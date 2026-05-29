Un policía sufrió un fuerte choque con un auto en el centro neuquino y fue hospitalizado

El siniestro vial ocurrió esta mañana en Santa Fe e Islas Malvinas generando caos de tránsito. El Policía se dirigía a su espacio de trabajo.

Un choque ocurrido este viernes por la mañana en la intersección de las calles Santa Fe e Islas Malvinas, en el centro neuquino dejó como saldo a un policía lesionado y provocó complicaciones momentáneas en la zona de intenso tránsito vehicular. El efectivo tuvo que ser trasladado a un hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:30 de la mañana, cuando un hombre circulaba en un auto Ford Ka y un policía a bordo de una moto colisionaron en el ajetreado cruce. De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, el motociclista avanzaba por Islas Malvinas en dirección este-oeste, mientras que el auto circulaba por Santa Fe de sur a norte.

Mientras se desarrollaban las tareas de asistencia y peritaje, el tránsito permaneció parcialmente restringido, lo que generó demoras en una de las esquinas con mayor movimiento vehicular de la capital provincial. Las autoridades avanzan con las actuaciones correspondientes para determinar la mecánica del choque y establecer las responsabilidades del caso.

choque moto policia (2)

La persona que conducía la moto es un efectivo policial que se trasladaba hacia su lugar de trabajo para iniciar su jornada laboral prevista para las 10. Tras el impacto, fue asistido por personal de emergencias y derivado a un centro de salud para realizarle controles médicos preventivos. Fuentes consultadas indicaron que su estado no reviste gravedad pero le realizaron los controles necesarios para constatar lesiones.

Por su parte, producto del fuerte impacto, la moto de gran tamaño sufrió destrozos y quedaron partes desperdigadas sobre el asfalto. Por su parte el auto mostraba un fuerte golpe en su frente derecho.

Choque en Ruta 51: impactaron contra dos caballos y se salvaron de milagro

Un impresionante choque pudo terminar en tragedia este miércoles por la tarde - noche sobre la Ruta 51, cuando una camioneta Jeep impactó de lleno contra dos caballos que cruzaban la calzada. Gustavo Raimondi, uno de los ocupantes de la camioneta involucrada en el accidente, contó en Radio 7 que todo ocurrió en cuestión de segundos mientras se dirigían hacia Añelo por motivos laborales.

“Fue de golpe. Veníamos circulando normalmente y aparecieron los caballos en medio de la ruta. Intenté esquivarlos, pero era imposible”, explicó. Producto del impacto, uno de los equinos murió prácticamente en el acto sobre la cinta asfáltica, mientras que el segundo escapó hacia un campo cercano luego de que trabajadores petroleros que pasaban por el lugar cortaran la cuerda que los mantenía unidos.

La camioneta terminó con serios daños materiales en el frente, el parabrisas y uno de sus laterales. A pesar de la violencia del choque, el vehículo pudo continuar circulando.

milagro en la ruta 51 luego de un terrible accidente

Tanto Raimondi como su acompañante sufrieron únicamente golpes leves y un fuerte estado de shock. Tras el accidente decidieron suspender su jornada laboral y regresar a Neuquén capital.

Automovilistas que transitaban por la zona y efectivos policiales que cumplen servicios adicionales en empresas petroleras asistieron rápidamente a las víctimas y ayudaron a ordenar la circulación para evitar nuevos accidentes.

También intervino personal de seguridad privada que colaboró con el retiro del animal muerto y el balizamiento de la ruta.

El conductor remarcó que el hecho pudo haber tenido consecuencias mucho más graves debido a la falta de iluminación y al intenso movimiento vehicular que existe en ese corredor petrolero.