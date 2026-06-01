¿Se viene la lluvia a Neuquén? Qué dice el pronóstico en el arranque de la semana

La AIC anticipa cielo cubierto en gran parte de la provincia, con lluvias débiles en algunos sectores y nieve en alta montaña.

Neuquén comenzará la semana marcada por el cielo cubierto , temperaturas bajas a templadas según la zona y condiciones más inestables hacia la cordillera. La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipa un inicio de jornada gris, con viento del este y noreste en varios puntos del territorio.

De acuerdo con el pronóstico de la AIC para este lunes, en la ciudad de Neuquén y el Alto Valle se espera una jornada cubierta, con una temperatura máxima de 14 grados durante el día y una mínima de 6 grados hacia la noche.

El viento soplará del este a 27 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 38 kilómetros por hora. Durante la noche, rotará al noreste, con una intensidad de 17 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 30 kilómetros por hora.

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Ante este panorama, se recomienda tener precaución en rutas, zonas abiertas y sectores donde habitualmente se acumula polvo en suspensión. Hacia la noche, las condiciones se mantendrán cubiertas, pero con una leve disminución en la intensidad del viento.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en tanto, indica lluvias aisladas para este lunes a la mañana (probabilidad 40-70%), mientras que por la tarde podría haber lloviznas (probabilidad 10-40%).

Cordillera: frío, humedad y probabilidad de lluvias y nevadas

En la zona cordillerana, el panorama será más frío y con mayor presencia de humedad. Para San Martín de los Andes, la AIC anticipa cielo cubierto durante toda la jornada, con una temperatura de 6 grados tanto de día como de noche. El viento será leve, del este y sudeste, con ráfagas que no superarían los 13 kilómetros por hora.

En Villa La Angostura, el lunes comenzará cubierto y hacia la noche se tornará inestable. La temperatura prevista será de 8 grados durante el día y 7 grados durante la noche, con viento leve del este y noreste. Según el informe regional, el ingreso de una masa de aire húmedo provocará lluvias y nevadas en alta montaña, con condiciones inestables que podrían sostenerse durante varios días.

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Norte neuquino: tiempo bueno, pero con mañanas frías

En el norte de la provincia, la AIC prevé mejores condiciones durante el lunes. El pronóstico indica cielo cubierto durante el día y parcialmente nublado hacia la noche. La temperatura máxima será de 10 grados, mientras que la mínima descenderá a -3 grados, por lo que se espera una jornada fría, especialmente en las primeras y últimas horas.

El viento en esa zona será leve, con una intensidad de entre 8 y 9 kilómetros por hora y ráfagas cercanas a los 10 kilómetros por hora. El organismo anticipa que el tiempo se mantendrá bueno durante el lunes y parte del martes, antes del ingreso de aire húmedo que podría dejar lluvias y nevadas en sectores de alta montaña.

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Centro de la provincia: cielo cubierto y baja intensidad de viento

La zona centro tendrá un lunes cubierto, con una máxima de 8 grados y una mínima de 5 grados durante la noche. El viento soplará del noreste durante el día y rotará al oeste por la noche, con ráfagas que podrían llegar a los 28 kilómetros por hora en las horas diurnas.

Para otros sectores de la meseta y áreas cercanas, el panorama será similar: cielo mayormente cubierto, ambiente fresco y viento moderado en algunos momentos del día. En algunas localidades, las ráfagas podrían ubicarse entre los 30 y 40 kilómetros por hora, especialmente hacia el este provincial.