Taraborelli Patagonia, concesionario oficial de Mercedes-Benz camiones y buses presentó el nuevo Axor: el regreso de un ícono extrapesado

El evento de lanzamiento en Taraborelli acompaña el crecimiento de las empresas que impulsan el desarrollo de Vaca Muerta.

Taraborelli Patagonia S.A., concesionario oficial de Mercedes-Benz Camiones y Buses presentó, en su sucursal ubicada en República Eslovenia 5200 entre Ruta Circunvalación Plottier Cipolletti y Casimiro Gómez, un ícono del porfolio de camiones extrapesados de la marca: la consagrada línea Axor.

En el marco de la celebración del 130° aniversario del primer camión del mundo, el concesionario oficial, realizó un evento de lanzamiento de los modelos Axor 2038 4x2 y Axor 2545 6x2 , indicados para el transporte de carga por ruta y operaciones logísticas de media y larga distancia. El evento se realizó con la presencia de Fabian Taraborelli , Fundador y CEO de Taraborelli Mercedes Benz, Tomas Medina, gerente comercial de Camiones; Buses Taraborelli Mercedes Benz y Juan Pablo Biau Cristaldo, gerente de Ventas de Mercedes-Benz Camiones, junto a clientes y amigos de la marca.

“En una región como la nuestra, donde el trabajo nunca se detiene, el transporte cumple un rol fundamental. Por eso hoy nos llena de satisfacción presentar el nuevo Axor, un camión pensado para quienes enfrentan todos los días los desafíos de la ruta, la producción y la industria”, dijeron desde la firma.

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El nuevo Axor combina potencia, eficiencia, confort y tecnología, manteniendo la robustez y confiabilidad características de Mercedes-Benz.

Este lanzamiento representa mucho más que un nuevo producto: representa nuestro compromiso de seguir acompañando el crecimiento de las empresas de la cuenca neuquina y de quienes impulsan el desarrollo de Vaca Muerta.

Cabina alineada al diseño de los camiones de ruta de la marca

La cabina del nuevo Axor destaca por su diseño moderno, lo que resalta la imagen de solidez del extrapesado. El diseño visual sigue el estilo de los camiones Mercedes-Benz, combinado el diseño del Arocs y reforzando la sensación de robustez. Esta última característica se hace evidente en la parrilla frontal y en el parachoques más ancho.

Asimismo, el nuevo conjunto de faros, halógenos o LED, amplía la sensación de fuerza, además de asegurar una mejor iluminación de la vía y mayor durabilidad, especialmente en la versión LED.

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El Axor llega al mercado con dos opciones de cabina, ambas con suspensión neumática de serie: Dormitorio Techo Elevado y Dormitorio Techo Bajo, garantizando un excelente estándar de confort para el conductor.

Con un chasis similar al del Actros, el Axor lleva el ADN de robustez de los camiones extrapesados Mercedes-Benz. Además, destaca por su mayor capacidad de carga, con una PBTC (Peso Bruto Total Combinado) de hasta 62 toneladas.

La suspensión del camión es metálica en las versiones 2038 y neumática con un eje elevable en la versión 6x2, configuraciones reconocidas en el mercado por su resistencia y durabilidad.

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Motor OM 460 con dos versiones de potencia

El Axor incorpora un nuevo motor, el ya consolidado OM 460 LA. Con esto, pasa de un motor OM 457 LA de 12 litros a uno de 12,8 litros versión Euro 5, alineado con las tendencias del mercado en este segmento. De esta manera, gana más potencia, con versiones de 380 y 450 caballos de fuerza, ofreciendo mayor economía además de una mejor relación costo-beneficio. El sistema de frenado auxiliar cuenta con freno motor Top Brake de serie.

El tren motriz también incluye la transmisión automatizada Powershift 3 Advanced de 12 velocidades, brindando cambios de marcha más rápidos, así como diversos modos de conducción, ya que cuenta con cuatro posibilidades de operación: Standard, Económico, Power y Manual.

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Interior cómodo y ergonómico

La cabina del Axor no solo llama la atención por sus características externas. La suspensión neumática de serie refuerza el compromiso de Mercedes-Benz con el confort del conductor. La altura del túnel es baja, de tan solo 200 mm, lo que resulta en un amplio espacio interior que facilita el movimiento y mejora la ergonomía. La cama mantiene el estándar de confort preferido por los conductores de la región.

Entre las novedades de la cabina del nuevo Axor se incluyen también un volante multifunción de serie, un nuevo panel de instrumentos, arranque por pulsador, llave de presencia, selector de cambios que combina con el accionamiento del freno auxiliar e, integrada en la columna de dirección, una pantalla del cuadro de instrumentos con EcoSupport (sistema de evaluación de conducción), asiento neumático con 11 ajustes —un referente en el mercado en cuanto a confort y ergonomía.

En términos de tecnologías de seguridad, el nuevo Axor trae muchas novedades. Destacan el EBS (Asistencia Electrónica de Frenos), EBD (Distribución electrónica de la Fuerza de Frenado), ABS (Antibloqueo de Frenos), ASR (Antideslizamiento de las ruedas de tracción), ESP (Control Electrónico de Estabilidad), HSA (Freno de pendiente) y faros LED (opcionales). El sistema eléctrico incorpora una batería de ciclo profundo de 230 Ah, lo que garantiza una mayor vida útil y confiabilidad del sistema.

El nuevo Axor potencia la versatilidad de uso del camión

Este lanzamiento de Mercedes-Benz potencia la versatilidad del Axor para diversas aplicaciones, lo que siempre ha sido una de sus características más destacadas. Se ofrecen dos versiones de camión tractor y una versión 2038 4x2 chasis para el transporte por ruta y operaciones logísticas de media y larga distancia: el 2038 4x2 y el 2038 S 4x2, con una potencia de 380 caballos, y el 2545 LS 6x2, con una potencia de 450 caballos. Con esto, es ideal para su uso con furgones, cortinas laterales, graneleros, volquetes, contenedores, frigoríficos, porta-vehículos y plataformas de carga pesada.

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Visión 360°: Repuestos y servicios para todo el ciclo de vida del camión

El lanzamiento del Axor viene acompañado de un porfolio completo de soluciones en repuestos y servicios. Entre los aspectos más destacados del porfolio de servicios al cliente, Mercedes-Benz también ofrece Planes de Mantenimiento, destacando Service Complete con 12% de descuento por los primeros dos meses del contrato en unidades Axor patentadas hasta septiembre 2026. Contempla la cobertura total de los mantenimientos preventivos y correctivos, lo que brinda previsibilidad y control de costos a las empresas.

La conectividad también es un diferenciador importante de la marca. El Nuevo Portal Fleetboard se ofrece para las unidades Axor patentadas hasta septiembre de 2026, por cuatro meses bonificados y los siguientes dos meses con 20 % de descuento. Con un diseño moderno, es una plataforma intuitiva que ofrece una visión completa de la flota del cliente, con toda la información relevante, notificaciones y paneles de control personalizados, garantizando así una mayor eficiencia y tiempo de actividad operativa.

Repuestos Genuinos, que ofrecen máxima calidad, seguridad y rendimiento con una garantía de dos años (válida para piezas instaladas en los vehículos a través de los talleres de la red de concesionarios Mercedes-Benz Camiones y Buses).

Con su amplia red de concesionarios en Argentina, presente en más de 45 puntos estratégicos de atención, Mercedes-Benz Camiones y Buses garantiza una amplia cobertura, agilidad y conveniencia para todos los clientes en todas las regiones del país. Esta estructura es esencial para asegurar que siempre se encuentren a disposición servicios calificados y repuestos con la confiabilidad característica de la marca.

Mercedes-Benz Compañía Financiera ofrece un portafolio de financiamientos, seguros y leasing

Mercedes-Benz Compañía Financiera, líder en financiamientos de la marca en todos los segmentos en los que opera, ofrece un portafolio completo de soluciones en financiamiento, seguros y leasing, ideal para viabilizar la renovación o expansión de la flota con el nuevo Axor.

Con este paquete integral, Mercedes-Benz Camiones y Buses reafirma su compromiso de estar siempre al lado del cliente, garantizando así disponibilidad, rentabilidad y confianza en cada kilómetro recorrido con el nuevo Axor.

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Mercedes-Benz Axor en detalle:

Se presentan los nuevos Axor 2038 4x2 en dos versiones de chasis y tractor y Axor 2545 6x2 en una versión de tractor, desarrollados para el transporte de carga por ruta y operaciones logísticas de media y larga distancia.

La novedosa cabina sigue la línea de diseño de los camiones de ruta de la marca y acentúa la imagen de solidez del Axor.

Con un chasis similar al del Actros, el nuevo Axor llega con 62 toneladas de PBTC (Peso Bruto Total Combinado), adaptándose al uso de semirremolques o acoplados de hasta 4 ejes.

El motor Mercedes-Benz OM 460 de 12,8 litros se ofrece en versiones de 380 y 450 caballos de fuerza.

El nuevo Axor nace equipado con la avanzada transmisión automatizada PowerShift 3 Advanced de 12 velocidades, lo que brinda mayor rapidez y suavidad en los cambios de marcha y más eficiencia en la conducción del vehículo.

Se ofrecen dos versiones de cabina dormitorio: Techo Bajo y Techo Elevado. Destaca por su amplio espacio interior, con un túnel central de apenas 200 mm, así como un asiento neumático ergonómico con hasta 11 ajustes. Además, cuenta con elementos de confort y practicidad como volante multifunción y palanca combinada de cambios y freno motor en la columna de dirección.

Como aspecto destacado, el nuevo Axor incluye elementos de seguridad de serie como EBS (Asistencia Electrónica de Frenos), EBD (Distribución electrónica de la Fuerza de Frenado), ABS (Antibloqueo de Frenos), ASR (Antideslizamiento de las ruedas de tracción), ESP (Control Electrónico de Estabilidad), HSA (Freno de pendiente) y faros LED (opcionales).