL, la versión Cabina Simple MT emerge como la opción más orientada al trabajo puro. Disponible en tracción 4x2 y 4x4, esta configuración fue concebida para quienes necesitan maximizar la capacidad operativa sin concesiones.

Su caja de carga es el argumento más contundente: con 2.238 mm de largo, 1.584 mm de ancho y un volumen de 1,69 m³, supera ampliamente a la Cabina Doble en espacio útil de transporte. Para industrias como la petrolera, la frutícola o la construcción, esas dimensiones marcan una diferencia real en cada jornada de trabajo.

La capacidad de carga alcanza los 1.162 kg en la versión 4x4 y los 1.139 kg en la 4x2, con un peso bruto total de hasta 3.190 kg. A eso se suma una capacidad de arrastre de 2.500 kg, suficiente para mover equipamiento, remolques de herramientas o maquinaria liviana de forma continua.

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El motor 2.0L Turbo Diesel entrega sus 170 CV y 405 Nm de torque a través de una transmisión manual de 6 velocidades, lo que permite al conductor tener control total sobre el rendimiento según el terreno. El despeje mínimo del suelo es de 230 mm, con ángulo de ataque de 30° y ángulo de salida de 26°, datos que garantizan desempeño off-road en caminos de producción donde el asfalto es una excepción.

En cuanto al equipamiento, la Cabina Simple 4x4 incluye cubre cárter, protector del tanque de combustible, gancho delantero de rescate y llantas de acero de 16 pulgadas con neumáticos A/T. Todo lo necesario para operar en condiciones exigentes sin depender de accesorios adicionales.

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Tecnología que optimiza los costos operativos

Uno de los argumentos más sólidos que ofrece esta Ranger en el segmento de trabajo no es solo lo que puede cargar, sino lo que puede ahorrar. Facundo, asesor comercial de Ford Fiorasi, explicó a LM Neuquén que los intervalos de servicio llegan hasta los 16.000 kilómetros, lo que representa una ventaja económica real para quienes incorporan estas unidades a flotas de trabajo.

"Hoy cada empresa tiene la oportunidad de maximizar sus ingresos, ya que accediendo a este tipo de vehículos optimizás el tema de los servicios. A una camioneta convencional llegás a hacerle tres servicios en el mismo período; a esta, dos", señaló el asesor. A eso se suma el monitor de vida del aceite inteligente, que ajusta los intervalos según el uso real del vehículo, prolongando su vida útil sin resignar seguridad mecánica.

En términos de conectividad e instrumentación, la Ranger XL incorpora el sistema Sync 4 con pantalla multitáctil de 10 pulgadas, compatible con Android Auto y Apple CarPlay de forma inalámbrica. El panel de instrumentos digital color de 8 pulgadas, los controles de audio y teléfono en el volante, y la conexión Bluetooth y USB completan un interior que equilibra funcionalidad laboral con comodidad cotidiana.

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Robustez con confort: un diferencial del segmento

La dirección asistida eléctrica (EPAS), el aire acondicionado digital, el control de velocidad crucero y los levantavidrios eléctricos posicionan a esta pickup en un nivel de confort que supera las expectativas de una herramienta de trabajo. "Más allá de poder acarrear todo lo que es el trabajo duro, también le puede brindar el confort necesario a la persona que la va a estar manejando continuamente", destacó Facundo.

En materia de seguridad, la Cabina Doble incluye hasta 7 airbags, sistema de anclajes ISOFIX, control electrónico de estabilidad (ESP), control de tracción (TCS), control anti-vuelco (ROM), asistente de partida en pendientes (HLA) y control de balanceo de tráiler (TSM). Una dotación que no solo protege al conductor, sino que también resguarda la inversión de quien incorpora estas unidades a su operación diaria.

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Fiorasi con stock disponible y condiciones de compra accesibles

Para quienes ya tienen decidida la incorporación de la Ranger XL, Ford Fiorasi opera con stock disponible en ambas sucursales. Las condiciones de adquisición incluyen venta directa tradicional, plan de ahorro y financiamiento bancario. Este mes, la concesionaria ofrece descuentos de entre 5% y 7% según la unidad, con beneficios que se extienden tanto a compradores particulares como a pequeñas o grandes empresas que buscan renovar su flota por mayor cantidad de vehículos.

"Ya sea dueño de empresa, PyME o comprador particular, podés llevarte una o las que quieras. Fiorasi apuesta bastante fuerte y nosotros estamos siendo la provincia que más está vendiendo a nivel nacional", remarcó el asesor.

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Posventa con servicio a domicilio

La propuesta de Ford Fiorasi también contempla una diferencia competitiva en el servicio posventa: la modalidad Pickup and Delivery, mediante la cual el equipo de la concesionaria retira el vehículo en el domicilio del cliente, realiza el mantenimiento y lo devuelve. Además, cuenta con casa de repuestos originales, área administrativa completa y posibilidad de reservar turnos de forma online a través de la App Ford.

Para quienes quieran conocer las unidades, realizar una prueba de manejo o consultar por financiamiento, las puertas de Ford Fiorasi en Cipolletti se encuentran abiertas en Colectora Ingeniero Cipolletti 1712, Altura Ruta 22 Km 1212 de lunes a viernes de 8 a 19 y sábados de 9 a 13. La Ranger XL está disponible para verla, probarla y llevarla.