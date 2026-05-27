Manejó borracho a 100 km/h en Ruta 7, provocó la muerte de un amigo y escapó: confirman que irá a juicio

La justicia neuquina decidió que el caso del vuelco fatal ocurrido en 2025 se eleve a juicio oral. La victima tenia 21 años y murió en el acto, mientras el conductor abandonó el lugar.

La Justicia neuquina rechazó otorgarle una suspensión de juicio a prueba a J.C.A., el conductor acusado de provocar un vuelco que resultó fatal para un amigo que viajaba con él. El siniestro ocurrió en 2025 cuando manejaba borracho y a 100 kilómetros por hora sobre la Ruta 7 hasta que perdió el control.

La decisión fue tomada por el juez de garantías Luciano Hermosilla luego de una audiencia de control de acusación realizada el 22 de mayo, en la que la defensa del imputado solicitó acceder a ese beneficio.

En cambio, Hermosilla avaló el planteo de la fiscalía y de la familia de la víctima, por lo que el caso avanzará a juicio oral sobre el joven conductor.

El "conflicto latente" tras el vuelco fatal en Ruta 7 llegará a juicio

La fiscal del caso, Lucrecia Sola, se opuso al pedido de la defensa al considerar que la gravedad del hecho impedía aplicar una salida alternativa. Finalmente, Hermosilla coincidió con esa postura y sostuvo que persiste un conflicto “latente” que requiere ser debatido en un juicio.

“El núcleo de la controversia es si tenemos una posición fundada y razonable que me impida conceder el beneficio”, explicó el juez. En ese sentido, remarcó que “se trata de un hecho grave” y destacó que la familia de la víctima manifestó su intención de que el caso llegue a debate oral.

“Entiendo que los motivos que dio la fiscalía para rechazar la suspensión de juicio a prueba no son irrazonables ni arbitrarios y lucen conectados con los hechos y elementos que estamos analizando”, agregó el magistrado antes de disponer la apertura a juicio.

SFP Lucrecia Sola, fiscal del caso Jessica (2) Sebastián Fariña Petersen

Como fue el vuelco fatal en Ruta 7

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el hecho ocurrió el 15 de junio de 2025 por la mañana, mientras lloviznaba. J.C.A. conducía un Volkswagen Gol Trend a unos 100 kilómetros por hora y con más de un gramo de alcohol por litro de sangre sobre la Ruta 7, a la altura de Centenario.

Al llegar a una curva cercana a la Calle Rural 4, perdió el control del Gol. El auto derrapó, volcó sobre la colectora e impactó contra un poste de madera. Durante el vuelco, Lucas, uno de los dos acompañantes, fue despedido del vehículo y murió en el acto.

La fiscalía sostuvo además que el conductor escapó a pie inmediatamente después del choque y que fue encontrado más tarde por personal policial.

Vuelco fatal Ruta 7 (1).jpg

Por este hecho, J.C.A. será juzgado por el delito de homicidio culposo agravado por conducción imprudente y antirreglamentaria, por conducir en estado de ebriedad y por darse a la fuga sin intentar auxiliar a la víctima.

La muerte de Lucas conmocionó a Vista Alegre

La victima fue identificada como Lucas Agustín Cárdenas, de 21 años, con domicilio en la zona rural de Vista Alegre. Era un conocido joven de esa localidad, que fue despedido en varias publicaciones en las redes sociales. Su muerte adquirio un fuerte calibre tragico porque ocurrio el dia de celebracion del Padre.

En tanto, trascendió que el conductor logró salir por sus propios medios, en estado de shock, y caminó varios metros hasta la estación de servicio Puma, donde fue encontrado por personal de la Comisaría Quinta con cortes en el rostro.

El otro acompañante fue asistido en el lugar por bomberos voluntarios y médicos del Hospital Natalio Burd, a cargo de la doctora Favalli. Ambos heridos fueron derivados al hospital local.

Vuelco fatal Ruta 7_01.jpg

El operativo en el lugar se extendió durante varias horas. Intervinieron efectivos de la División Tránsito Villa Obrera, bajo la supervisión del subcomisario Mario Quispe, perito en accidentología vial, junto al comisario inspector Nicolás Corzo y el subcomisario Damián Jorquera. También participó personal de Medicina Legal y el equipo forense, que arribó al sitio antes de las 10 para trasladar el cuerpo del joven fallecido.

El retiro del vehículo siniestrado demandó un gran despliegue técnico. Bomberos voluntarios debieron utilizar un malacate eléctrico del autobomba móvil 19 para dar vuelta el auto, que quedó con sus ruedas hacia arriba, y luego una grúa policial lo trasladó al destacamento de Tránsito Centenario.