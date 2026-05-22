Así es el pueblo del norte neuquino que quiere ser el más lindo del mundo

Rodeado de montañas, ríos, termas y paisajes únicos, busca posicionarse entre los destinos rurales en el certamen internacional Best Tourism Villages.

En el extremo norte de Neuquén , rodeado de montañas imponentes, ríos cristalinos y paisajes que parecen sacados de una postal, el pequeño pueblo de Varvarco busca conquistar al mundo. Con apenas unos 700 habitantes y enclavado sobre la Ruta Provincial 43, este rincón fue elegido para competir en el certamen internacional Best Tourism Villages , impulsado por la Organización Mundial del Turismo , que distingue a los pueblos rurales más bellos y sostenibles del planeta.

La candidatura no sorprende a quienes conocen el lugar. Varvarco es uno de esos destinos que todavía conservan intacta su esencia. Allí el tiempo parece ir más lento. El silencio de la montaña , el sonido constante del agua y la inmensidad de la cordillera construyen una experiencia distinta a cualquier otro sitio de la Patagonia.

El pueblo se transformó en los últimos años en uno de los grandes secretos turísticos de Neuquén. Viajeros de distintos puntos del país llegan atraídos por la belleza salvaje del paisaje, las aguas termales, los senderos de trekking, los géiseres naturales y la posibilidad de vivir una experiencia auténtica, lejos del turismo masivo.

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Pero además de sus escenarios naturales, Varvarco ofrece algo cada vez más difícil de encontrar: tranquilidad.

Ubicado en pleno Norte Neuquino, Varvarco está rodeado de montañas y atravesado por cursos de agua que le dan identidad al paisaje. Uno de sus sitios más emblemáticos es la Confluencia, el punto donde el río Varvarco se une con el río Neuquén.

El lugar es una de las postales más impactantes. Allí puede observarse el contraste entre los colores de ambos ríos mientras las aguas se mezclan en medio de un entorno completamente natural. Para muchos visitantes, es un espacio ideal para detenerse, descansar y simplemente contemplar el paisaje.

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La inmensidad de la cordillera se hace presente en cada rincón. El aire puro, las noches silenciosas y la ausencia del ritmo acelerado de las ciudades convierten a Varvarco en un destino ideal para quienes buscan desconectarse.

Los Bolillos, una maravilla geológica única

Ema Barros, directora de turismo de Varvarco describió a LM Neuquén los distintos atractivos que cuentan. Uno de ellos es Los Bolillos, una formación geológica que parece salida de otro planeta. Se trata de enormes columnas de roca moldeadas durante miles de años por la erosión del viento y el agua.

El paisaje impresiona por sus formas verticales y por los colores que adquiere durante el amanecer y el atardecer. El sitio es uno de los más fotografiados del norte neuquino y se convirtió en una parada obligada para quienes recorren la región.

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Los visitantes pueden acceder mediante excursiones y caminatas guiadas, una actividad que combina aventura, naturaleza y contemplación.

Cajones del Atreuco y del Covunco: aventura entre cañadones

Otro de los grandes atractivos son los Cajones del Atreuco y del Covunco, profundos cañadones rodeados de escenarios agrestes que representan la faceta más salvaje de la cordillera neuquina.

Las formaciones naturales atraen especialmente a quienes disfrutan del trekking y las actividades de aventura. Los senderos atraviesan paisajes prácticamente vírgenes, donde predominan los paredones rocosos, las vertientes y la vegetación típica de montaña.

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Las excursiones suelen realizarse acompañadas por guías especializados de la zona, que además aportan información sobre la historia geológica y cultural del lugar.

La postal del Domuyo desde Mallín Plantado

Muy cerca de Varvarco aparece otro de los escenarios más impactantes del norte provincial: Cerro Domuyo, el pico más alto de la Patagonia.

Uno de los mejores lugares para observarlo es Mallín Plantado, un sector privilegiado desde donde la montaña se muestra en toda su magnitud. En los días despejados, la imagen del Domuyo dominando el horizonte se vuelve inolvidable.

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La zona es elegida por amantes de la fotografía, excursionistas y viajeros que buscan conectarse con la inmensidad del paisaje cordillerano.

Termas y descanso en Villa Aguas Calientes

El turismo de bienestar también tiene su lugar en Varvarco. A pocos kilómetros del pueblo se encuentra Villa Aguas Calientes, un entorno natural ideal para descansar y disfrutar de las aguas termales.

El sitio combina tranquilidad, naturaleza y relax. Las aguas cálidas, enmarcadas por montañas y vegetación cordillerana, son uno de los grandes atractivos para quienes buscan descanso después de jornadas de trekking o excursiones.

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Durante el invierno, la experiencia adquiere un encanto especial gracias al contraste entre las bajas temperaturas y el calor natural de las termas.

Los Tachos, los géiseres naturales del norte neuquino

Uno de los fenómenos más llamativos de la región ocurre en Los Tachos, un campo geotérmico donde el agua emerge desde la tierra con fuerza y presión formando géiseres naturales.

El espectáculo sorprende incluso a quienes están acostumbrados a recorrer destinos de montaña. El vapor, el sonido del agua y la actividad geotérmica convierten el lugar en una experiencia distinta dentro de la provincia.

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La presencia de estos fenómenos naturales está relacionada con la intensa actividad geológica de la cordillera neuquina, una característica que también explica la existencia de numerosas aguas termales en la región.

Las lagunas que dan origen al río Varvarco

En el paraje Cerrillos se encuentran las lagunas Varvarco Campos y Varvarco Tapia, dos espejos de agua conectados entre sí en un entorno de enorme belleza natural.

Ambas lagunas son reconocidas como el nacimiento del río Varvarco, que luego continúa su recorrido hasta confluir con el río Neuquén. El paisaje está dominado por montañas, mallines y extensas áreas de vegetación cordillerana.

La zona suele ser visitada por pescadores, fotógrafos y viajeros interesados en explorar rincones poco conocidos de la provincia.

Historia ancestral en Colo Michi Co

Varvarco también guarda un importante patrimonio cultural e histórico. En Colo Michi Co pueden observarse antiguas pinturas rupestres que testimonian la presencia de los pueblos originarios en la región.

Las expresiones artísticas conservadas en las piedras representan parte de la memoria ancestral del territorio y permiten comprender la profunda conexión histórica entre las comunidades y el paisaje cordillerano. El sitio posee un enorme valor arqueológico y cultural para toda la provincia.

Un destino que apuesta al turismo auténtico

A diferencia de otros destinos masivos, Varvarco conserva una escala pequeña y una fuerte identidad local. El pueblo cuenta con alojamientos, servicios básicos, agencias privadas de turismo y guías especializados que permiten recorrer los distintos atractivos de forma segura.

También se destacan los artesanos y productores regionales, que mantienen vivas las tradiciones del norte neuquino mediante la elaboración de dulces caseros, ñaco y quinoa, uno de los cultivos más representativos de la zona.

Varvarco, el tesoro escondido del norte neuquino que sueña con ser el pueblo más lindo del mundo

La hospitalidad aparece como otro de los sellos distintivos del lugar. Quienes visitan Varvarco suelen destacar la calidez de sus habitantes y la sensación de sentirse parte de una comunidad donde todavía prevalece el contacto cercano.

La candidatura internacional que ilusiona al norte neuquino

La posibilidad de convertirse en uno de los pueblos turísticos más lindos del mundo representa mucho más que un reconocimiento simbólico para Varvarco. La distinción internacional podría potenciar la llegada de visitantes, fortalecer el desarrollo económico local y posicionar al norte neuquino dentro de los grandes destinos turísticos del país.

En tiempos donde cada vez más viajeros buscan experiencias auténticas y contacto directo con la naturaleza, Varvarco aparece como un ejemplo de turismo sustentable, cultural y profundamente conectado con el entorno.

La directora de Turismo aseguró que "esta nominación representa un enorme desafío, pero también una oportunidad única para mostrar la identidad, la cultura y la riqueza natural que hacen de Varvarco un lugar verdaderamente especial". "No es un hecho menor que un pueblo pequeño, rodeado por montañas y naturaleza pura, logre destacarse entre tantos destinos internacionales. Esto demuestra el valor de su gente, sus paisajes, sus tradiciones y el enorme potencial turístico que posee", aseguró.

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Dijo además que las expectativas son muy positivas, porque Varvarco reúne características únicas: "una conexión auténtica con la naturaleza, atractivos de gran impacto visual, patrimonio cultural e histórico, producción regional, hospitalidad y una esencia difícil de encontrar en otros lugares. Cada rincón del pueblo transmite tranquilidad, aventura y autenticidad".

"Varvarco tiene todo para seguir creciendo, para continuar sorprendiendo a quienes lo visitan y para consolidarse como uno de los destinos más encantadores de la Patagonia y del mundo", concluyó.