Choque múltiple en la Autovía Norte entre una camioneta, un auto y una moto

El hecho ocurrió pasadas las 8 de este sábado. El motocilsita quedó hospitalizado mientras uno de los conductores dio positivo en un test de alcoholemia.

Pasadas las 8 de este sábado se produjo un choque múltiple sobre Autovía Norte entre una camioneta, un auto y una moto . Al menos dos acciones de los tres conductores fueron imprudentes y el motociclista debió ser trasladado al Hospital Heller debido a las lesiones que recibió en el siniestro vial.

La comisario Andre Solano, jefe de la División Tránsito, confirmó a LM Neuquén que los conductores que permanecieron en el lugar, por resultar ilesos, fueron identificados. El que conducía el Fiat Punto, tenía 35 años, mientras que el que iba al volante de la Toyota Hilux tenía 41 años. "Se realizaron test de alcoholemia en los conductores tanto de la camioneta Toyota Hilux como del Fiat Punto y resultó positivo el primero". Dijo que el conductor de la camioneta arrojó un resultado de 1.98.

Solano dijo que el conductor alcoholizado "venía justamente de un evento aparentemente un festejo laboral, digamos, como una reunión de compañeros de trabajo". El conductor del Fiat Punto dio negativo en la prueba de alcoholemia.

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Cómo fue la maniobra del accidente

La comisario señaló que el siniestro vial ocurrió a las 8.45 de esta mañana en la Autovía Norte (actual Ruta 22) con la intersección de calle La Papa, donde se vieron involucrados los tres vehículos mencionados. Respecto a la edad y estado de salud del motociclista, aún no contaban con esa información. Solano indicó que ingresó consciente al Hospital Heller. Recién horas más tarde, fuentes oficiales confirmaron que tenía un trauma leve y posiblemente fuera dado de alta en el transcurso de esta jornada.

Por su parte, Solano relató que el accidente se produjo cuando una motocicleta y un Fiat Punto circulaban por la Autovía Norte en dirección Este. La motocicleta intentó adelantar al Fiat Punto, pero se encontró de frente con una camioneta que circulaba en dirección Oeste, de Neuquén en dirección a Plottier. El motociclista intentó regresar a su carril y frenó, momento en el que la camioneta realizó una maniobra, provocando una colisión por rozamiento. "La moto quedó entre el sedán y entre la camioneta", puntualizó.

Personal de la Policía intervino en ese sector, reordenando el tránsito, bajo una densa niebla que, por esas horas tenía una visibilidad reducida en ese sector norte de la ciudad. Tras el impacto, la camioneta quedó entre los dos carriles, mientras los rodados menores quedaron en la banquina, a un sector de la calzada.

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Otras rutas de la región también fueron escenariso de accidentes de tránsito en el trasnscurso de este sábado. En la Ruta 17, a la altura del Dique Portezuelo Grande, en dirección a la zona de Añelo - Cutral Co, se registró un siniestro vial que dejó varias personas heridas.