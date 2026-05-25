Mejoran y repavimentan la Ruta 48, en un tramo clave de San Martín de los Andes

Las tareas incluyen bacheo, fresado y repavimentación, con el objetivo de mejorar de manera inmediata las condiciones de transitabilidad y seguridad.

El plan de mantenimiento de rutas provinciales que impulsa el gobierno continúa ejecutándose en todas las regiones neuquinas, con intervenciones destinadas a mejorar la seguridad vial y garantizar una circulación más eficiente en sectores de alta demanda dentro de las distintas localidades.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, recorrió este sábado los trabajos de mantenimiento y rehabilitación que la dirección provincial de Vialidad ejecuta sobre la ruta provincial Nº 48 , en el tramo comprendido entre el empalme con la ruta nacional Nº 40 y la rotonda de acceso al Hospital Ramón Carrillo, en San Martín de los Andes.

En una primera etapa se realizó el fresado de la carpeta asfáltica existente, una intervención que permitió retirar el material deteriorado y preparar la base para las tareas posteriores de reparación.

Actualmente, los equipos de trabajo avanzan con el bacheo de los sectores más comprometidos de la calzada, con el objetivo de mejorar de manera inmediata las condiciones de transitabilidad y seguridad para quienes circulan diariamente por el sector.

Repavimentación de rutas (1)

Además, está prevista la repavimentación completa de la calzada en este tramo. En los próximos días se ejecutará la colocación de una nueva carpeta asfáltica en caliente, lo que permitirá renovar integralmente la superficie de rodamiento.

Bertoldi señaló que “para nosotros es muy importante porque, más allá de que es una ruta provincial, es parte de la ciudad y el crecimiento de San Martín de los Andes. Es una obra sumamente necesaria porque une la EPET 21, el hospital, clubes y distintos barrios”.

Recordó que “hace algunas semanas el gobernador Rolando Figueroa estuvo en San Martín de los Andes escuchando la demanda, escuchando la necesidad de los vecinos y rápidamente administramos los medios para que esta obra hoy sea una realidad”.

Repavimentación de rutas (2)

El tramo intervenido corresponde a una travesía urbana de intenso tránsito diario y resulta estratégico para la conectividad de la localidad. Por allí circulan vecinos, transporte público, servicios de emergencia y vehículos que se dirigen al Hospital Ramón Carrillo.

Desde Vialidad Provincial indicaron que las obras son coordinadas por equipos técnicos del organismo y se ejecutan priorizando la seguridad de los usuarios y trabajadores. Asimismo, solicitaron a los conductores circular con precaución, respetar la señalización preventiva y atender las indicaciones del personal apostado en la zona de obra.

Los trabajos continuarán durante las próximas semanas, sujetos a las condiciones climáticas, y se comunicarán oportunamente los desvíos o reducciones de calzada que deban implementarse.

Repavimentación de rutas (3)

Cómo es el histórico plan de obras viales neuquino

El Gobierno provincial anunció el desarrollo de un plan de infraestructura vial con el cual se busca transformar la red de caminos en todo el territorio neuquino, que contempla la pavimentación de 902 kilómetros de ruta y la repavimentación de 600 kilómetros.

Según se indicó, esta planificación, impulsada por el gobernador Rolando Figueroa, contempla una intervención de gran escala que busca reducir las asimetrías regionales, elevar la seguridad vial mediante una vinculación fluida entre las áreas de mayor potencial económico y un nuevo paradigma de conexión entre las distintas regiones de la provincia.

“La vinculación con los sectores productivos se fortalece mediante obras diseñadas para optimizar la logística de Vaca Muerta”, se informó. Este despliegue cuenta con un mecanismo de financiamiento basado en un fideicomiso junto a las empresas hidrocarburíferas.

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Otro de los aspectos se refiere a la consolidación del turismo como segundo motor económico de la provincia y que requiere de una infraestructura que integre los atractivos naturales bajo un esquema de conectividad sistémica.