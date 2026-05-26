Trágico choque entre un transporte escolar y un tren: hay cuatro muertos

Bélgica está conmocionada por el accidente que ocurrió cuando la combi se trasladaba a una escuela especial. El dramático relato de los testigos.

El choque entre la combi escolar y el tren ocurrió en un paso a nivel de la localidad belga de Buggenhout (Foto: AP/Koen Baten).

Una impactante tragedia se registró cuando un tren embistió a una combi escolar en un paso a nivel y provocó la muerte de cuatro personas. Entre las víctimas se encontraban dos nenes.

El accidente ocurrió durante la mañana y ahora todo el país europeo está en shock. Las autoridades confirmaron que el paso ferroviario estaba correctamente cerrado al momento del choque e intentan reconstruir cómo la combi terminó sobre las vías segundos antes del impacto.

El episodio ocurrió cerca de las 08:08 en un paso a nivel de Buggenhout, en la región de Flandes, Bélgica. En la combi viajaban siete chicos que se dirigían a una escuela de educación especial junto a un acompañante y el conductor del vehículo.

El tren involucrado tenía previsto detenerse en la siguiente estación, ubicada aproximadamente a un kilómetro del lugar del accidente.

combi tren belgica2 El conductor del tren intentó activar los frenos de emergencia, pero no logró evitar el impacto fatal (Foto: AP/Koen Baten).

Los detalles del dramático accidente donde murieron cuatro personas

Frédéric Sacré, vocero de Infrabel, la empresa que administra la red ferroviaria belga, describió el episodio como "dramático" y aseguró que el impacto fue extremadamente violento.

Las imágenes posteriores al choque mostraron la combi completamente destruida al costado de las vías y un amplio operativo de emergencia desplegado en la zona.

El ministro federal de Movilidad, Jean-Luc Crucke, confirmó que las víctimas fatales fueron dos menores, el conductor de la combi y el acompañante que viajaba junto al grupo escolar. También remarcó un dato central dentro de la investigación: el paso a nivel estaba cerrado en el momento de la colisión.

“Tenemos imágenes que lo demuestran”, sostuvo el funcionario en declaraciones a la radio RTL. De acuerdo con los primeros datos difundidos por las autoridades ferroviarias, las luces de advertencia estaban en rojo y las barreras bajas cuando ocurrió el impacto.

Además, indicaron que el conductor del tren intentó activar los frenos de emergencia antes de la colisión, aunque no logró evitar el choque.

El estremecedor relato de un pasajero: “Todo pasó en segundos”

El episodio provocó escenas de desesperación entre los pasajeros que viajaban dentro del tren. Uno de ellos, identificado como Jens, contó al medio belga HLN que todo ocurrió de manera repentina. “Sentimos un fuerte golpe y una ventana en la parte delantera del tren se hizo añicos”, relató.

El hombre explicó que, durante los primeros segundos posteriores al impacto, los pasajeros todavía no comprendían qué había ocurrido exactamente.

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Las autoridades desplegaron ambulancias, bomberos y equipos de asistencia psicológica para contener tanto a los heridos como a los pasajeros afectados por la tragedia.

El choque además provocó interrupciones parciales en el servicio ferroviario de la región mientras los peritos trabajaban sobre las vías para reconstruir la secuencia del accidente.

Los investigadores ahora intentan determinar cómo la combi terminó dentro del cruce ferroviario pese a que las señales de advertencia funcionaban correctamente.

La reacción de las autoridades belgas tras la tragedia

El accidente generó una fuerte repercusión política y social en Bélgica. El ministro del Interior, Bernard Quintin, publicó un mensaje en redes sociales donde expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y calificó el episodio como un “trágico accidente”.

“Mis pensamientos están con las víctimas y sus allegados. Deseo mucho valor a los heridos”, escribió el funcionario. También se expresó la ministra flamenca de Educación, Zuhal Demir, quien habló de una noticia “desgarradora” para toda la comunidad educativa.

“Mis pensamientos están con todas las víctimas, sus familias y todos los afectados”, manifestó.

La funcionaria además agradeció el trabajo de los servicios de emergencia que participaron del operativo desplegado en Buggenhout después del choque.