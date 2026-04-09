Fuerte choque en Autovía Norte por el sol de frente: un herido y una camioneta destruida

El siniestro ocurrió a primera hora entre Plottier y Neuquén. Un conductor de 33 años fue hospitalizado y luego dado de alta.

Pese a que uno de los conductores fue trasladado el hospital, no sufrió heridas de consideración y recibió el alta médica.

Un accidente de tránsito entre un camión y una camioneta generó preocupación en la Autovía Norte . Aunque no se registraron heridos de gravedad , uno de los conductores tuvo que ser traslado al hospital, ya que sufrió fuertes golpes y escoriaciones.

El hecho ocurrió este jueves minutos antes de las 7:30, a la altura del kilómetro 21, en el tramo que conecta Plottier con la ciudad de Neuquén . Según informó el comisario Nestor Muñoz, personal de la División Tránsito tomó conocimiento del siniestro y al llegar al lugar constató la colisión entre un camión Mercedes Benz 1114 de color naranja y una Ford EcoSport gris.

De acuerdo a lo detallado, ambos vehículos circulaban en sentido este, en dirección a Neuquén. En el camión viajaba el conductor de 59 años junto a un acompañante, ambos oriundos de Senillosa, el que se dirigían al Mercado Concentrador , mientras que en la EcoSport se trasladaba un hombre de 33 años, quien iba solo.

El comisario explicó que el choque fue por alcance. “La Ford EcoSport impactó con su parte frontal sobre el lateral del camión”, indicó a LM Neuquén. Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo menor sufrió algunas escoriaciones y lesiones leves, por lo que fue trasladado al hospital de Plottier para su evaluación.

Choque por alcance en la Autovía Norte (1)

Horas más tarde, tras realizarle los estudios correspondientes, los médicos confirmaron que no presentaba heridas de gravedad y recibió el alta médica. Posteriormente, fue trasladado nuevamente al lugar del siniestro, donde se le restituyó el vehículo.

Posibles causas del accidente

En relación a las causas del hecho, el comiario Muñoz señaló que, según las primeras averiguaciones, el conductor de la EcoSport no habría advertido la presencia del camión. “Puede ser que haya influido la salida del sol, porque a esa hora estaba amaneciendo y en ese sector el sol da de frente”, explicó.

Además, agregó que el vehículo menor circulaba a una velocidad considerable, ya que “no alcanzó a realizar ninguna maniobra para evitar el impacto”.

Choque por alcance en la Autovía Norte (2)

El comisario también remarcó que se trata de una vía rápida, con doble carril de circulación, donde los conductores suelen transitar a alta velocidad, lo que incrementa el riesgo de este tipo de siniestros.

Estado de los vehículos y controles

Producto del choque, la Ford EcoSport sufrió importantes daños en su parte frontal y quedó fuera de circulación. Por este motivo, se solicitó la intervención de una grúa del seguro para su traslado.

Choque por alcance en la Autovía Norte (3)

En tanto, los ocupantes del camión resultaron ilesos y, tras ser entrevistados por el personal policial, continuaron su viaje hacia destino. Finalmente, se informó que a ambos conductores se les practicó el test de alcoholemia, el cual arrojó resultados negativos en los dos casos.

El tránsito en la zona se vio parcialmente afectado durante el operativo, aunque fue normalizado una vez finalizadas las tareas policiales y el retiro de la camioneta EcoSport por parte de la grúa del seguro.