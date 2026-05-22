Su pareja murió de cáncer esperando el departamento por el que pagaron 120 mil dólares: nunca lo entregaron

Osvaldo Jorquera invirtió años de sacrificio en una vivienda del proyecto Vivo Confluencia. Hoy vive en la casa de su suegra y cría solo a su hija de 6 años.

Osvaldo Jorquera tiene 38 años, nació en Chos Malal y hace dos décadas se mudó a Neuquén buscando otra vida. La encontró, estudió Ingeniería Agronómica, se independizó, tuvo una hija con Valeria López y juntos planearon hasta el último detalle el departamento donde iban a vivir los tres.

Habían planeado cómo decorarla, qué ponerle, cómo sería el espacio para Olivia, su hija, que hoy tiene seis años. Esa casa existe. Está construida en Boerr y Los Álamos , en la etapa IV del proyecto Vivo Confluencia , de más de 75 metros cuadrados. Pero hoy tiene las ventanas tapiadas y está en total abandono.

Valeria falleció el 2 de diciembre del año pasado, después de nueve meses peleando contra un cáncer. Osvaldo quedó solo con su hija, y sin casa. Es otro de los casos del tendal que dejó en el Alto Valle , pero especialmente en Neuquén, la concursada desarrolladora VM SRL .

Vivo Confluencia_desarrollo_abandono (5)_SFP El proyecto de desarrollo Vivo Confluencia que quedó trunco en la Etapa IV. Muchas familias pusieron miles de dólares durante años y hoy no tienen nada. Sebastián Fariña Petersen

El 30 de diciembre de 2016, Osvaldo y Valeria firmaron el boleto de compraventa de la unidad A9 del complejo. En 2017 vendieron un departamento monoambiente y pusieron la mitad del dinero, un millón de pesos, unos 60 mil dólares en aquel momento, como parte del pago.

Desarrollo inmobiliario trunco de Vivo Confluencia

El resto lo pagaron en cuotas, que les exigían un esfuerzo. Y cuando un buen sueldo de esa época rondaba los 100 mil pesos, ellos desembolsaban 150 mil mensuales. Llegaron a pedir prestados 7 mil dólares para terminar de cancelar hasta que en 2021 habían saldado todo.

La pareja nunca llegó a ver las llaves de la casa. Tampoco las multas por mora que les correspondían, ni respuestas que le pedían a la empresa.

En 2023, la suegra de Osvaldo llamó a la constructora para consultar por un departamento similar y el mismo modelo salía 135 mil dólares. VMSRL seguía vendiendo y incluso puso en venta los terrenos del proyecto sin importar que ya estaban comprometidos.

“Siempre es la misma maniobra, construyen con la plata que recaudan de algunos, construyen y se van”, dijo Osvaldo a LM Neuquén.

En 2025 llegó la noticia que los derrumbó moralmente. La empresa se había presentado en concurso de acreedores. “Yo dije, ya está, ya perdimos todo", dijo.

La impotencia de pelear sin ser escuchado

Osvaldo no se quedó quieto. Junto a otros damnificados hizo un escrache a la constructora que le costó muy caro y cuenta que se arrepiente. Hasta el año pasado no tenía fuerzas para pelear por su casa, por la enfermedad de su esposa. "Estaba devastado, les dije que quería la casa, que les iba a romper todo, siempre tenían reuniones y se escondían", indicó.

Vivo Confluencia Desarrollo

“Estuvimos presos con otra chica, detenidos, es una mancha al legajo. No es justo, haber pagado una casa y no tenerla te da mucha impotencia”, afirmó.

Osvaldo sostuvo que llevó el tema hasta muchas instancias, y que incluso habló con "gente de la política", de la cual parte de su familia es cercana, pero que ni de esa forma logró resolver nada porque considera que detrás de esto hay "peces gordos".

Ahora VM SRL le exige que tramite la sucesión de Valeria, quien falleció sin que estuvieran casados, después de diez años de convivencia, para poder avanzar en el cobro en el listado de acreedores. Es un trámite más, una demora, más sellos y abogados.

“Perder plata y tantos años de espera… yo no tengo esperanza de recuperar nada. Ojalá les inhabiliten las empresas”, contó con impotencia.

Hoy Osvaldo vive en Alta Barda, en una casa que le prestó su suegra. Está gestionando un crédito para comprársela, porque el tampoco tiene propiedad propia. El sueño de la vivienda propia otra vez puede llegar a ser una pesadilla y es endeudándose de nuevo, para no quedarse en la calle.

Un daño que no es solo el dinero: más casos

Pero lo que más duele no es solo el dinero. “Ahora me da mucha angustia ir al barrio. No me da el corazón para volver a un lugar donde iba a vivir con mi señora. No tengo ni a ella ni a mi casa, ni tampoco puedo volver el tiempo atrás. Fue muy larga la espera y dolorosa”, recordó.

El caso de Osvaldo se suma a una serie de víctimas de VM SRL que LM Neuquén viene documentando.

Leonardo Aristegui Mansilla, un trabajador petrolero de Buenos Aires que pagó 74 mil dólares y eligió cerrar su historia en como profesional del kayak en el río Limay. Ailín González y su pareja que pusieron 100 mil dólares por un departamento que tampoco existe. Detrás de cada número hay una familia, un proyecto de vida y años de sacrificio.

“Esto no fueron dos pesos, sino años de sacrificio”, indicó Osvaldo. “Quiero que se haga justicia y que sea beneficioso para otras personas”, admitió.

Olivia tiene seis años y no sabe nada de concursos de acreedores ni porqué las ventanas de la casa familiar están tapiadas, cada vez que hacen una visita por el barrio Confluencia. Solo sabe que ahora su papá la cuida solo, en una casa que no es de ellos, en una ciudad donde alguna vez soñó que todo iba a ser distinto.