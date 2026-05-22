La historia detrás de Blinky Burger: el sueño de un joven neuquino que nació entre amigos y videojuegos

Con tres locales funcionando, la marca de hamburguesas continúa en crecimiento en Neuquén. Esta semana presentaron su página web.

Lo que comenzó como un hobby durante la pandemia terminó convirtiéndose en una de las hamburgueserías con mayor crecimiento de Neuquén capital. Detrás de Blinky Burger está Jeremías Mirosevich , un joven de 27 años que apostó por una pasión y hoy ya cuenta con tres sucursales y más de 15 empleados.

La historia arrancó hace cuatro años y medio , en plena época del COVID. Entre reuniones con amigos y recetas caseras, Jeremías empezó a perfeccionar hamburguesas en su casa sin imaginar que ese pasatiempo se transformaría en un proyecto de vida.

“ Yo hacía hamburguesas de hobby. A mis amigos les gustaba mucho cómo salían y ahí surgió la idea de hacer una hamburguesería, porque en ese momento acá había pocas ”, recordó en diálogo con LM Neuquén.

Junto a su esposa decidieron dar el salto y abrir el primer local sobre la Diagonal 25 de Mayo, pensado inicialmente para delivery y take away (comida para llevar). Con el tiempo, el crecimiento del negocio los llevó a expandirse: primero con un nuevo espacio gastronómico en Córdoba 39 y más tarde con una tercera sucursal en Linares 1046, cerca del río Limay.

ON - Blinky burger (4) Omar Novoa

Un nombre inspirado en el Pac-Man y los videojuegos retro

La identidad de Blinky Burger también tiene una historia particular. Jeremías explicó que buscaba una marca con una impronta retro, inspirada en los videojuegos clásicos que marcaron su infancia.

“Me gustaba la idea de llevarlo para el lado ochentoso y noventoso. Cuando era chico, iba mucho a los fichines y jugaba al Pac-Man. Blinky es uno de los fantasmitas del juego y me parecía una idea copada fusionarlo con hamburguesas”, contó.

Esa estética hoy forma parte de la identidad visual de la hamburguesería, que apuesta a una experiencia moderna, informal y vinculada al universo gamer y pop.

ON - Blinky burger (21) Omar Novoa

El secreto detrás de sus hamburguesas

Actualmente, Blinky Burger ofrece ocho variedades distintas de hamburguesas. En total, los clientes pueden elegir entre la Pinky (con opción veggie), la Power Pinky, Blinky (con opción veggie), Clyde (con opción veggie)), Inky, Grilled Onion, Patty Melt (con opción veggie) y Shadow.

Consultado por las estrellas de la casa, Jeremías aseguró que entre las más elegidas aparecen la “Inky” y la “Shadow”.

Embed View this post on Instagram A post shared by Diario LM Neuquén (@lmneuquen)

El local trabaja principalmente con hamburguesas smash, una técnica que consiste en aplastar el medallón directamente sobre la plancha para lograr mayor crocancia y sabor.

Pero para este emprendedor, el verdadero secreto no está solamente en la técnica. “La calidad de la materia prima es fundamental. Nosotros buscamos que todos los medallones tengan el mismo peso, las mismas proporciones de carne y mantener siempre el mismo estándar”, explicó.

ON - Blinky burger (9) Omar Novoa

Además, destacó que el trabajo en cocina requiere disciplina y cuidado permanente en aspectos como la cocción, la limpieza y la manipulación de alimentos.

ON - Blinky burger (8) Omar Novoa

Acciones por el Día Internacional de la Hamburguesa

En el marco del Día Internacional de la Hamburguesa, que se celebra el 28 de mayo y sumándose a la Semana de la Hamburguesa que organiza el área de Turismo de Neuquén, en Blinky Burger decidieron preparar días de promociones y propuestas especiales para los fanáticos del fast food.

La iniciativa se desarrollará del 26 al 2 de junio y apunta a que más personas puedan acercarse a probar las distintas variedades que ofrece la marca.

Jeremías explicó que durante esa semana lanzaran un “feat”, una combinación especial entre dos de sus hamburguesas más reconocidas, además de descuentos exclusivos.

ON - Blinky burger (15) Omar Novoa

Sin embargo, una de las propuestas que más expectativa genera entre los clientes es la promoción del propio Día de la Hamburguesa.

“El 28 de mayo vamos a tener la ‘Clyde Simple’, una hamburguesa con queso a $6000, que es un precio recontra barato comparado con lo que vale normalmente”, destacó. “El 28 de mayo vamos a tener la ‘Clyde Simple’, una hamburguesa con queso a $6000, que es un precio recontra barato comparado con lo que vale normalmente”, destacó.

La movida busca no solo celebrar una de las comidas más populares del mundo, sino también reforzar el vínculo con los clientes habituales y atraer nuevos consumidores en una semana que suele convertirse en una de las más fuertes del rubro gastronómico.

ON - Blinky burger (11) Omar Novoa

Una nueva forma de pedir

Uno de los pasos más importantes que dio Blinky Burger esta semana fue el lanzamiento oficial de su nueva plataforma digital: blinkyburger.com.ar, donde los clientes ya pueden realizar pedidos online de manera rápida, práctica y segura.

La incorporación de la web forma parte del proceso de crecimiento y modernización que atraviesa la marca neuquina, que busca optimizar la experiencia de compra y facilitar el acceso a sus productos desde cualquier punto de la ciudad.

ON - Blinky burger (2) Omar Novoa

A través del sitio, los usuarios pueden consultar el menú completo, elegir entre las distintas variedades de hamburguesas, seleccionar opciones veggie y gestionar pedidos sin necesidad de intermediarios.

Para Blinky Burger, esta nueva herramienta representa además un paso clave dentro del proyecto de expansión y rebranding que planean desarrollar en los próximos meses.

El futuro de Blinky Burger

Para el joven emprendedor, el fenómeno de las hamburguesas tiene mucho que ver con la practicidad y el costado social de la comida rápida. “Es algo rápido, fácil de comer y que no te cansa nunca. Hoy es muy común juntarse con amigos y pedir hamburguesas”, aseguró.

Mientras Blinky Burger sigue consolidándose en Neuquén, Jeremías ya piensa en el próximo paso: un proceso de expansión acompañado de una renovación de imagen.

“Estamos por cumplir cinco años como marca y queremos hacer un rebranding para refrescarla y hacerla todavía más atractiva”, concluyó.

ON - Blinky burger (3) Jeremías junto a Gabriel, Rocío y Jesús en el local de Córdoba 39. Omar Novoa