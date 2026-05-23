Del norte neuquino a los ojos del planeta: el sueño de Varvarco para convertirse en el pueblo más lindo del mundo

La localidad neuquina de 850 habitantes fue nominada al programa Best Tourism Village 2026. Avanza en infraestructura y triplicó su capacidad hotelera en los últimos años.

El sueño de Varvarco para convertirse en el pueblo más lindo del mundo

Varvarco , la pequeña localidad del norte neuquino, fue nominada para competir por el título de pueblo más lindo del mundo en el program a Best Tourism Village impulsado por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas. En 2024, el pueblo de Caviahue-Copahue obtuvo este galardón, y ahora es el turno de esta comunidad de 850 habitantes de representar a la región.

"Estar nominado para participar del concurso de uno de los pueblos más lindos del mundo nos muestra al mundo. En una comunidad como Varvarco que tiene una historia muy rica cultural y muchísimos atractivos muy relevantes, creo que es merecido que tengamos esta oportunidad", señaló el intendente Ulises Herrera en una entrevista en el streaming LM Neuquén en vivo .

La localidad está atravesando un proceso de transformación en su infraestructura turística. Cuando asumió la actual gestión, contaba con apenas 40 plazas hoteleras. Actualmente dispone de 120 plazas habilitadas, además de una hostería con 36 plazas adicionales. El crecimiento se produce en paralelo a obras estratégicas impulsadas por el gobierno provincial: el pavimento de la ruta 43 desde Las Ovejas a Varvarco, una estación de servicio YPF, red de gas natural y fibra óptica.

varvarco Gentileza Antonio Vázquez

Atractivos naturales y culturales únicos

Varvarco se encuentra a 520 kilómetros de Neuquén capital. Hasta Las Ovejas el acceso es completamente pavimentado, y los últimos 20 kilómetros de ripio están en proceso de pavimentación, con inicio de obra previsto para enero de 2026. Se estima que para mediados de 2027 el tramo estará completamente asfaltado.

La localidad ofrece una diversidad de atractivos naturales. Entre los principales se destaca la confluencia de los ríos Neuquén y Varvarco, donde se unen aguas de tonalidades diferentes, creando un paisaje único. Los Bolillos son otro punto de interés por su riqueza geológica e histórica.

El área natural protegida de Domuyo cuenta con 18 géiseres con agua termal que alcanzan temperaturas desde los 25 hasta los 100 grados. El cerro Domuyo, con 4.709 metros de altura, es conocido como el techo de la Patagonia. Para los amantes de la pesca, las lagunas de Varvarco Campo y Varvarco Tapia son reconocidas como una de las más importantes de la provincia.

varvarco Gentileza Antonio Vázquez

"Tenemos una variedad de recursos naturales en los que estamos trabajando muchísimo. Primero, para ordenar y fijar las pautas, cómo los vamos a presentar ante el turismo, porque si no después nos van a desbordar y también nos van a destruir", explicó el referente local. La estrategia no es decirle que no al turista, sino establecer reglas claras sobre cómo visitar cada uno de estos lugares.

La nominación al concurso de la ONU Turismo representa una oportunidad de visibilidad internacional para Varvarco, en un momento donde la localidad avanza en su preparación para recibir mayor cantidad de visitantes sin perder su identidad cultural ni comprometer sus recursos naturales.